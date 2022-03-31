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Ramazan'da koronavirüs aşısı olmak orucu bozar mı? Oruçluyken aşı olunur mu? İşte Diyanet'in açıklaması!

31.03.2022 11:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ramazan'da koronavirüs aşısı olmak orucu bozar mı? sorusunun yanıtı Ramazan ayında ibadetlerini eksiksiz yerine getirmek isteyen kişiler ile oruç tutmak isteyen vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Aşı randevusu alan vatandaşlar konuya ilişkin araştırmalarını sürdürüyor. Ramazan'da koronavirüs aşısı olmak orucu bozar mı? Oruçluyken aşı olunur mu? sorularının yanıtına ve Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya haberimizden ulaşabilirsiniz...

Ramazan'da koronavirüs aşısı olmak orucu bozar mı? Oruçluyken aşı olunur mu? İşte Diyanet'in açıklaması!

Ramazan'da koronavirüs aşısı olmak orucu bozar mı? Razaman ayı için geri sayım sürerken günün en çok araştırılan soruları arasında yer alıyor. Diyaneti İşleri Başkanlığı'nın 2022 yılı dini günler namaz vakitleri takvimine göre bu sene Ramazan ayı 2 Nisan 2022 Cumartesi gününde idrak edilmiş olacak. Kadir Gecesi ise 27 Nisan 2022 Çarşamba gecesinde idrak edilmiş olacak. Öte yandan Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından aşıların orucu bozup bozmayacağı konusunda da açıklamada bulunuldu. Peki Ramazan'da koronavirüs aşısı olmak orucu bozar mı? Oruçluyken aşı olunur mu? Konuya ilişkin detayları sizler için derledik.

Ramazan'da koronavirüs aşısı olmak orucu bozar mı?

RAMAZAN'DA KORONAVİRÜS AŞISI OLMAK ORUCU BOZAR MI?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın "Aşı olmak ya da iğne yaptırmak orucu bozar mı?" sorusu iler ilgili yayımladığı bilgi şu şekilde:

"Oruç; yemek, içmek, cinsel ilişki ve bunların kapsamına giren şeylerle bozulur. Bu sebeple, besin değeri taşımayan aşılar orucu bozmaz."

Ramazan'da koronavirüs aşısı olmak orucu bozar mı?

ORUÇLUYKEN AŞI OLUNUR MU?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın internet sitesinde yayımlanan yazılı açıklamada "Tedavisi devam eden hastalar, sağlıklarına kavuşup tedavileri sona erinceye kadar oruçlarını erteleyebilirler. Bununla birlikte, Ramazan ayında herkesle birlikte oruca devam etmeyi arzu ediyorlar ve oruç tutmalarına da başka bir engel bulunmuyorsa iğnelerini iftardan sonra yaptırmaları yerinde olur. Bu imkâna sahip olmayanlar, tedavi ve aşı amaçlı iğne yaptırabilirler. Ancak, oruçlu iken gıda ve vitamin iğneleri yaptıranların, ağızdan aşı alanların damardan serum ve kan verilenlerin orucu bozulur. Daha sonra bu oruç kaza edilir." ifadelerine yer verildi.

RAMAZAN İMSAKİYESİ 2022!

İl il Ramazan imsakiyesi için tıklayınız:

ramaza

RAMAZAN AYI HAKKINDA SIKÇA SORULAN SORULAR

Ramazan ayı hakkında sıkça sorulan sorular için aşağıdaki linke tıklayınız:

https://www.mynet.com/ramazan/sikca-sorulan-sorular

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Oruç koronavirüs (Covid-19) Aşı Ramazan
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