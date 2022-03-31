Ramazan İmsakiyesi 2022! İstanbul, Ankara, İzmir sahur saati kaçta? İşte il il imsak, sahur, iftar saatleri!

Razaman ayı için geri sayım sürerken sahur saati ile iftar vakti, oruç tutmak isteyen Müslümanlar tarafından iigiyle araştırılıyor. Diyaneti İşleri Başkanlığı'nın 2022 yılı dini günler namaz vakitleri takvimine göre bu sene Ramazan ayı 2 Nisan 2022 Cumartesi gününde idrak edilmiş olacak. Kadir Gecesi ise 27 Nisan 2022 Çarşamba gecesinde idrak edilmiş olacak. Peki İstanbul, Ankara, İzmir sahur saati kaçta? İl il imsak, sahur, iftar saatleri ve detaylar haberimizde...

RAMAZAN İMSAKİYESİ 2022!

İl il Ramazan imsakiyesi için tıklayınız:

İSTANBUL İMSAK, SAHUR VE İFTAR SAATİ NE ZAMAN?

İstanbul'da ilk iftar 2 Nisan 2022 Cumartesi günü saat 19:36'de olurken, son iftar 1 Mayıs'ta saat 20.07'de yapılacak.

İlk imsak vakti ise 2 Nisan 2022 gününde saat 04.17'de olacak.

ANKARA İMSAK, SAHUR VE İFTAR SAATİ NE ZAMAN?

Ankara'da ilk iftar 2 Nisan 2022 Cumartesi günü saat 19:20'de olurken, son iftar 1 Mayıs'ta saat 19.49'da yapılacak.

İlk imsak vakti ise 2 Nisan 2022 gününde saat 04.59'da olacak.

İZMİR İMSAK, SAHUR VE İFTAR SAATİ NE ZAMAN?

İzmir'de ilk iftar 2 Nisan 2022 Cumartesi günü saat 19:42'de olurken, son iftar 1 Mayıs'ta saat 20.09'da yapılacak.

İlk imsak vakti ise 2 Nisan 2022 gününde saat 05.25'de olacak.

RAMAZAN AYI HAKKINDA SIKÇA SORULAN SORULAR

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