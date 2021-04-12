Ramazan'da nasıl namaz kılınır? Ramazan'da kılınacak namazlar

Ramazan ayı, Müslümanlar için ibadetlerin en çok olduğu aylardan birisidir. Bu ayda cemaatle, toplu olarak yapılan ibadetler çok önemlidir. Ancak günümüz salgın koşullarından dolayı teravih namazı evde kılınacak.
Bu mübarek aya girilirken yani Ramazan-ı şerifin ilk akşamı (Ramazan’ın ilk gününe bağlayan gece) akşamla yatsı arasında nafile namaz olarak 2 rekat şükür namazı kılınabilir. Ramazan ayında ayrıca teravih namazı kılınacaktır.
Ramazan ayında her akşam 2 rekât namaz kılmak. Namazın ilk rekâtında Fatiha suresinden sonra 3 kere İhlas suresi okunur. Namaz bittikten sonra şöyle denir:
Münezzehtir gaflet etmeyen asıl koruyucu. Münezzehtir (kullarına ceza vermede) acele etmeyen merhametli. Münezzehtir her zaman kaim ve sabit olan ve (hiçbir zaman) kullarını unutmayan. Münezzehtir ebedi ve boş şeylerden uzak olan (Rab). Daha sonra Tesbihat-ı Erbaa’yı 7 kere söyler.
Yüce Allah, pak ve münezzehtir. Hamd ve senâ O'na mahsustur. Bir tek olan Allah'tan başka kulluğa layık ilâh yoktur. O, vasfedenlerin vasfından yücedir. Ve sonra şu duayı okur:
Her eksiklikten münezzehsin sen; Her eksiklikten münezzehsin sen; Her eksiklikten münezzehsin sen, ey azametli ve yüce (Allah)! Benim büyük günahlarımı bağışla. Sonra 10 kere salavat getirilir. Allah, bu iki rekâtlı namaz kılanın 70 bin günahını bağışlar.
Birinci Gün - 4 Rekat; her rekatta Fatiha Suresinden sonra 15 defa İhlas Suresi
İkinci Gün - 4 Rekat; Her rekatta Fatiha Suresinden sonra 20 defa Kadir Suresi
Üçüncü Gün - 10 Rekat; Her rekatta Fatiha Suresinden sonra 50 defa İhlas suresi
Dördüncü Gün - 8 Rekat; Her rekatta Fatiha Suresinden sonra 20 defa Kadir suresi
Beşinci Gün - 2 Rekat; Her rekatta Fatiha Suresinden sonra 50 defa İhlas suresi ve namaz bittikten sonra 100 salavat
Altıncı Gün - 4 Rekat; Her rekatta Fatiha Suresinden sonra Mülk Suresi okunur
Yedinci Gün - 4 Rekat; Her rekatta Fatiha Suresinden sonra 13 defa Kadir Suresi
Sekizinci Gün - 2 Rekat; Her rekatta Fatiha Suresinden Sonra 10 defa İhlas Suresi ve namaz bittikten sonra 1000 defa Subhanallah
Dokuzuncu Gün - 6 Rekat; (Akşam ve Yatsı namazı arasında kılınır) Her rekatta Fatiha'dan sonra 7 defa Ayete'l Kürsi ve namaz sonrası 50 salavat
Onuncu Gün - 20 Rekat; Her rekatta Fatiha Suresinden sonra 30 defa İhlas Suresi
On Birinci Gün - 2 Rekat; Her rekatta Fatiha Suresinden sonra 20 defa Kevser Suresi
On İkinci Gün - 8 Rekat; Her rekatta Fatiha Suresinden sonra 30 defa Kadir Suresi
On Üçüncü Gün - 4 Rekat; Her rekatta Fatih Suresinden sonra 25 defa İhlas suresi
On Dördüncü Gün - 6 Rekat; Her rekatta Fatiha Suresinden sonra 30 defa Zilzal Suresi
On Beşinci Gün - 4 Rekat; İlk 2 Rekatta Fatiha'dan sonra 100 İhlas; Sonraki 2 Rekatta ise Fatiha'dan sonra 50 İhlas Suresi
On Altıncı Gün - 12 Rekat; Her rekatta Fatiha'dan sonra 12 defa Tekasür Suresi
On Yedinci Gün - 2 Rekat; Fatiha'dan sonra istediği bir sure, ikinci rekatta Fatiha'dan sonra 100 defa İhlas ve namaz sonrası 100 defa "La İlahe İllallah" zikri
On Sekizinci Gün - 4 Rekat; Her rekatta Fatiha'dan sonra 25 defa Kevser Suresi
On Dokuzuncu Gün - 50 Rekat; Her rekatta Fatiha'dan sonra 1 defa Zilzal Suresi
Yirminci Gün - 8 Rekat; Fatiha'dan sonra hangi sure okunmak istenirse okunabilir
Yirmi Birinci Gün - 8 Rekat; Fatiha'dan sonra hangi sure okunmak istenirse okunabilir
Yirmi İkinci Gün - 8 Rekat; Fatiha'dan sonra hangi sure okunmak istenirse okunabilir
Yirmi Üçüncü Gün - 8 Rekat; Fatiha'dan sonra hangi sure okunmak istenirse okunabilir
Yirmi Dördüncü Gün - 8 Rekat; Fatiha'dan sonra hangi sure okunmak istenirse okunabilir
Yirmi Beşinci Gün - 8 Rekat; Fatiha'dan sonra 10 defa İhlas suresi
Yirmi Altıncı Gün - 8 Rekat; Fatiha'dan sonra 100 defa İhlas suresi
Yirmi Yedinci Gün - 4 Rekat; Her rekatta Fatiha'dan sonra Mülk Suresi, eğer bu mümkün olmazsa 25 defa İhlas Suresi
Yirmi Sekizinci Gün - 6 Rekat; Her rekatta Fatiha'dan sonra 100 defa Ayete'l Kürsi, 100 defa İhlas, 100 defa Kevser ve namazdan sonra 100 salavat
Yirmi Dokuzuncu Gün - 2 Rekat; Her rekatta Fatiha'dan sonra 20 defa İhlas suresi
Otuzuncu Gün - 12 Rekat; Her rekatta Fatiha'dan sonra 20 defa İhlas ve namazdan sonra 100 salavat