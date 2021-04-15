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  4. Ramazan davulcusundan korona isyanı! 2 yıldır İllallah ettirdin

Ramazan davulcusundan korona isyanı! 2 yıldır İllallah ettirdin

15.04.2021 09:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’nın İnegöl ilçesinde Ramazan ayında kamyonet kasasında davul çalan Yıldıray Palabıyık, manisinde koronaya isyan etti. Palabıyık, ''2 yıldır İllallah ettirdin, Türk milletine mesafe koydurttun, Yaşlı genç demeden aldın götürdün'' diyerek dikkat çekti.

Ramazan davulcusundan korona isyanı! 2 yıldır İllallah ettirdin

Ramazan davulcusu Yıldıray Palabıyık, sokak sokak gezerek vatandaşları manilerle sahura kaldırdı. Oğlunun kullandığı kamyonetin arkasına binerek davul çalan Palabıyık, manilerine koronavirüsü ekledi.

''İLLALLAH ETTİRDİN''

"2 yıldır İllallah ettirdin, Türk milletine mesafe koydurttun, Yaşlı genç demeden aldın götürdün, Aşıda da ikiye böldürttün, Korona Bırak artık yakamızı, Bu bayram alalım harçlığımızı" diyerek vatandaşlara seslenen Palabıyık, ilgi gördü.

Uzun yıllardır davul çaldığını söyleyen Palabıyık, mahallenin nüfusu artınca kamyonet kasasında mesleğini sürdürdüğünü söyledi.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Bursa
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Davul işi bitsin artık tadı kalmadı .

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