Ramazan hilali ABD ve Güney Amerika’dan çıplak gözle görüldü

Ramazan hilali ABD’nin Atlanta ve California eyaletlerinden çıplak gözle görüldü. Nijerya Sokoto Sultanı Sa’ad Ebubekir de hilalin ülkeden gözlendiğini duyurdu.

Utrech Üniversitesi Ramazan hilalinin ABD’nin güney eyaletleri, Orta Amerika ve Güney Amerika’nın batısından çıplak gözle görüleceğini duyurmuştu. Kuzey Amerika Merkez Hilal Komitesi, Atlantalı Müslümanlar Cemiyeti ve San Francisco Müslümanlar Cemiyeti, hilalin çıplak gözle görüldüğünü duyurdu. Konu hakkında yazılı açıklamada bulunan Kuzey Amerika Hilal Komitesi, Atlanta, San Francisco ve Şili’de çıplak gözle görüldüğünü kaydetti. Komite gözlemle birlikte Ramazan’ın 5 Mayıs gecesi başladığını doğruladı.

San Francisco Müslümanlar Cemiyeti, bir gözlem grubunun Tamalpais Dağı’na çıkarak yerel saatle 20.39’da hilali çıplak gözle gördüğünü doğruladı.

Atlanta El Faruk Mescidi Derneği de sosyal medya mesajından hilalin çıplak gözle görüldüğünü söyleyerek, tüm Müslümanların Ramazanını tebrik etti.

Nijerya Milli Ay Gözlemi Komitesi de hilalin görüldüğünü açıkladı. Sokoto Sultanı Sa’ad Ebubekir tarafından yapılan duyuruda Ramazan’ın 5 Mayıs gecesi başladığı ifade edildi.



