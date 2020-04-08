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Ramazan’da camiler açık olacak mı? Teravih namazı cemaatsiz nasıl kılınır?

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.04.2020 17:53 | Son Güncelleme

2020 yılının Ramazan ayına yaklaşıyoruz. Ramazan ayında camilerde kılınan teravih namazı koronavirüs salgını önemleri nedeniyle nasıl kılınacaK merak ediliyordu. Diyanet İşleri Başkanı Ramazan’da camiler açık olacak mı, teravih namazı nasıl kılınacak açıkladı!

Ramazan’da camiler açık olacak mı? Teravih namazı cemaatsiz nasıl kılınır?

Koronavirüs nedeniyle camilere toplu namaza kapatıldı. Cuma namazı yerine evlerde öğle namazı kılınıyor. Ramazan ayı yaklaşırken şimdi vatandaşlar, Ramazan’da camiler açık olacak mı, teravih namazı nasıl kılınacak merak ediyorlar.

RAMAZAN’DA CAMİLER AÇIK OLACAK MI?

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında alınan önlemler kapsamında camilerde cemaatle namaza verilen aranın süreceğini açıkladı.

TERAVİH NAMAZI NASIL KILINACAK?

Prof. Dr. Ali Erbaş teravih namazının evde kılınmasını şu sözlerle ifade etti:

"Camilerde cemaatle namaza verilen ara ramazan ayında da dahil olmak üzere salgın tehlikesine karşı alınan tedbirler devam ettiği müddetçe uygulanacak. Bu süreçte evlerimizi mescit haline getirelim. İbadetlerimize riayet edelim. Evlerimizde eşimiz ve çocuklarımızla teravihlerimizi kılalım. Evde yaşayanlar içerisinden bir karantina yoksa namazlarımızı cemaatle kılalım."

TERAVİH NAMAZI CEMAATSİZ NASIL KILINIR?

TERAVİH NAMAZI NASIL KILINIR?

İki Rek'atta Bir Selâm Verilerek teravih namazının Kılınışı: Yatsı namazının farzı ve son sünneti kılındıktan sonra teravih namazına başlanır. Namaz kıldıracak imam: "Niyet ettim Allah rızası için teravih namazını kılmaya, bana uyanlara imam oldum" diye niyet ederek iftitah tekbirini alıp ellerini bağlar. İmam'ın arkasında kılan cemaat da "Niyet ettim Allah rızası için teravih namazını kılmaya, uydum imama" diyerek niyet eder ve imamın tekbirinden sonra "Allahü Ekber" diyerek tekbir alır ve ellerini bağlar. Bundan sonra imam ve cemaat gizlice "Sübhâneke duası" okur. Sübhaneke'nin okunması bitince (cemaat ayakta başka bir şey okumaz), imam gizlice Eûzü-Besmele, açıktan Fatiha ve bir sûre okur. Cemaatle birlikte rükû ve secdeleri yaptıktan sonra ikinci rek'ata kalkılır. Burada yine imam gizlice Besmele, açıktan da Fatiha ve bir sûre okuyup cemaatle birlikte rükû ve secdeleri yaparak oturulur. Bu oturuşta imam ve cemaat "Ettehiyyatü, Allâhümme salli, Allâhümme bârik ile Rabbenâ " dualarını okuyarak selâm verirler. Böylece iki rek'at kılınmış olur. Ayağa kalkılarak tarif ettiğimiz şekilde ikişer rek'at kılınmaya devam edilerek yirmi rek'at tamamlanır. Bundan sonra üç rek'atlı vitir namazı da cemaatle kılınır.


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teravih namazı cemaat

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