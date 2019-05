Ramazan iklimi Bursa’yı sarıyor

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, ramazan ayında yapılacak faaliyetleri kamuoyu ile paylaştı.

Gönül Dostları Sofrası’nda düzenlenen toplantıda konuşan Başkan Aktaş, ramazanın coşku, heyecan, bolluk, bereket ve paylaşma içinde geçmesi için bütün hazırlıkları tamamladıklarını söyledi. Ramazan ayının aile içinden başlayıp, komşulara, sokağa, mahalleye hatta bütün şehre yayılan bir huzur iklimi aldığını ifade eden Başkan Aktaş, “Bu ayda mâlum hepimiz hiç olmadığımız kadar nahif, hiç olmadığımız kadar zarifizdir. Hepimiz hiç olmadığımız kadar yardımsever, hiç olmadığımız kadar dayanışma içindeyizdir. Elimizden geldiğince, zenginleşirken zenginleştirmek düşüncesiyle hareket ederiz. Kardeşliğimizi pekiştirecek, kalpleri yeniden birbirine bağlayacak bu mübârek ayda birbirimizle daha sıkı bir dayanışma içinde olacağız. Büyükşehir Belediyesi olarak biz de ecdadımızın maneviyatlı şehir olarak tabir ettiği Bursa’da bu yıl da çeşitli etkinliklerle 11 ayın sultanı ramazanı ihyâ edeceğiz” dedi.

Ramazan dolu dolu geçecek

ramazanın manevî atmosferine uygun bir program hazırladıklarını dile getiren Başkan Aktaş, ay boyunca Merinos Park’ta sohbet programlarından orta oyunlarına, şiir dinletilerinden animasyonlara, tasavvuf konserlerinden sema gösterilerine kadar birçok program gerçekleştirileceğini hatırlattı. Haftanın belirli günlerinde programlar yapılacağını kaydeden Başkan Aktaş, “Merinos Park’taki etkinlik alanında; teravih öncesi Hüseyin Goncagül ekibi ile birlikte orta oyunu, meddah, ilahiler, çocuk tiyatrosu, balon gösterileri, masal kahramanları, ateşbaz ve jonglör gösterileri ve çeşitli yarışmalar ile tüm Ramazan boyunca çocuklarımıza yönelik programlarla bizlerle olacak” diye konuştu.

Perşembe günleri hafızların Kur’an-ı kerim tilâvetlerinin yanında Necmettin Nursaçan, Mustafa Akgül, Mehmet Emin Ay ve Bursa Müftüsü İzani Turan vatandaşlardan gelen soruları cevaplayacak. Sohbet programları kapsamında Serdar Tuncer ve Bekir Develi alanında ün yapmış Yavuz Bahadıroğlu, Ahmet Şimşirgil, Yasin Pişgin gibi isimlerle cuma akşamları vatandaşla buluşacak. Yine Ömer Döngöloğlu kültür merkezi programlarıyla vatandaşla bir araya gelecek.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da Bursa’nın farklı noktalarına kurulacak iftar çadırlarında vatandaşlar aynı iftar sofrasında bir araya gelecek. Fomara başta olmak üzere, Görükle, Alemdar, Emirsultan, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, Yıldırım Çınarönü Mahallesi, Gürsu Meydanı ve İnegöl olmak üzere 8 noktada her gün 14 bin kişilik iftar sofraları kurulacak. Bunun yanında Kırcaali, Gümülcine, Üsküp, Kosova, Bosna Hersek ve Batum’da da iftar sofraları kurularak, ramazan ikliminin tüm Osmanlı coğrafyasında hissettirilmesi sağlanacak. Yardımlaşmanın bu yıl da öne çıkacağı ramazanda ihtiyaç sahibi vatandaşlara 20 bin erzak paketi dağıtılacak ve dağıtımlar ramazan başlamadan tamamlanmış olacak.

Ramazan pidesi 2 TL

Ramazan pidesinin bu yıl da BEŞAS tarafından Bursalıların sofrasına ulaştırılacağını dile getiren Başkan Aktaş, artan maliyetlere rağmen ramazan pidesini en ekonomik şekilde vatandaşlara sunacaklarını söyledi. Bu yıl İstanbul’da 350 gram pidenin 3 liradan, Ankara ve Bursa’da ise 300 gram pidenin 2,5 liradan satılacağını dile getiren Başkan Aktaş, “BESAŞ olarak doğru fiyat politikasıyla her zaman vatandaşlarımızın yanında yer alıyoruz. İki yıldır artan hammadde ve işçilik maliyetlerine rağmen BESAŞ 400 gr. Ramazan pidesi bu yıl da yine piyasanın altında bir fiyatla 2 liradan satılacak. Piyasada satılacak pidenin kilogramı 8 lira 33 kuruşa gelirken, BESAŞ ramazan pidesinin kilogram fiyatı 5 lira olacak. Bu yıl da pide üretimini ‘kaliteli ve hesaplı’ bakış açısıyla prensiplerimizden taviz vermeden gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Bursalılar, Ramazan ayının ilk günü olan 6 Mayıs Pazartesi günü kent genelindeki 450’ye yakın satış noktasından BESAŞ ramazan pidelerini alabilecekler. İftar vakitlerinde ramazan pidemizle vatandaşlarımızın sofralarına misafir olurken, sahur vaktinde de kaliteli, sağlıklı ve hijyenik süt ve ürünlerimizle vatandaşlarımızın sofralarında yer alacağız” diye konuştu.

Başkan Aktaş, Burfaş’ın Atatepe, Mudanya İstasyonu, Gölpark, Gönül Dostları, Dobruca, Kayhan Döner sofrası ve Beşevler tesislerinde de ramazan boyunca hizmet vereceğini kırmızı et, beyaz et olarak belirlenen iftar menülerinin ise 55-45 TL olacağını da sözlerine ekledi.