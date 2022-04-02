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Ramazan'da göğüste ağrılı yanma ve kabızlığa dikkat! Önlem almak için...

02.04.2022 16:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ramazan’da normalde tüketilenden daha ağır ve çeşitli yiyeceklere meyilli olduğunu belirten uzmanlar, dini olarak da tavsiye edilen hurmanın kan basıncını düşürdüğünü, kalp hastalığı ile kolon kanseri riskini azalttığını ve kabızlığı giderdiği ifade ediliyor. Ramazan’da su ihtiyacının çaydan karşılanmaması gerekiyor. Su iftarda, sahurda ve iftar ile sahur arasında bölünerek tüketilmeli. Sahurda lifli besinler tüketilmesi ve iftarda ise çorba ile başlanarak az yağlı yemekler tercih edilmeli.

Ramazan'da göğüste ağrılı yanma ve kabızlığa dikkat! Önlem almak için...

Ramazan’da sık yaşanan baş ağrısı, göğüste ağrılı yanma hissi ve kabızlık gibi sorunlara karşı dikkatli beslenilmesi gerekmektedir.

Ramazan ayında bozulan beslenme düzeninin tekrar yeni bir düzene girmesi sürecinde özellikle ilk bir hafta adaptasyon zorlukları yaşanabilir.

Baş ağrısı, göğüste ağrılı yanma hissi ve kabızlık durumlarının giderilebilmesi için şunları uygulayın:

SUYU BÖLEREK TÜKETİN

Yeterli su tükettiğinizden emin olun. İftarda 2 bardak (500ml), sahurda 3 bardak (750ml), iftar ve sahur arasında 3 bardak (750ml) gibi bölünmüş su tüketme hedefleri koyun.

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Tuz alımını azaltın. Turşu, sos, beyaz peynir ve hellim gibi yüksek tuzlu yiyeceklere dikkat edin. Tuz alımını azaltmak hidrasyona yardımcı olur ve daha uzun vadede daha az tuza alışmak için harika bir başlangıç olabilir.

GÖĞÜSTE AĞRILI YANMA HİSSİNE DİKKAT!

Yiyeceklerin kokusu ve görüntüsü mide salgılarını artırabilir ve oruç sırasında mide yanmasına neden olabilir. Yiyecekleri Ramazan'dan önce hazırlamak ve dondurucu kullanmak yemek hazırlama süresini kısaltmaya yardımcı olabilir.

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İftarda yağda kızartılmış et, tavuk veya sebzeler de dahil olmak üzere yüksek yağlı yiyeceklerin porsiyon boyutlarını ve sıklığını azaltın. Bu yiyecekler için ızgara, fırın veya buharda pişirme gibi alternatif pişirme yöntemlerini seçin. Pişirmeden önce etin görünür yağını ve tavuğun derisini çıkarın. Az yağlı süt ve süt ürünlerine seçin.

KABIZLIĞA KARŞI BU ÖNLEMLERİ ALABİLİRSİNİZ

Yiyecek türlerinde ve yeme düzenlerinde yapılan değişiklikler, bağırsak alışkanlıklarının değişmesine neden olabilir. Yeterli sıvı alımı sağlanmalı ve çeşitli bitki bazlı gıdalar yoluyla 30 gram lif tüketimi hedeflenmeli. Buna iftarın bir parçası olarak mercimek, fasulye, bakliyat ve sebzeler dahildir.

Bağırsak hareketlerini uyarmaya yardımcı olmak için gün boyunca yürüyüş veya hafif egzersizleri dahil edin.

İftarda ayran yerine kefir ya da probiyotik yoğurttan yapılan ev yoğurdu tercih edin.

SAHURDA NASIL BESLENMEK GEREKİR?

Tokluk süresi uzun olan ve rahatsız etmeyecek lifli yiyecekler tercih edilmeli. Bu nedenle mide sancıları çektirmeyen ve yavaş sindirilen yiyecekleri dahil etmek özellikle önemlidir. Yulaf, kepekli tam tahıllı ekmekler, incir, kuru erik gibi besinler tüketilebilir. Bu besinler gün boyunca susuz kalmayı önleyecek ve sindirime yardımcı olacaktır.

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İFTARDA MİDE DİNLENDİRİLMELİ

Uzun süreli açlık sonrasında mideyi yormamak için hafif bir çorba ile iyi bir başlangıç yapılabilir. Ardından midenin dinlenmesi açısından ana yemeğe geçmeden önce en az 2-3 dakika beklenilmeli. Yemek arasında su tüketmemeye özen gösterilmeli.

  • Fırında tavuk veya köfte veya hindi,
  • Yağsız yapılan fırın patates,
  • Az yağlı süt bazlı tatlılar ve pudingler/ Chia meyveli puding/ meyveli muhallebi/ meyveli parfe,
  • Zeytinyağı ve ceviz ilave edilen mevsim salataları,
  • Tam tahıllı ekmek veya arada avuç içi kadar pide,
  • Makarna veya pirinç pilavı yerine basmati pilavı, bulgur veya karabuğday pilavı,
  • Ev yapımı ayran ya da kefir, smoothies veya sade maden suyu.

SU İHTİYACI ÇAY İLE DOLDURULMAMALI

İftar sonrasında vazgeçilmez olan çay tüketimi konusunda da dikkatli olunması gerekir. Çay tüketimi sonrası idrar rengi kontrol edilmeli. Rengi koyu ise bu yeterli su alınmadığını gösterir. Ramazan boyunca açlık süresi uzun olacağından su ihtiyacı çayla doldurulmamalı. Ayrıca çok çabuk susattıkları ve değerli besinleri olmadığı için gazlı içeceklerden kaçınılmalı. Tatlı olarak da taze meyve, dondurma veya sütlü tatlılar tüketmek, çikolata veya şerbetli tatlılara göre daha hafif bir alternatiftir.


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Ramazan iftar
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