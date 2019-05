Ramazan geldi, Saniye anne kolları sıvadı

77 yaşındaki Youtuber Saniye Karataş, "Saniye Anne Yemekleri" adlı kanalında yüz binlerce abonesine yemek tarifleri veriyor. Çektiği samimi videolarla milyonlara ulaşan Saniye anne, bu Ramazan’da da iftar menüsü vermeyi ihmal etmedi.

İzmir’in Buca ilçesinde yaşayan 77 yaşındaki Youtuber Saniye Karataş yemek yapmayı çok seviyor. Karataş, ilk başta oğlunun kendisini çekmesine izin vermese de şimdilerde yüz binlerce abonesine yemek tarifleri veriyor, çektiği videolar milyonlarca kişi tarafından izleniyor. Oğlu Süleyman Karataş eline kamerayı alıyor, Saniye Karataş da küçük mutfağında birbirinden leziz yemeklerin tariflerini veriyor. Samimiyeti ve doğal konuşmasıyla abonelerinin gönlünde taht kuran Saniye anne, ilk iftar menüsünde takipçilerine tavuk sarması yemeğini anlattı.

“Can boğazdan gelir”

77 yaşında olmasına karşın hem ev temizliği yapıp hem de her türlü yemeği pişirdiğini belirten Saniye Karataş, "Ben Youtuber’ım. Takipçi sayımı ben bile unuttum. Sağ olsunlar beni hep izlerler. Ben de onların yorumlarına cevap veririm. Beni çok seviyorlar. Ben de onları çok seviyorum. Onları dinledikçe içime ferahlık geliyor. Ben köylüyüm. Köy hayatını, köy konuşmasını hiç bırakmadım. Şehirde durdum, şer olmadım. İnsanlar herhalde beni doğal olduğum için seviyor. Takipçilerimin istediği her yemeği yapmaya çalışıyorum. Bende bin tane yemek var. Takipçilerim Ramazan ayında içinden seçsinler seçsinler yapsınlar. Can boğazdan gelir” diye konuştu.