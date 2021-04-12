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Ramazan'da yapılacak ibadetler nelerdir? Ramazan'da okunacak dua ve sureler

12.04.2021 10:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ramazan’ın başlamasıyla beraber oruç ibadetini yerine getirenler, Ramazan ayını dua ve ibadetle geçiriyor. 11 Ayın Sultanı, Ramazan ayını huzurlu ve imanlı geçirmek isteyenler, dua, sure ve ibadetle vaktini harcıyor.

Ramazan'da yapılacak ibadetler nelerdir? Ramazan'da okunacak dua ve sureler

Ramazan’da okunacak dua ve sureler de özellikle bu dönemlerde Müslümanlarca daha çok tercih ediliyor. İman ve huzur dolu Ramazan ayı maneviyatla geçiyor. Bu ay içerisinde oruç tutan, namaz kılan, Kur’an-ı Kerim okuyarak hatim indiren ve Allah’ın emirlerini yerine getirip, yasaklarından kaçınan, büyük sevap kazanıyor.

RAMAZAN'DA YAPILACAK İBADETLER

-Nafile namazı kılmak

-Tesbih namazı kılmak

-Tövbe etmek

-Kur’an-ı Kerim okumak

-Salavat getirmek

-Dua etmek

-Hamd etmek

-Sadaka vermek

RAMAZAN'DA KILINACAK NAMAZLAR

Şa'ban'ın son gününü Ramazan'ın ilk gününe bağlayan gece) akşamla yatsı arasında 2 rek'at teşekkür namazı kılınır. „Yâ Rabbî, Ramazân-ı şerîf ile müşerref kıldığın için” denilir ve namaza durulur. Fâtiha-i şerîfeden sonra birinci rek'atte 1, İnnâ a'taynâkel-kevser…”, ikinci rek'atte 1 İhlâs-ı şerîf okunur. Namazdan sonra; 70 İstiğfâr-ı şerîf, 70 Salevât-ı şerîfe (Salât-ı Münciye okumak efdaldir) okunup dua yapılır.

– Birinci 10 gün içinde mümkünse tesbih namazı kılınır ve Hatm-i Enbiyâ yapılır.
– İkinci 10 gün içinde mümkünse yine tesbih namazı kılınır ve Hatm-i Enbiyâ yapılır.
– Üçüncü 10 gün içinde tevbe-istiğfar, Hatm-i Enbiyâ ve 7 salât-ü selâm'dan sonra mümkünse Hatm-i İstiğfâr yapılıp, yani 1001 defa:

“Estağfirullâhe'l-azıym. Ve etûbü ileyk” denilip, bittikten sonra 7 ilâ 70 salat-ü selâm okunur ve duâ yapılır.

Ramazan'da yapılacak ibadetler nelerdir? Ramazan'da okunacak dua ve sureler

İFTAR DUASI

Bismillahirrahmanirrahim

Allah'ım. Senin rızan için oruç tuttum. Sana inandım. Sana sığındım. Senin rızkınla orucumu açtım. Hamd olsun verdiğin nimetlere, sağlık ve afiyete.

Eyy bağışlaması bol Rabbim. Beni, ailemi, milletimi, devletimi ve inananları koru. Rahmetini yardımını esirgeme ülkemizden. Bizlere yaşama sevinci ver. Her türlü güçlüğe karşı dayanma gücü ver. Senin her şeye gücün yeter.

AMİN.

RAMAZAN AYININ ÖNEMİ

Hayatımızda, kültürümüzde ve dini inançlarımızda Ramazan ayının ayrı bir önemi bulunur. Vatandaşlar arasında 11 ayın Sultanı adı verilen Ramazan ayında oruç tutanlara ne mutlu. Doğum yapan kadınlar, hasta olanlar ve aklı beliğ (olumlu) olmayanlar oruçtan muaftırlar. Oruç ile ilgili büyük yaratıcı Allah’ın bir sözünde şöyle der:

Ramazan ayı insanlara yol gösterici, doğrunun ve doğruyu eğriden ayırmanın açık delilleri olarak Kur’an’ın indirildiği aydır. Öyle ise sizden ramazan ayını idrak edenler oruç tutsun. Kim o anda hasta veya yolcu olursa ( tutmadığı günler sayısınca) başka günlerde kaza etsin. Allah sizin için kolaylık ister. Zorluk istemez. Allah şükretmemizi ister.(Bakara Süresi:185)

Ramazan ayı sosyal ve toplumsal bakımından da güzel bir aydır. Bereketi boldur. Bu ayda mü’minler zekâtlarını ve diğer sadakalarını hep bu ayda vermeyi tercih ederler. Özellikle bu ayda Türkiye genelinde Şehir şehir, ilçe ilçe ve köy köy İftar çadırları, iftar sofraları kurulur, yemekler verilir. Zengin, fakir herkes bu yemeklere davet edilir.

İlçemiz Arnavutköy Belediyesinin her akşam değişik mahallelerde iftar yemeklerini vermesi takdire şayandır. İlçemiz Arnavutköy de bu güzel hizmeti halkımıza verdiğini görüyoruz, bu çaba alkışlanmalıdır. Millet olarak birlik ve beraberlik içinde kardeşçe yaşamız bunlar önemlidir. Milli birliğimiz ve özgürce dirliğimiz için bu mübarek ayda çok dua edelim.

Hayırlı ve bereketli Ramazanlar diliyorum.

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