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Ramazan davulcularından manilerle sigarayı bırakma çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.06.2019 14:45 | Son Güncelleme

BURDUR'da ramazan davulcuları, 31 Mayıs Dünya Tütüne Hayır Günü için sahur vakti söyledikleri manilerle halkı sigarayı bırakmaya davet etti.

Ramazan davulcularından manilerle sigarayı bırakma çağrısı

Mesut MADAN/BURDUR (DHA)- BURDUR'da ramazan davulcuları, 31 Mayıs Dünya Tütüne Hayır Günü için sahur vakti söyledikleri manilerle halkı sigarayı bırakmaya davet etti.
İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan çalışma kapsamında kentteki Ramazan davulcuları sahur vakti söyledikleri manilerle halkı sigara bırakmaya davet etti. Davulcular dolaştıkları mahalle aralarında sigarayı bırakma temalı çeşitli maniler söyledi. Aralarında Çeltikçi ilçesi Kuzköy'de yıllardır Ramazan ayında mahalleliyi davuluyla sahura kaldıran Ayşe Alkan'ın da bulunduğu davulcular manilerinde kullanıcıları sigarayı bırakmalarını teşvik etmeye çalıştı.
Davulcular vatandaşlara şu manileri söyledi:
Bozma ağzının tadını, içme şu sigarayı
Her nefeste hastalık var, içme, bırak sigarayı

Davuluma kuvvet gerek, orucu suyla açmak gerek
Ramazan fırsat bize, sigarayı bırakmak gerek

Bereket geldi sofralara, paylaşmak güzeldir dostlarla
Bozma bu güzelliği, yemekten sonra yakma sigara

Orucunu aç da gel, sahurunu yap da gel
Kulağını aç da gel, sigarayı bırak da gel

Hoş geldin ya şehr-i Ramazan, şükürler olsun ey yaradan
Sigaradan kurtulmak için, çok güzel fırsat Ramazan

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Ramazan davulcularından manilerle sigarayı bırakma çağrısıRamazan davulcularından manilerle sigarayı bırakma çağrısı

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