Ramazan'da nasıl namaz kılınır? Ramazan'da kılınacak namazlar

Münezzehtir gaflet etmeyen asıl koruyucu. Münezzehtir (kullarına ceza vermede) acele etmeyen merhametli. Münezzehtir her zaman kaim ve sabit olan ve (hiçbir zaman) kullarını unutmayan. Münezzehtir ebedi ve boş şeylerden uzak olan (Rab). Daha sonra Tesbihat-ı Erbaa’yı 7 kere söyler.

Ramazan ayında her akşam 2 rekât namaz kılmak. Namazın ilk rekâtında Fatiha suresinden sonra 3 kere İhlas suresi okunur. Namaz bittikten sonra şöyle denir:

Her eksiklikten münezzehsin sen; Her eksiklikten münezzehsin sen; Her eksiklikten münezzehsin sen, ey azametli ve yüce (Allah)! Benim büyük günahlarımı bağışla. Sonra 10 kere salavat getirilir. Allah, bu iki rekâtlı namaz kılanın 70 bin günahını bağışlar.

GÜN GÜN KILINACAK RAMAZAN AYI NAMAZI

Birinci Gün - 4 Rekat; her rekatta Fatiha Suresinden sonra 15 defa İhlas Suresi

İkinci Gün - 4 Rekat; Her rekatta Fatiha Suresinden sonra 20 defa Kadir Suresi

Üçüncü Gün - 10 Rekat; Her rekatta Fatiha Suresinden sonra 50 defa İhlas suresi

Dördüncü Gün - 8 Rekat; Her rekatta Fatiha Suresinden sonra 20 defa Kadir suresi

Beşinci Gün - 2 Rekat; Her rekatta Fatiha Suresinden sonra 50 defa İhlas suresi ve namaz bittikten sonra 100 salavat

Altıncı Gün - 4 Rekat; Her rekatta Fatiha Suresinden sonra Mülk Suresi okunur

Yedinci Gün - 4 Rekat; Her rekatta Fatiha Suresinden sonra 13 defa Kadir Suresi

Sekizinci Gün - 2 Rekat; Her rekatta Fatiha Suresinden Sonra 10 defa İhlas Suresi ve namaz bittikten sonra 1000 defa Subhanallah

Dokuzuncu Gün - 6 Rekat; (Akşam ve Yatsı namazı arasında kılınır) Her rekatta Fatiha'dan sonra 7 defa Ayete'l Kürsi ve namaz sonrası 50 salavat