Ramazan'da koronavirüs aşısı olmak orucu bozar mı? Oruçluyken aşı olunur mu? İşte Diyanet'in açıklaması!

Ramazan'da koronavirüs aşısı olmak orucu bozar mı? Razaman ayı için geri sayım sürerken günün en çok araştırılan soruları arasında yer alıyor. Diyaneti İşleri Başkanlığı'nın 2022 yılı dini günler namaz vakitleri takvimine göre bu sene Ramazan ayı 2 Nisan 2022 Cumartesi gününde idrak edilmiş olacak. Kadir Gecesi ise 27 Nisan 2022 Çarşamba gecesinde idrak edilmiş olacak. Öte yandan Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından aşıların orucu bozup bozmayacağı konusunda da açıklamada bulunuldu. Peki Ramazan'da koronavirüs aşısı olmak orucu bozar mı? Oruçluyken aşı olunur mu? Konuya ilişkin detayları sizler için derledik.

RAMAZAN'DA KORONAVİRÜS AŞISI OLMAK ORUCU BOZAR MI?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın "Aşı olmak ya da iğne yaptırmak orucu bozar mı?" sorusu iler ilgili yayımladığı bilgi şu şekilde:

"Oruç; yemek, içmek, cinsel ilişki ve bunların kapsamına giren şeylerle bozulur. Bu sebeple, besin değeri taşımayan aşılar orucu bozmaz."

ORUÇLUYKEN AŞI OLUNUR MU?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın internet sitesinde yayımlanan yazılı açıklamada "Tedavisi devam eden hastalar, sağlıklarına kavuşup tedavileri sona erinceye kadar oruçlarını erteleyebilirler. Bununla birlikte, Ramazan ayında herkesle birlikte oruca devam etmeyi arzu ediyorlar ve oruç tutmalarına da başka bir engel bulunmuyorsa iğnelerini iftardan sonra yaptırmaları yerinde olur. Bu imkâna sahip olmayanlar, tedavi ve aşı amaçlı iğne yaptırabilirler. Ancak, oruçlu iken gıda ve vitamin iğneleri yaptıranların, ağızdan aşı alanların damardan serum ve kan verilenlerin orucu bozulur. Daha sonra bu oruç kaza edilir." ifadelerine yer verildi.

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RAMAZAN AYI HAKKINDA SIKÇA SORULAN SORULAR

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