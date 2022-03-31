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Ramazan İmsakiyesi 2022! İstanbul, Ankara, İzmir sahur saati kaçta? İşte il il imsak, sahur, iftar saatleri!

31.03.2022 11:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ramazan İmsakiyesi 2022, Ramazan ayında ibadetlerini eksiksiz yerine getirmek isteyen kişiler ile oruç tutmak isteyen vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı takvimine göre iftar, imsak ve sahur saatleri belli oldu. Peki İstanbul, Ankara, İzmir sahur saati kaçta? İşte il il imsak, sahur, iftar saatleri...

Ramazan İmsakiyesi 2022! İstanbul, Ankara, İzmir sahur saati kaçta? İşte il il imsak, sahur, iftar saatleri!

Razaman ayı için geri sayım sürerken sahur saati ile iftar vakti, oruç tutmak isteyen Müslümanlar tarafından iigiyle araştırılıyor. Diyaneti İşleri Başkanlığı'nın 2022 yılı dini günler namaz vakitleri takvimine göre bu sene Ramazan ayı 2 Nisan 2022 Cumartesi gününde idrak edilmiş olacak. Kadir Gecesi ise 27 Nisan 2022 Çarşamba gecesinde idrak edilmiş olacak. Peki İstanbul, Ankara, İzmir sahur saati kaçta? İl il imsak, sahur, iftar saatleri ve detaylar haberimizde...

RAMAZAN İMSAKİYESİ 2022!

İl il Ramazan imsakiyesi için tıklayınız:

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İSTANBUL İMSAK, SAHUR VE İFTAR SAATİ NE ZAMAN?

İstanbul'da ilk iftar 2 Nisan 2022 Cumartesi günü saat 19:36'de olurken, son iftar 1 Mayıs'ta saat 20.07'de yapılacak.

İlk imsak vakti ise 2 Nisan 2022 gününde saat 04.17'de olacak.

İstanbul iftar vakti saat kaçta? İstanbul'da iftar ezanı saat kaçta okunacak? 2022 ilk iftar ve sahur ne zaman?

İstanbul iftar vakti saat kaçta? İstanbul'da iftar ezanı saat kaçta okunacak? 2022 ilk iftar ve sahur ne zaman?

İstanbul iftar vakti saat kaçta?

ANKARA İMSAK, SAHUR VE İFTAR SAATİ NE ZAMAN?

Ankara'da ilk iftar 2 Nisan 2022 Cumartesi günü saat 19:20'de olurken, son iftar 1 Mayıs'ta saat 19.49'da yapılacak.

İlk imsak vakti ise 2 Nisan 2022 gününde saat 04.59'da olacak.

Ankara iftar vakti saat kaçta?

Ankara iftar vakti saat kaçta?

Ankara iftar vakti saat kaçta?

İZMİR İMSAK, SAHUR VE İFTAR SAATİ NE ZAMAN?

İzmir'de ilk iftar 2 Nisan 2022 Cumartesi günü saat 19:42'de olurken, son iftar 1 Mayıs'ta saat 20.09'da yapılacak.

İlk imsak vakti ise 2 Nisan 2022 gününde saat 05.25'de olacak.

İzmir iftar vakti saat kaçta?

İzmir iftar vakti saat kaçta?

İzmir iftar vakti saat kaçta?

RAMAZAN AYI HAKKINDA SIKÇA SORULAN SORULAR

Ramazan ayı hakkında sıkça sorulan sorular için aşağıdaki linke tıklayınız:

https://www.mynet.com/ramazan/sikca-sorulan-sorular

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