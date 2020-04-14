Ramazan’da oruç tutulacak mı, teravih namazı nasıl kılınacak? Diyanet açıkladı!

Global bire salgın olan koronavirüs ile ilgili günlük yaşamdan iş hayatına kadar hayatın her alanında ciddi önlemler alınıyor. Bu önlemlere dini ibadetler de dahil. İnsanların bir araya gelmesi büyük risk oluşturduğu için toplu namazlara, cuma namazına ara verilmişti. Peki ya Ramazan’da ne olacak? İnsanlar Ramazan’da oruç tutulacak mı, teravih namazı nasıl kılınacak merak ediyorlar?
Din İşleri Yüksek Kurulu, "Yüce dinimizin ilkelerine göre her ibadetin ifa edileceği zaman, mekân ve şartlar vahiyle belirlenmiştir. Ramazan ayında sağlıklı olan her müminin oruç tutması Allah Teâla’nın emriyle (el-Bakara, 2/183-185) farz kılınmıştır. Bu ibadetin topyekûn ertelenmesi mümkün değildir.” diyerek sağlık engeli olmadığı sürece Ramazan’da oruç tutulacağını açıkladı.
Kurul oruç ve sağlık durumu ile ilgili ayrıcas şu açıklamaları yaptı:
“Alan uzmanlarından alınan bilgilere göre sağlıklı bireylerin oruç tutmaları, hastalığın yayılması bakımından özel bir risk oluşturmamaktadır. Ayrıca oruç tutmanın bağışıklık sistemini olumsuz etkilediğine dair kanıta dayalı tıbbi bir tespit bulunmazken aksine oruç tutmanın bağışıklık sistemi üzerinde olumlu etkiler meydana getirdiğine ilişkin bilimsel yayınlar mevcuttur.”
Din İşleri Yüksek Kurulu, koronavirüs salgınını olduğu şu dönemde Ramazan'da kimlerin oruç tutamayacağına da açıklık getirdi:
"Kur’an-ı Kerim’de Ramazan orucunu tutmamayı mubah kılan temel mazeretlerden biri olan hastalık halinde, orucun daha sonra kaza edilmesine izin verilmiştir (el-Bakara 2/185). İslam âlimleri, oruç tutulması halinde hasta olunması, hastalığın uzaması veya artması ihtimalini de bu kapsamda değerlendirmişlerdir."
Buna göre;
-Kovid-19 teşhisi konulmuş olup doktoru tarafından oruç tutması sakıncalı görülenler
-Oruç tuttuğu takdirde hastalığı daha ağır geçireceği doktorlarca belirtilenler
-Oruç tutamayacak derecede yaşlı olanlar
-Oruç tutmaya engel kronik hastalığı bulunanlar
-Oruç tutmaları hâlinde hem sağlıklarının bozulmasından hem de sağlık hizmetlerinin aksamasından endişe eden sağlık çalışanları
-Hamile veya emziren kadınlar
-Ağır ve meşakkatli işlerde çalışıp sağlıklarının bozulacağından endişe edenler, mazeretleri devam ettiği sürece daha sonra kaza etmek üzere oruç tutmayabilirler.
"Sağlık durumları hiçbir şekilde kaza oruçlarını tutmaya el vermeyenlerin tutamadıkları her bir gün için fakirlere bir oruç fidyesi ödemeleri gerekir."
Diyanet, teravih namazında evde kılınması çağrısında bulundu:
“Camilerden uzak kalmamızın hüznünü yaşadığımız şu günlerde, teravih namazlarımızı, mukabelelerimizi evimizde ifa etmek, dualarımızı ve istiğfarlarımızı hep birlikte hanemizden Rabbimize yöneltmek, Ramazan ayının maneviyatından azami derecede istifade etmeye vesile olacaktır.”