Ramazan’da sağlıklı kalmanın ipuçları... Sağlıklı sahur ve iftar menüsü

Ramazan ayının hem nefis terbiyesi hem de bedenimizin daha sağlıklı yaşam sürmesi adına önemli bir fırsattır. Ramazan ayında oruç ibadetini gerçekleştirirken sağlığı da göz ardı etmememiz gerekir. Sağlıklı bir Ramazan için iftar ve sahurda sağlıklı beslenmeye önem gösterilmelidir.

İFTARI ZİYAFETE DÖNÜŞTÜRMEYİN

Ramazan ayı döneminde vücudunuzun enerji kaynağı olarak mevcut olan yağı kullanmasını sağlamalısınız. Bunun için de karbonhidratı azaltmak faydalı olur. Hatta yapabilenlerin ketojenik beslenmeyi tercih etmelerini öneririm yani günlük karbonhidrat alımını maksimum 60-80 gram arasında tutarlarsa hem doğru yağ adaptasyonunu sağlarlar hem de daha az susuzluk hissederler. İftarlarda daha az yiyerek midenizin küçülmesine de yardımcı olabilirsiniz.

ÖRNEK İFTAR MENÜSÜ

Kadınlar için örnek iftar menüsü: 2 adet hurma, 1 kepçe sebze çorbası, 4 adet ızgara köfte, 3 yemek kaşığı basmati pirinç pilavı, 1 kase yeşil mercimekli salata.

Erkekler için örnek iftar menüsü: 2 adet hurma, 1 kepçe sebze çorbası, 6 adet ızgara köfte, 6 yemek kaşığı basmati pirinç pilavı, 1 kase yeşil mercimekli salata.

SAHURDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Sahurda ve iftarda tüketilen besinler ertesi günkü enerji seviyesine etki eder. Lifli gıdalar bağırsak motilitesini yavaşlatarak hem yiyecekleri daha kolay sindirmenizi sağlar hem de bağırsak boşalmasını geciktirdiği için daha tok hissedersiniz.

RAMAZAN KİLO KONTROLÜ

İftarın 1 saat içinde tamamlanmasının ardından sahur öğününe kadar yalnızca sıvı tüketilmesi sağlığınız için çok faydalı olacaktır.

Ertesi gün açlık hissetmemek ve iyi bir uyku için insülin seviyesinin dengelenmesi çok önemli. Ancak bu şekilde bedenimiz yağ adaptasyonuna geçebilir ve büyüme hormonu, melatonin ve serotonin salgılanma düzeni dengelenebilir.

ÖRNEK SAHUR MENÜSÜ

Kadınlar için örnek sahur menüsü: 1 adet haşlanmış yumurta, 5 adet zeytin, 1 kase peynirli avokado salatası

Erkekler için örnek sahur menüsü: 2 ya da 3 adet haşlanmış yumurta, 10 adet zeytin, 1 kase peynirli avokado salatası



