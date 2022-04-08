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  4. Ramazan İmsakiyesi 2022 ile iftar saati ve sahur vakti! 8 Nisan iftar ve sahur saatleri kaçta? İşte İstanbul, Ankara, İzmir ve il il iftar vakitleri!

Ramazan İmsakiyesi 2022 ile iftar saati ve sahur vakti! 8 Nisan iftar ve sahur saatleri kaçta? İşte İstanbul, Ankara, İzmir ve il il iftar vakitleri!

08.04.2022 12:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ramazan İmsakiyesi 2022 ile iftar saati ve sahur vakti, 8 Nisan 2022 Cuma günü de vatandaşlar tarafından en çok araştırılan konular arasında bulunuyor. İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerimizde yaşayanlar bulundukları şehre ilişkin Ramazan İmsakiyesini merak ediyor. Peki 8 Nisan iftar ve sahur saatleri kaçta? İşte 8 Nisan 2022 Cuma günü İstanbul, Ankara, İzmir ve il il iftar ve sahur vakitleri...

Ramazan İmsakiyesi 2022 ile iftar saati ve sahur vakti! 8 Nisan iftar ve sahur saatleri kaçta? İşte İstanbul, Ankara, İzmir ve il il iftar vakitleri!

Ramazan İmsakiyesi 2022 ile iftar saati ve sahur vakti vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. 2022 iftar saatleri illere göre tek tek sorgulanabiliyor. Ramazan ayının 7. gününde de eller semaya kalkacak ve iftar sofralarına oturulacak. Peki 8 Nisan iftar ve sahur saatleri kaçta? 8 Nisan 2022 Cuma günü İstanbul, Ankara, İzmir ve il il iftar ve sahur vakitleri haberimizde...

RAMAZAN İMSAKİYESİ 2022

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İSTANBUL İFTAR VAKTİ (8 NİSAN)

8 Nisan Cuma günü İstanbul için iftar vakti saat 19:43'tür.

İstanbul, Ankara, İzmir... İşte il il iftar saatleri

ANKARA İFTAR VAKTİ (8 NİSAN)

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan Ramazan imsakiyesine göre; 8 Nisan Cuma günü Ankara için iftar vakti saat 19:26'dır.

İstanbul, Ankara, İzmir... İşte il il iftar saatleri

BURSA İFTAR VAKTİ (8 NİSAN)

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan Ramazan imsakiyesine göre; 8 Nisan Cuma günü 19:41'dir.

Ramazan İmsakiyesi 2022 ile iftar saati ve sahur vakti!

İZMİR İFTAR VAKTİ (8 NİSAN)

8 Nisan Cuma günü İzmir için iftar vakti saat 19:48'dir.

İstanbul, Ankara, İzmir... İşte il il iftar saatleri

PEYGAMBER EFENDİMİZİN İFTAR DUASI NASIL?

Hazreti Muhammed Ramazan ayında orucunu açarken hep bu duayı okurdu. Peygamberimizin okuduğu iftar duası şöyle;

"Allahümme leke sumtü ve alâ rızkıke eftartü."

Manası: Ey Allah'ım, Senin rızan için oruç tuttum ve Senin rızkınla orucumu açıyorum.

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Peygamberimiz orucunu açtıktan sonra ise şöyle derdi;

"Susuzluk gitti, damarlar ıslandı, inşaallah Teâlâ sevap kesinleşti."

İslam âlimlerinden Abdullah ibni Ömer Radiyallâhu ise iftar vakti şöyle dua ederdi:

"Allah'ım, bütün kâinatı kaplayan rahmetinin hakkı için beni affet, günahlarımı bağışla."

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PEYGAMBERİMİZ ORUCUNU NEYLE AÇARDI?

Hazreti Muhammed orucunu açarken hep hurmayı tercih ederdi. Hazreti Muhammed'in orucunu açarken 'ateş dokunmamış' yiyecekler tercih ettiği aktarılıyor. Selman İbn-i mir (r.a.),

Peygamberimizin oruç açarken yenmesi gereken yiyecekler hakkında şöyle buyurduğunu rivayet ediyor: 'Sizden biriniz orucunu açacağı zaman hurma ile açsın. Çünkü hurmada bereket vardır. Eğer hurma bulamazsa, su ile açsın. Zira su temizleyicidir.'

Ebu Davud ise Peygamberimizin oruç açmasıyla ilgili şunları aktarıyor; -'Resulullah(s.a.v.) akşam namazını kılmazdan önce birkaç tane taze hurma ile orucunu açardı. Eğer taze hurma yoksa kuru hurma ile açardı. Kuru hurma bulamazsa da bir kaç yudum su yudumlardı.'

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YEMEK DUASI

"Bismillâhirrahmânirrahîm

Elhamdülillâhi'llezî et'amenâ ve sekânâ ve cealnâ minel müslimîn.Nimetu celillullah,Berakati Halillullah Şefaat ya Rasulullah, Külû ve'şrabû ve lâ tüsrifû, İnnehû lâ yuhibbü'l müsrifîn.Allahumme zid velâ tengus bi-hürmeti-l Fatiha…"

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YEMEK DUASI ANLAMI

"Hamd Allaha mahsustur. Hamd Allaha mahsustur. Hamd Allaha mahsustur. Hamd bizi doyuran, içiren, ve bizi müslümanlardan eyleyen Allaha mahsustur.Yiyin, için ve israf etmeyin. Çünkü O, israf edenleri sevmez. Allahım Fatiha suresi hürmetine arttır eksiltme. AMİN..."

RAMAZAN AYI HAKKINDA SIKÇA SORULAN SORULAR

Ramazan ayı hakkında sıkça sorulan sorular için aşağıdaki linke tıklayınız:

https://www.mynet.com/ramazan/sikca-sorulan-sorular

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Oruç Ramazan iftar
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