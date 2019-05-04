Ramazan davulcuları sınavla belirlendi

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA)- KARABÜK ‘te, ramazan ayında vatandaşları sahura uyandırmak için 29 mahallede davul çalacak 59 kişi sınavla belirlendi.

Karabük Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne Ramazan ayında davul çalmak için 80 kişi başvurdu. Zabıta Müdürlüğü toplantı salonunda davul çalarak sınavda başarılı olan 59 kişi, ‘ramazan davulcusu’ belgesi almaya hak kazandı. Karabük Belediyesi Zabıta Müdürü Sedat Köse, ’’Davulu çalarken özellik Ramazan ayının maneviyatına uygun ilahi ve ona uygun parçalar söyleyeceğiz. Vatandaşlardan zorla para toplamak, zorlamak, karşı gelmek, saygısızlık yapmak kesinlikle yok. Bu şekilde davranışta bulunan arkadaşlara kesinlikle davul verilmeyecek. Bu sene ayrıca davullarımız gece saat 02.00 ile 03.30 arasında çalınacak. Kimse erkenden mahalleye gidip, erkenden de davul çalmayacak. Bunu gerek sivil gerekse de zabıta ekiplerimizle denetim ve kontrollerini yapacağız. Bu konuda hassasiyet göstermeniz gerekmektedir. Ayrıca saç sakal tıraşımıza, giyimimize dikkat edeceğiz. Yeni bir şey giymek zorunluluğu yok, ama halkımızın karşısına çıkabilecek nitelikte temiz ve düzgün bir kıyafet içerisinde görevinizi yerine getireceksiniz "dedi.