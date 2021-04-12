Ramazan'da yapılacak ibadetler nelerdir? Ramazan'da okunacak dua ve sureler

– Birinci 10 gün içinde mümkünse tesbih namazı kılınır ve Hatm-i Enbiyâ yapılır. – İkinci 10 gün içinde mümkünse yine tesbih namazı kılınır ve Hatm-i Enbiyâ yapılır. – Üçüncü 10 gün içinde tevbe-istiğfar, Hatm-i Enbiyâ ve 7 salât-ü selâm'dan sonra mümkünse Hatm-i İstiğfâr yapılıp, yani 1001 defa:

Ramazan’da okunacak dua ve sureler de özellikle bu dönemlerde Müslümanlarca daha çok tercih ediliyor. İman ve huzur dolu Ramazan ayı maneviyatla geçiyor. Bu ay içerisinde oruç tutan, namaz kılan, Kur’an-ı Kerim okuyarak hatim indiren ve Allah’ın emirlerini yerine getirip, yasaklarından kaçınan, büyük sevap kazanıyor.

“Estağfirullâhe'l-azıym. Ve etûbü ileyk” denilip, bittikten sonra 7 ilâ 70 salat-ü selâm okunur ve duâ yapılır.

İFTAR DUASI

Bismillahirrahmanirrahim

Allah'ım. Senin rızan için oruç tuttum. Sana inandım. Sana sığındım. Senin rızkınla orucumu açtım. Hamd olsun verdiğin nimetlere, sağlık ve afiyete.

Eyy bağışlaması bol Rabbim. Beni, ailemi, milletimi, devletimi ve inananları koru. Rahmetini yardımını esirgeme ülkemizden. Bizlere yaşama sevinci ver. Her türlü güçlüğe karşı dayanma gücü ver. Senin her şeye gücün yeter.

AMİN.

RAMAZAN AYININ ÖNEMİ

Hayatımızda, kültürümüzde ve dini inançlarımızda Ramazan ayının ayrı bir önemi bulunur. Vatandaşlar arasında 11 ayın Sultanı adı verilen Ramazan ayında oruç tutanlara ne mutlu. Doğum yapan kadınlar, hasta olanlar ve aklı beliğ (olumlu) olmayanlar oruçtan muaftırlar. Oruç ile ilgili büyük yaratıcı Allah’ın bir sözünde şöyle der:

Ramazan ayı insanlara yol gösterici, doğrunun ve doğruyu eğriden ayırmanın açık delilleri olarak Kur’an’ın indirildiği aydır. Öyle ise sizden ramazan ayını idrak edenler oruç tutsun. Kim o anda hasta veya yolcu olursa ( tutmadığı günler sayısınca) başka günlerde kaza etsin. Allah sizin için kolaylık ister. Zorluk istemez. Allah şükretmemizi ister.(Bakara Süresi:185)