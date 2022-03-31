Ramazan'da zekat verilir mi? günün en çok araştırılan soruları arasında yer alıyor. Zekat, İslamiyete göre zenginlik ölçüsü kabul edilen miktarda mala sahip olan kişiler tarafından verilir. Peki Ramazan'da zekat verilir mi? Zekat ne zaman, kimlere verilir? Konuya ilişkin detaylar haberimizde.

RAMAZAN'DA ZEKAT VERİLİR Mİ?

Ramazan ayında oruç dışında zekat ibadeti de yapılmaktadır. Zekât, dinen zenginlik ölçüsü kabul edilen miktarda (nisap) mala sahip olan kişilerin Allah rızası için muayyen kişilere vermesi gereken belirli bir miktardır.

ZEKAT NE ZAMAN VERİLİR?

Zekat vermenin herhangi bir zamanı yoktur. Zekatta oruç ve hacda olduğu gibi nisap miktarı malın üzerinden yıl geçmiş olması konusunda da kamerî ay hesabı uygulanmaktadır.

Farz olduğu andan itibaren verilmesi gerekir. Bunun için belli bir kamerî ayı veya Ramazan’ı beklemeye gerek yoktur. Zekât vermekle yükümlü olanların, yükümlü oldukları andan itibaren en kısa zamanda zekâtlarını vermeleri gerekir. Çünkü zekât bir kulluk borcudur, borç da bir an önce ödenmelidir.

ZEKAT KİMLERE VERİLİR?

Zekat ile ilgili Kur’an-ı Kerim’de detaylı açıklama yapılmıştır.

Temel ihtiyaçları dışında nisap miktarı mala sahip olan insanlar diğer şartlar da yerine gelmişse bu mallarının zekâtını vermesi gerekir

ZEKAT NE KADAR VERİLMELİDİR?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan bilgilere göre; nisap, zekâtla yükümlü olmak için esas alınan zenginlik ölçüsüdür. Bu ölçü, altında 20 miskal (80.18 gr), devede 5, sığırda 30, koyun ve keçide 40 adettir.

ZEKAT KİMLER İÇİN FARZDIR?

Zekât ibadeti ile ilgili şartlar, zekâtın bir kimseye farz olmasının ve verilen zekâtın geçerli olmasının şartları şeklinde iki ayrı başlık altında ele alınır.

Bir kimseye zekâtın farz olması için o kimsenin müslüman, akıl sağlığı yerinde, ergenlik çağına gelmiş ve hür olması (Kâsânî, Bedâî’, II, 4-5) bir yıllık borcundan ve aslî ihtiyaçlarından fazla hakikaten ya da hükmen artıcı, yani kazanç sağlayıcı nitelikte “nisap miktarı” mala sahip olması gerekir. Artıcı olmaktan kastedilen, malın sahibine gelir, kâr, fayda temin etmesi yahut kendiliğinden çoğalma ve artma özelliğine sahip bulunmasıdır.

Zekâtın farz olması için ayrıca nisap miktarı mal ya da servete sahip olduktan sonra üzerinden bir kameri yılın geçmesi ve yıl sonunda da nisap miktarını koruması gerekir (Kâsânî, Bedâî’, II, 13 vd.; İbn Kudâme, el-Muğnî, IV, 73-74). Yıl içerisindeki artış ve düşüşlere itibar edilmez. Zekât bu süre dolmadan önce de verilebilir. (Kâsânî, Bedâî’, II, 15).

Zekâtın geçerli olmasının şartlarına gelince, öncelikle “niyet” şarttır. Zekât bir ibadet olduğu için niyetsiz yerine getirilemez (Kâsânî, Bedâî’, II, 40; İbn Kudâme, el-Muğnî, IV, 88). Ayrıca fakire verilmesi ve teslimi demek olan “temlik” de şarttır (Kâsânî, Bedâî’, II, 39). Yemek hazırlayıp yedirmek gibi ibâha denilen yollarla fakire zekât verilmiş olmaz.

RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvime göre Ramazan ayı 2 Nisan Cumartesi günü başlayacak. Ramazan ayı içerisinde yer alan Kadir Gecesi 27 Nisan tarihinde idrak edilecek.

Ramazan'ın son günü olan arife günü 1 Mayıs tarihinde olacak. Ramazan Bayramı’nın ilk günü 2 Mayıs, son günü ise 4 Mayıs olarak gerçekleşecek.

2022 RAMAZAN BAYRAMI TARİHLERİ NELERDİR?

Ramazan Bayramı 1. Gün: 2 Mayıs Pazartesi

Ramazan Bayramı 2. Gün: 3 Mayıs Salı

Ramazan Bayramı 3. Gün: 4 Mayıs Çarşamba

RAMAZAN AYININ FAZİLETİ NEDİR?

Manevi güzelliklerle dolu olan Ramazan ayı müminler için bir bereket ve mağfiret mevsimidir. Bu kıymetli zaman dilimini ibadet ve iyiliklerle değerlendiren mümin ebedi mutluluğun kapısını aralayacaktır. Cehennemden kurtuluş beratını alarak zaman ve mekan cennetine doğru yol alır. Bir hadis-i şerifte şöyle buyurulmaktadır: “Ramazan Ayı gelince, cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır ve şeytanlar zincire vurulurlar”

Mübarek Ramazan ayı faziletlerle dolu bir aydır. Ramazan ayı, yoksullara, ihtiyacı olanlara ve düşkünlere yardım ayı ve bütün anlarıyla Kur’an ve yardım ayıdır. Ramazanın diriltici özelliği, bütün insanlığı hidayete ve mutluluğa ulaştırmak için insanlığa gönderilen Kur’an-ı Kerim’in bu ayda inmeye başlamasından kaynaklanmaktadır.

RAMAZAN AYI HAKKINDA SIKÇA SORULAN SORULAR

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