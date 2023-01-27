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Ramazan'da uzayda olacak! Arap astronot oruç tutacak mı?

27.01.2023 10:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uluslararası Uzay İstasyonu'na gidecek yeni mürettebatın arasında olan isimlerden biri de Arap astronot Sultan al-Neyadi. Planlara göre Sultan al-Neyadi'nin altı ay sürmesi görevi Ramazan ayına denk gelecek. Neyadi, bu konuyla ilgili kendisine yöneltilen bir sorunun üzerine seferi olduğu için uzay görevi sırasında oruç tutmayabileceğini söyledi.

Ramazan'da uzayda olacak! Arap astronot oruç tutacak mı?

Önümüzdeki ay yeni bir mürettabat bir SpaceX Falcon 9 roketiyle Uluslararası Uzay İstasyonuna (ISS) doğru yola çıkacak. Tam tarih ise 26 Şubat olarak veriliyor. Dragon kapsülünün 6'ıncı mürettebatı arasında ise Birleşik Arap Emirlikleri'nin uzaya gönderdiği ikinci astronot olmaya hazırlanan Sultan al-Neyadi var.

"SEFER TANIMI İÇİNDEYİM"

Euronews Türkçe'nin haberinden derlenen bilgilere göre, mürettebat bir basın toplantısında soruları yanıtladı. Sultan al-Neyadi'ye ise altı ay sürecek görevin Ramazan ayına denk gelmesi sebebiyle oruç tutup tutmayacağının soruldu. Neyadi bunun üzerine "seferi tanımı içinde" olduğunu söyleyerek bu nedenle orucun zorunlu olmadığını ve tutmayabileceğini ifade etti.

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Neyadi her şeyin görevi tehlikeye sokabileceğini ya da mürettebat üyelerini riske atabileceğine de dikkat çekti. "Yeterli miktarda yemek yenmesine izin verildiğini" söyleyen Neyadi, kendini iyi hissetmeyenlerin oruç tutma zorunluğunun olmadığını da belirtti.

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