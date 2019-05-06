HABER

RAMAZAN DAVULCULARI GÖREV BAŞINDA

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2019 03:25 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL/İstanbul DHA Ramazan ayının gelmesi ile birlikte Ramazan davulcuları da işbaşı yaptı.

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL/İstanbul DHA
Ramazan ayının gelmesi ile birlikte Ramazan davulcuları da işbaşı yaptı. Ramazan ayının renkli görüntülerinden olan davulcular, sahur vaktinde mesaiye başladı. Davulcular maniler eşliğinde sokak soka dolaşarak vatandaşları sahura kaldırdı.

Görüntü Dökümü:
-------------------
-Ramazan davulcuları
-Beyoğlu Kaptanpaşa Mahallesi'nde davul çalarak yürümeleri
-Mani söylemeleri
-Mahalle sakinlerinin cama çıkması
-Evlerde lambaların yanması
-Röportaj
-Genel ve detay görüntüler

PARTNER Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti
Türkiye'den Rusya'ya başsağlığı mesajıTürkiye'den Rusya'ya başsağlığı mesajı
Yangını söndürmeye gelen itfaiye ekiplerini taşladılarYangını söndürmeye gelen itfaiye ekiplerini taşladılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bülent Arınç: Gelişmelere bakılırsa parti kuracaklar gibi

Bülent Arınç: Gelişmelere bakılırsa parti kuracaklar gibi

Aleyna Tilki'nin esmer hali herkesi şaşırttı!

Aleyna Tilki'nin esmer hali herkesi şaşırttı!

Moskova'da uçak faciası: 13 yolcu hayatını kaybetti

Moskova'da uçak faciası: 13 yolcu hayatını kaybetti

Kadir Mısıroğlu hayatını kaybetti

Kadir Mısıroğlu hayatını kaybetti

Yeni lider Galatasaray! Derbide net galibiyet

Yeni lider Galatasaray! Derbide net galibiyet

Şehit cenazesinde 34 kişi gözaltına alındı!

Şehit cenazesinde 34 kişi gözaltına alındı!

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Şehit cenazesinde 34 kişi gözaltına alındı!

Şehit cenazesinde 34 kişi gözaltına alındı!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Muğla'da yolcu otobüsü kaza yaptı!

Muğla'da yolcu otobüsü kaza yaptı!

İstanbul'da sokak ortasında tekme ve yumruklu kavga

İstanbul'da sokak ortasında tekme ve yumruklu kavga

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türkiye'den Rusya'ya başsağlığı mesajı

Türkiye'den Rusya'ya başsağlığı mesajı

Yangını söndürmeye gelen itfaiye ekiplerini taşladılar

Yangını söndürmeye gelen itfaiye ekiplerini taşladılar

Kadir Mısıroğlu hayatını kaybetti

Kadir Mısıroğlu hayatını kaybetti

Zonguldak iftar saati kaç? İftara ne kadar kaldı?

Zonguldak iftar saati kaç? İftara ne kadar kaldı?

Yozgat iftar saati kaç? İftara ne kadar kaldı?

Yozgat iftar saati kaç? İftara ne kadar kaldı?

Yalova iftar saati kaç? İftara ne kadar kaldı?

Yalova iftar saati kaç? İftara ne kadar kaldı?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.