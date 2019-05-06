RAMAZAN DAVULCULARI GÖREV BAŞINDA

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL/İstanbul DHA
Ramazan ayının gelmesi ile birlikte Ramazan davulcuları da işbaşı yaptı. Ramazan ayının renkli görüntülerinden olan davulcular, sahur vaktinde mesaiye başladı. Davulcular maniler eşliğinde sokak soka dolaşarak vatandaşları sahura kaldırdı.
Görüntü Dökümü:
-------------------
-Ramazan davulcuları
-Beyoğlu Kaptanpaşa Mahallesi'nde davul çalarak yürümeleri
-Mani söylemeleri
-Mahalle sakinlerinin cama çıkması
-Evlerde lambaların yanması
-Röportaj
-Genel ve detay görüntüler
Okuyucu Yorumları 0 yorum