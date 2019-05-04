HABER

Ramazan davulcuları sınavla belirlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.05.2019 13:53 | Son Güncelleme

 KARABÜK ‘te, ramazan ayında vatandaşları sahura uyandırmak için 29 mahallede davul çalacak 59 kişi sınavla belirlendi.

Ramazan davulcuları sınavla belirlendi

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA)- KARABÜK ‘te, ramazan ayında vatandaşları sahura uyandırmak için 29 mahallede davul çalacak 59 kişi sınavla belirlendi.
Karabük Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne Ramazan ayında davul çalmak için 80 kişi başvurdu. Zabıta Müdürlüğü toplantı salonunda davul çalarak sınavda başarılı olan 59 kişi, ‘ramazan davulcusu’ belgesi almaya hak kazandı. Karabük Belediyesi Zabıta Müdürü Sedat Köse, ’’Davulu çalarken özellik Ramazan ayının maneviyatına uygun ilahi ve ona uygun parçalar söyleyeceğiz. Vatandaşlardan zorla para toplamak, zorlamak, karşı gelmek, saygısızlık yapmak kesinlikle yok. Bu şekilde davranışta bulunan arkadaşlara kesinlikle davul verilmeyecek. Bu sene ayrıca davullarımız gece saat 02.00 ile 03.30 arasında çalınacak. Kimse erkenden mahalleye gidip, erkenden de davul çalmayacak. Bunu gerek sivil gerekse de zabıta ekiplerimizle denetim ve kontrollerini yapacağız. Bu konuda hassasiyet göstermeniz gerekmektedir. Ayrıca saç sakal tıraşımıza, giyimimize dikkat edeceğiz. Yeni bir şey giymek zorunluluğu yok, ama halkımızın karşısına çıkabilecek nitelikte temiz ve düzgün bir kıyafet içerisinde görevinizi yerine getireceksiniz "dedi.

FOTOĞRAFLI

Ramazan davulcuları sınavla belirlendiRamazan davulcuları sınavla belirlendiRamazan davulcuları sınavla belirlendiRamazan davulcuları sınavla belirlendi

PARTNERBizi Tuğba’nın desteğine muhtaç etme Yarabbi!Bizi Tuğba’nın desteğine muhtaç etme Yarabbi!
Afyonkarahisar'da engelliler için asker gecesiAfyonkarahisar'da engelliler için asker gecesi
Hamile kaçak göçmen rahatsızlanınca hastaneye kaldırıldıHamile kaçak göçmen rahatsızlanınca hastaneye kaldırıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ahmet Davutoğlu yeni parti mi kuracak?

Ahmet Davutoğlu yeni parti mi kuracak?

İkna çalışmaları sayesinde 127 kişi teslim oldu!

İkna çalışmaları sayesinde 127 kişi teslim oldu!

Sınıra komando ve zırhlı araçlar sevk edildi!

Sınıra komando ve zırhlı araçlar sevk edildi!

Stüdyoda evlilik teklifi şoku! Aldığı yanıtla...

Stüdyoda evlilik teklifi şoku! Aldığı yanıtla...

Kadın dizisinde pes dedirten hata! Kimse farketmedi

Kadın dizisinde pes dedirten hata! Kimse farketmedi

Adana'da facia! Yolcu otobüsü devrildi

Adana'da facia! Yolcu otobüsü devrildi

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

OHAL başvurularının 70 bini karara bağlandı

OHAL başvurularının 70 bini karara bağlandı

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

KHK ile kapatılmıştı! Yeniden faaliyete geçti!

KHK ile kapatılmıştı! Yeniden faaliyete geçti!

Meteoroloji uyardı! Ülke genelinde bugünden itibaren başlıyor

Meteoroloji uyardı! Ülke genelinde bugünden itibaren başlıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İzmir'de büyük yangın!

İzmir'de büyük yangın!

Suriye Azez'den kahreden şehit haberi!

Suriye Azez'den kahreden şehit haberi!

Haftanın fotoğrafları (Anadolu Ajansı 3 Mayıs 2019)

Haftanın fotoğrafları (Anadolu Ajansı 3 Mayıs 2019)

Son dakika: İstanbul Kavacık'ta yangın!

İstanbul'da korkutan yangın!

Karaman'da aileler çatıştı! Yaralılar var

Karaman'da aileler çatıştı! Yaralılar var

Ağrı'da kardeşler birbirine girdi: Ölü ve yaralılar var

Ağrı'da kardeşler birbirine girdi: Ölü ve yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.