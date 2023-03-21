RAMAZAN İMSAKİYESİ 2023! İstanbul, Ankara, İzmir sahur saati kaçta? İşte il il 23 Mart 2023 imsak, sahur, iftar saatleri...

Ramazan imsakiyesi 2023 Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından paylaşıldı. Ramazan ayında oruç tutmak isteyen kişiler arama motorlarında yaptıkları sorgulamalara hız verdi. Bu yıl, rahmet ve mağfiret ayı olan Ramazan ayı 23 Mart tarihinde başlayacak. sahur saatleri merak konusu oldu. İşte İstanbul, Ankara, İzmir il il 23 Mart 2023 sahur ve iftar saatleri...

SAHUR SAAT KAÇTA?

Sahur saatleri merak konusu oldu.

İstanbul'da imsaki vakti: 05:31

Ankara'da imsak vakti: 05:17

İzmir'de imsak vakti: 05:42

İŞTE İL İL RAMAZAN İMSAKİYESİ

RAMAZAN AYINA KAÇ GÜN KALDI?

Rahmet ve mağfiret ayı olan Ramazan'a 6 gün kaldı.

RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Ramazan ayı 23 Mart tarihinde başlayacak ve ilk oruç 23 Mart'ta tutulacak. Bu sene ilk oruç perşembe gününe denk geliyor. Ramazan ayı 21 Nisan Cuma günü sona eriyor.

2023 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN, KAÇ GÜN TATİL?

2023 yılında Ramazan, 23 Mart'ta başlayacak ve 20 Nisan'da son bulacak. 20 Nisan 2023 Ramazan Bayramı'nın arife günü oluyor. 2023 yılında Ramazan Bayramı 21 Nisan'da başlayacak ve 23 Nisan'da bitecek.

2023 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN, KAÇ GÜN TATİL?

2023 Kurban Bayramı'nın arife günü 27 Haziran gününe denk geliyor. Toplamda 4,5 gün süren Kurban Bayramı, 2023 yılında; 27 Haziran'da başlayacak ve 1 Temmuz'da sona erecek.

2023 YILI RESMİ TATİL TAKVİMİ

Yılbaşı: 1 Ocak Pazar - 1 gün

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Pazar - 1 gün

Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Pazartesi - 1 gün

Ramazan Bayramı: Arife; 20 Nisan Perşembe Bayram; 21-22-23 Cuma, Cumartesi, Pazar - 3,5 gün

Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Cuma - 1 gün

Kurban Bayramı: Arife; 27 Haziran Salı Bayram; 28-29-30 Haziran Çarşamba, Perşembe, Cuma, 1 Temmuz Cumartesi - 4,5 gün

Demokrasi ve Milli Birlik Günü: 15 Temmuz Cumartesi - 1 gün

Zafer Bayramı: 30 Ağustos Çarşamba - 1 gün

Cumhuriyet Bayramı: Arife; 28 Ekim Cumartesi Bayram; 29 Ekim Pazar - 1,5 gün



