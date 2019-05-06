HABER

Ramazan geldi, Saniye anne kolları sıvadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2019 09:40 | Son Güncelleme

77 yaşındaki Youtuber Saniye Karataş, "Saniye Anne Yemekleri" adlı kanalında yüz binlerce abonesine yemek tarifleri veriyor.

Ramazan geldi, Saniye anne kolları sıvadı

77 yaşındaki Youtuber Saniye Karataş, "Saniye Anne Yemekleri" adlı kanalında yüz binlerce abonesine yemek tarifleri veriyor. Çektiği samimi videolarla milyonlara ulaşan Saniye anne, bu Ramazan’da da iftar menüsü vermeyi ihmal etmedi.
İzmir’in Buca ilçesinde yaşayan 77 yaşındaki Youtuber Saniye Karataş yemek yapmayı çok seviyor. Karataş, ilk başta oğlunun kendisini çekmesine izin vermese de şimdilerde yüz binlerce abonesine yemek tarifleri veriyor, çektiği videolar milyonlarca kişi tarafından izleniyor. Oğlu Süleyman Karataş eline kamerayı alıyor, Saniye Karataş da küçük mutfağında birbirinden leziz yemeklerin tariflerini veriyor. Samimiyeti ve doğal konuşmasıyla abonelerinin gönlünde taht kuran Saniye anne, ilk iftar menüsünde takipçilerine tavuk sarması yemeğini anlattı.

“Can boğazdan gelir”
77 yaşında olmasına karşın hem ev temizliği yapıp hem de her türlü yemeği pişirdiğini belirten Saniye Karataş, "Ben Youtuber’ım. Takipçi sayımı ben bile unuttum. Sağ olsunlar beni hep izlerler. Ben de onların yorumlarına cevap veririm. Beni çok seviyorlar. Ben de onları çok seviyorum. Onları dinledikçe içime ferahlık geliyor. Ben köylüyüm. Köy hayatını, köy konuşmasını hiç bırakmadım. Şehirde durdum, şer olmadım. İnsanlar herhalde beni doğal olduğum için seviyor. Takipçilerimin istediği her yemeği yapmaya çalışıyorum. Bende bin tane yemek var. Takipçilerim Ramazan ayında içinden seçsinler seçsinler yapsınlar. Can boğazdan gelir” diye konuştu.

Ramazan geldi, Saniye anne kolları sıvadı

Ramazan geldi, Saniye anne kolları sıvadı

PARTNER'Motivasyonum hemen düşüyor' diyorsanız bir de bunu deneyin'Motivasyonum hemen düşüyor' diyorsanız bir de bunu deneyin
Kamyonetin arkasında sürüklenen 'Buğday', ölü doğum yaptıKamyonetin arkasında sürüklenen 'Buğday', ölü doğum yaptı
Diyarbakır’a turist akınıDiyarbakır’a turist akını
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yıldırım'dan 'Süleyman Soylu mu aday olacak?' sorusuna yanıt

Yıldırım'dan 'Süleyman Soylu mu aday olacak?' sorusuna yanıt

Trump'tan skandal açıklama! Gazze halkına böyle seslendi!

Trump'tan skandal açıklama! Gazze halkına böyle seslendi!

Caner Erkin'den flaş taç açıklaması!

Caner Erkin'den flaş taç açıklaması!

Bülent Yıldırım'a sert tepki!

Bülent Yıldırım'a sert tepki!

Kadir Mısıroğlu hayatını kaybetti

Kadir Mısıroğlu hayatını kaybetti

Bülent Arınç'tan İmamoğlu ve Bahçeli ile ilgili şaşırtan sözler!

Bülent Arınç'tan İmamoğlu ve Bahçeli ile ilgili şaşırtan sözler!

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Şırnak'tan acı haber geldi!

Şırnak'tan acı haber geldi!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Şırnak'ta EYP'li hain tuzak!

Şırnak'ta EYP'li hain tuzak!

Muğla'da yolcu otobüsü kaza yaptı!

Muğla'da yolcu otobüsü kaza yaptı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
7,5 yıl önce y üz nakli olmuştu! İşte son hali

7,5 yıl önce y üz nakli olmuştu! İşte son hali

Son dakika: Erzurum'da kaybolan Furkan Yiğit'ten acı haber

Son dakika: Erzurum'da kaybolan Furkan Yiğit'ten acı haber

Neresi olduğunu tahmin edebildiniz mi? Eski fotoğraflarla İstanbul

Neresi olduğunu tahmin edebildiniz mi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan açmıştı! Çamlıca Camii'nde teravih yoğunluğu

Çamlıca Camii'nde büyük yoğunluk

Vatan nöbetinde bin 100 rakımlı tepede ilk sahur

Vatan nöbetinde ilk sahur

Davullu zurnalı Ramazan karşılaması! İlk sahur bakın nasıl geçti

Davullu zurnalı Ramazan karşılaması! İlk sahur bakın nasıl geçti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.