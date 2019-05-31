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Ramazan davulcularından “Dünya Tütünsüz Günü” manileri

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.05.2019 10:13 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanlığının 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü için düzenlediği etkinlik, Ramazan davulcularının destekleriyle gerçekleştirildi.

Sağlık Bakanlığının 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü için düzenlediği etkinlik, Ramazan davulcularının destekleriyle gerçekleştirildi. 27-31 Mayıs tarihleri arasında 81 ilde davulcular, sahura vatandaşları sigaranın zararlarını anlatan manilerle uyandırdılar.
Ramazan ayında sigarayı bırakmak isteyenler, bağımlılıkla çok daha rahat mücadele ediyor. Oruç nedeniyle uzun süre sigara içmeden kalabilmek, iftar sonrasında da içmemek konusunda sigara kullanan kişileri cesaretlendiriyor. 31 Mayıs, tütün ürünü kullanımının sağlık ve diğer zararları konusunda toplumda farkındalık oluşturmak, tütün ürünü kullananlara bırakmaları yönünde bilinç kazandırmak ve sağlıklı yaşam davranışlarını geliştirmek amacıyla Dünya Sağlık Örgütü tarafından “Dünya Tütünsüz Günü” olarak kabul ediliyor. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de 31 Mayıs’ta “Dünya Tütünsüz Günü”nde tütün ürünlerinin zararlarına dikkat çeken ve bırakmak isteyenleri teşvik eden etkinlikler gerçekleştiriliyor. Sağlık Bakanlığı, 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü kapsamında Ramazan davulcularının destekleriyle etkinlik gerçekleştirdi. 27-31 Mayıs tarihleri arasında 81 ilde davulcular, sahura vatandaşları sigaranın zararlarını anlatan manilerle uyandırdılar. Mânilerden bazıları şöyle:
“Hoş geldin ya şehr-i Ramazan
Şükürler olsun ey Yaradan
Sigaradan kurtulmak için
Çok güzel fırsat Ramazan
Bereket geldi sofralara
Paylaşmak güzeldir dostlarla
Bozma bu güzelliği
Yemekten sonra yakma sigara
Bozma ağzının tadını
İçme şu sigarayı
Her nefeste hastalık var
İçme, bırak sigarayı
Davuluma kuvvet gerek
Orucu suyla açmak gerek
Ramazan fırsat bize
Sigarayı bırakmak gerek
Orucunu aç da gel
Sahurunu yap da gel
Kulağını aç da gel
Sigarayı bırak da gel.”

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