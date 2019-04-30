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Ramazan'dan önce bir hafta boyunca elma suyu içerseniz...

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 30.04.2019 11:10 | Son Güncelleme

Ramazan'a sayılı günler kala oruç tutacaklar için önemli uyarılarda bulunan uzmanlar, bu sürece vücudunuzu önceden hazırlamanızı tavsiye ediyor. İşte Ramazan ayını sağlıklı bir şekilde geçirmenize yardımcı olacak püf noktaları...

Ramazan'dan önce bir hafta boyunca elma suyu içerseniz...

Ramazan'da oruç tutacaklar için bu küçük ayrıntı son derece önemli. Uzun süren açlık ve susuzluk sonrası bağışıklık sisteminizin zarar görmemesi için uzmanlardan gelen bu öneriyi uygulamanızı tavsiye ediyoruz. İşte Ramazan boyunca sağlıklı kalmanıza yardımcı olacak hazırlık süreci...

Oruca başlamadan önce vücudun su oranını artırmak son derece önemli. Su içme alışkanlığınız yok ise bu süreçte su oranı yüksek meyve ve sebzelerden destek alabilirsiniz; karpuz ve kavun gibi. Eğer vücuttaki su oranını doğru ayarlarsanız uzun süren açlık boyunca bünyenizi daha dinç bir halde tutmuş olursunuz.

su

Ramazan'a girmeden bir süre önce yemek miktarlarını azaltmakta fayda var, bu sayede oluşacak mide sorunlarını da en aza indirmiş olursunuz.

Oruç başlamadan önceki süreçte tuz tüketim oranını da kontrol altına almanızda fayda var. Fazla tuz, vücudun su tutma oranını olumsuz etkiler. Hem Ramazan'dan önce hem de Ramazan boyunca tuz tüketim miktarını azaltmalısınız.

tuz

Ramazan'dan yaklaşık bir hafta önce taze sıkılmış elma suyu içmeye başlarsanız, vücudunuzda biriken toksinlerden arınmış olursunuz. Bunun sonucunda Ramazan boyunca daha dinç olup, sağlam bir bağışıklık sistemi oluşturmuş olursunuz.

elma

Sadece bağışıklık sistemini güçlendirmekle kalmaz, aynı zamanda kalp sağlığınızı da korumuş olursunuz.

Ramazan boyunca karaciğer sağlığını korumak için öncesinde yine elma suyuna ihtiyacınız var. elma suyu, alkali bir içecektir ve bu sayede karaciğerde biriken toksinlerin idrar yoluyla dışarı atışmasını sağlar.

Ramazan'da değişen beslenme biçimi ne yazık ki sindirim sorunlarını beraberinde getirir. En çok yaşanan problemlerden biri olan sindirim sorununu önlemek için elma suyu iyi bir ilaçtır. Bağırsak florasını dengeler, kabızlık oluşumunu engeller.

Oruç tutarken şişkinlik ve hazımsızlık yaşamamak için de elma suyu kurtarıcı oluyor. Oruçtan bir süre içtiğiniz elma suyu, mide şişkinliğinin ve hazımsızlığın önüne geçer. İftardan sonra da elma suyu içmeye devam edebilirsiniz.


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