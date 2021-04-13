Ramazan'da tam kapanma olacak mı? Gözler kabine toplantısına çevrildi

Koronavirüs vakaları 60 bine dayandı. Son açıklanan koronavirüs tablosunda 243 kişi hayatını kaybetti, 54 bin 562 yeni vaka tespit edildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün Bilim Kurulu toplantısı sonrası kameraların karşısında geçip açıklamalarda bulundu. Bakan Koca 'tam kapanma olacak mı?' sorusuna, "Ramazan ayı ile birlikte genel kapsayıcı önerilerimizi yarın Cumhurbaşkanımıza sunacağız. Cumhurbaşkanımız alınan kararları uygun gördükleri halde açıklarlar." yanıtını verdi.

Türkiye'de üçüncü pikin, İstanbul'da ise dördüncü pikin yaşadığını belirten Bakan Koca, Sinop, İzmir, Çanakkale, Bartın, Edirne ve Rize'de yoğun bakım doluluk oranlarının yüzde 80'inin üzerinde olduğunu aktardı.

GÖZLER KABİNE TOPLANTISINA ÇEVRİLDİ

Bu gelişmeler sonrasında Ramazan'da yeni kararların alınıp alınmayacağı ile ilgili olarak gözler, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak kabine toplantısına çevrildi. Toplantı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararları açıklaması bekleniyor.

Toplantıda Ramazan Bayramı sonuna kadar tedbirlerin sıkılaştırılması, tüm Türkiye'nin 'dinlendirilmesi' formülü ele alınacak.

Alınması beklenen olası tedbirler arasında bir aylık dönemde toplu ziyaretlerin yasaklanması, özellikle Ramazan Bayramı'nda ilden ile geçişin önlenmesi amacıyla seyahat kısıtlamasının getirilmesi, kafe ve restoranlarda paket servis hizmeti vermesi, 65 yaş üstü ve 20 yaş altına dönük sokağa çıkma saatlerinde değişiklik yapılabileceği gibi konuların yer aldığı belirtildi.

