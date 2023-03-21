RAMAZAN İBADETLERİ: Ramazanın ilk günü hangi ibadetler yapılır? İşte okunacak dua, sure, zikir ve tespihler...

Ramazan'da yapılacak ibadetler hakkında bilgiler Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanmıştır. Birçok vatandaş ilk teravih namazı sonrası tutulacak ilk oruç ile ramazana başlayacak. ramazanda yapılacak ibadetler, okunacak dua, sure ve çekilecek zikir ile tespihler arama motorlarında sorgulanmaya başlandı. İşte, ramazanın ilk günü yapılacak ibadetler...

RAMAZAN'IN İLK GÜNÜ HANGİ İBADETLER YAPILIR?

Ramazan ayının ilk günü oruç tutulup Fetih Suresi okunmalı, İslam dininin kutsal kitabı Kur’an-ı Kerim okunmalıdır. Ramazan'da bolca dua edilmeli, zekat ve fitre verilmelidir.

RAMAZAN İBADETLERİ

İslam inancında ramazanın ilk günü Fetih suresi okumak, ferahlığın başlamasında ve sıkıntıların ya da zorlukların sona ermesinde etkili olmaktadır.

Ramazan ayında Müslümanların yapabileceği çeşitli ve pek çok ibadet bulunmaktadır.

İşte Ramazan ayında yapılması gereken ibadetler:

Ramazan ayında ilk yapılması gereken ibadet oruç tutmaktır.

Ramazan ayı boyunca teravih namazı kılmak,

Kuran okuyup, bol bol dua etmek,

Namazları toplu olarak cemaatle kılmak,

iftar etmek ve toplu olarak iftar ettirmek,

Sahur yapmak,

İnsanlara iftarda ikramlar etmek, ihsan etmek.

Bol bol Kelime-i Tevhid söylemek,

Ramazan umresi yapmak,

Sabır dilemek,

Af dilemek.

RAMAZAN'DA OKUNACAK DU VE SURELER

22 Mart 2023 Çarşamba akşamı kılınacak ilk teravih ve gecesinde kalkılacak sahur ile birlikte 23 Mart 2023 Perşembe günü ilk oruçlar tutulacak. Ramazan ayının ilk günü okunacak sureler ya da yapılacak ibadetlerin başında Fetih suresi gelir. Ramazan ayında okunacak dualardan bazıları şu şekilde:

"Allahım beni bağış la, bana merhamet et, rızanı kazandıracak işler yaptır, bana afiyet ve ha yırlı rızk ver." (Müslim, "Zikir", 35)

"Ey Rabbim! Beni; bana, anne ve babama verdiğin nimetlere şükretmeye ve razı olacağın iyi ameller işlemeye sevk et. Beni rahmetinle iyi kullarının arasına kat." (Neml Suresi, 19. ayet)

Ey Allahım! Bizi ve bizden önce gelip geçmiş imanlı kardeşlerimizi bağışla. Kalplerimizde, iman edenlere karşı hiçbir kin bırakma! Ey Allahım! Şüphesiz ki sen çok şefkatli, çok merhametlisin. (Haşir Suresi, 10. ayet)

“Allahumme habbib ileyye fih’ il- ihsan, ve kerrih ileyye fih’ il- fusuge ve’l- isyan, ve harrim aleyye fih’ is- sehate ve’n- niran, bi- avnike ya ğiyas’ el- musteğisin.”

Türkçesi

“Allah’ım! Bu günde iyilik ve ihsanı bana sevdir; fısk ve günahtan beni nefret ettir; gazabını ve cehennem ateşini bana haram kıl; yardımınla ey imdat isteyenlerin imdadı! Amin.”

“Allahummec’ al siyami fihi siyam’ es ve giyami fihi giyam’ el gaimin ve nebbihni an nevmet’ il- ğafilin ve heb li curmi fihi ya ilah’ el- alemin ve’ fu anni ya afiyen an’ il- mucrimin.”

Türkçesi

“Allah’ım! Bu günde tuttuğum orucu gerçek oruç tutanların orucu gibi ve ibadetimi gerçek ibadet edenlerin ibadeti gibi kıl; bu günde beni gafillerin uykusundan uyandır; suçumu bugün de bağışla; ey alemlerin ilahı! Affet beni, ey suçları affeden Rabbim! Amin.”

RAMAZAN AYINDA ÇEKİLECEK ZİKİR VE TESBİHLER

Ramazan ayının ilk 10 günü arasında günde 100 defa 'Ey iman edenlerin en merhametlisi' anlamına gelen "Ya Erhamerrahimin" tesbihi çekilir.

Ramazanın 11 ve 20. günleri arasında günde 100 kez 'Ey günahları bağışlayan' anlamına gelen "Ya Gaffarez Zünü" tesbihi çekilir.

Ramazan ayının geriye kalan günlerinde ise yine 100 kez 'Ey iyileri koruyan' anlamına gelen "Ya Atikarrikab" tesbihi çekilir.

