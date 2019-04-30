Ramazan'dan önce bir hafta boyunca elma suyu içerseniz...

Ramazan'da oruç tutacaklar için bu küçük ayrıntı son derece önemli. Uzun süren açlık ve susuzluk sonrası bağışıklık sisteminizin zarar görmemesi için uzmanlardan gelen bu öneriyi uygulamanızı tavsiye ediyoruz. İşte Ramazan boyunca sağlıklı kalmanıza yardımcı olacak hazırlık süreci...

Oruca başlamadan önce vücudun su oranını artırmak son derece önemli. Su içme alışkanlığınız yok ise bu süreçte su oranı yüksek meyve ve sebzelerden destek alabilirsiniz; karpuz ve kavun gibi. Eğer vücuttaki su oranını doğru ayarlarsanız uzun süren açlık boyunca bünyenizi daha dinç bir halde tutmuş olursunuz.

Ramazan'a girmeden bir süre önce yemek miktarlarını azaltmakta fayda var, bu sayede oluşacak mide sorunlarını da en aza indirmiş olursunuz.

Oruç başlamadan önceki süreçte tuz tüketim oranını da kontrol altına almanızda fayda var. Fazla tuz, vücudun su tutma oranını olumsuz etkiler. Hem Ramazan'dan önce hem de Ramazan boyunca tuz tüketim miktarını azaltmalısınız.

Ramazan'dan yaklaşık bir hafta önce taze sıkılmış elma suyu içmeye başlarsanız, vücudunuzda biriken toksinlerden arınmış olursunuz. Bunun sonucunda Ramazan boyunca daha dinç olup, sağlam bir bağışıklık sistemi oluşturmuş olursunuz.