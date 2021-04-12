Ramazan'da tam kapanma kararı mı alınacak? 'Çok sıkı ve ciddi önlemler geliyor'

Koronavirüs vaka sayılarında yaşanan artış endişeleri her geçen gün artırırken, Ramazan bayramında yeni kısıtlamalar gündemde.

Ramazan öncesi gözler bugün yapılacak Bilim Kurulu ve yarın yapılacak kabine toplantısına çevrildi.

Kritik toplantıların ardından tüm Türkiye için 'tam kapanma'nın gelebileceği kulislerde konuşulurken, dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

RAMAZAN İÇİN ÇOK CİDDİ ÖNLEMLER GELEBİLİR

Gazeteci Ahmet Hakan, Hürriyet'teki bugünkü köşesinde Ramazan için çok ciddi ve sıkı önlemlerin gelebileceğini yazdı.

'TAHMİNLERİN ÖTESİNDE'

Bir ay boyunca çok ciddi bir kapanmanın gelebileceğini belirten Hakan, "Hepimizin tahminlerinin ötesine geçebilir önlemlerin boyutları." ifadelerine yer verdi.



