Ramazan'da sahurda tok tutan yiyecekler nelerdir? Sahurda yiyen iftara kadar acıkmıyor!

Ramazan ayında, sahurda yenildiği takdirde tok tutan bazı yiyecekler vardır. Ramazan ayına da çok az bir zaman kala sahurda tok tutan yiyecekler hızlıca araştırılmaya başlandı. Sahurda iyi beslenildiği zaman Ramazan'da 16 saat tutulan oruç kolay kolay kimseyi zorlamayacaktır. Ramazanda özellikle sahurda yenilen yiyecekler hem enerjik kalmanızı hem de tok kalmanızı sağlayacaktır. Şu sıralarda en çok araştırılan konulardan biri olan Ramazan'da sahurda tok tutan yiyeceklere dair detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz...

RAMAZAN'DA SAHURDA TOK TUTAN YİYECEKLER NELERDİR?

Zeytin

Zeytin sahurda yenmesi gereken yiyeceklerden biridir. Zeytin aynı zamanda sindirim sistemine de yardımcı olmaktadır. Zeytinin tok tutma özelliği ile de sahur sofralarının en vazgeçilmez besinleri arasında yer alıyor. Sahurda bu yüzden zeytin tüketmeye özen göstermeliyiz.

Peynir

Protein yönünden besleyici bir besin olan peynir, sahurda tok hissetmenizi sağlar. Sahurda iki dilim peynir yiyerek açlık sorununu ortadan kaldırabilirsiniz.

Yumurta

Sahur zamanında vazgeçilmez besinlerden olan yumurta, tok tutan besinlerin başında geliyor. Yumurtayı nasıl tüketeceğiniz sizin damak zevkinize bağlıdır. Sahanda olsun rafadan olsun yumurta sahurda mutlaka yumurta yemeye özen gösterin.

Çorba

Tokluk hissinizi yoğun bir şekilde hissedeceğiniz çorbanın tüketimide önemlidir. yaz sebzeleri ile hazırlanmış mercimek çorbası veya soğuk ayran aşı çorbası tavsiye edilen seçimler.

Süt

Çay ve kahve sevenler belki sahurda süt tüketmeyi tercih edebilirler. Süt içmek hem rahat uyumanızı sağlar hem de size gerekli proteinleri sağlayarak, gün boyu tok hissetmenizi sağlayacaktır.

Yoğurt

En besleyici gıdalardan biri olan yoğurt uyku problemlerine iyi gelir. Yoğurt aynı zamanda sizi tok tutarak acıkmanızı önleyici bir etki gösterir. Yoğurdunuzun içine bir çay kaşığı tarçın ekleyerek kan şekerinizi de dengeleyebilirsiniz.

Çörekotu

Sağlıklı yağlar açısından zengin olan çörekotu, salata veya yoğurtla birlikte tok tutucu özelliğini gösteriyor. Çörekotu ayrıca mide sorunlarına da birebir.

Çavdar ekmeği

Ekmek tok tutan bir yiyecek olarak halk arasında bilinmektedir. Örnek verirsek de çavdar ekmeği hem bağırsak dostu olması ile hem de tok tutması özelliği ile sahurda tüketilmesi gereken besinler arasında bulunmaktadır.

Muz

Muz, tok tutan meyveler arasında başı çekiyor. Potasyum kaynağı plan yapısı ile muz, sahurda yemek yedikten sonra bir tane tüketilebilir.

RAMAZAN AYINDA SUSAMAMAK İÇİN NE YAPILMALI?

Sahurda ve iftarda bol su tüketmeye özen gösterin.

Çay ve kahve tüketilirken aşırıya kaçmamalıyız.

Aşırı yemek yemekten kaçınmalıyız.

Tuzlu ve asitli yiyecek ve içecekleri az tüketmeliyiz.

Sahurda aşırı soslu ve yağlı yiyeceklerden uzak durmalıyız.



