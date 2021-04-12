Ramazan'ın başlangıcıyla ilgili dini mesajları | Fotoğraflı Ramazan mesajları ve sözleri

Ramazan ayı bu sene, 13 Nisan’da başlıyor ve 12 Mayıs’ta son buluyor. İlam alemi ise, Ramazan ayında sevdiklerine, eşlerine ve arkadaşlarına yollamak için en güzel Ramazan mesajları ve sözlerini arıyor. Bizde sizin için Ramazan ayı ile ilgili birçok güzel mesajı haberimizde derledik.

RAMAZAN MESAJLARI VE SÖZLERİ

Oruç tutan, namaz kılan kimse, mükâfatını kıyamette aklı kadar alır.

Ramazanın başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ise, Cehennemden kurtuluştur.

Kim Ramazan orucunu tutar ve ona Şevval ayından altı gün ilave ederse, sanki yıl orucu tutmuş olur.

Başlangıçlar sonuçların tecelli yeridir. Rahmet ile başlayan Ramazan ayının kurtuluş ile tecelli bulması temennilerimle. Hoş geldin on bir ayın sultanı.

Bütün Müminler Bu Ayda Şükür Etsinler Dua Etsinler 11 Ayın Sultanı Olan Ramazan Ayında iman istesinler.

Cenab-ı Hakk’ın kapısına ulaştırmayacak yollara sapmaktan korumaya vesile olan mübarek Ramazan ayını tebrik ederim.

Kim Allah Teâla yolunda bir gün oruç tutsa Allah onunla ateş arasına genişliği sema ile arz arasını tutan bir hendek kılar.

Oruçlunun uykusu ibadettir. Susması tesbihtir amelleri misliyle kabul edilir duası makbuldür günahı affedilir. Buyuruyor Rasulullah.

Allahü teâlânın, gözlerin görmediği kulakların işitmediği ve hiç kimsenin hayaline bile gelmeyen nimet dolu sofrasına, ancak oruçlular oturur.

Ramazan ayında, hasta veya ruhsat sahibi olmaksızın kim bir günlük orucunu yerse bütün zaman boyu oruç tutsa bu orucu kaza edemez.

Kim bir oruçluya iftar ettirirse kendisine onun sevabı kadar sevap yazılır. Üstelik bu sebeple oruçlunun sevabından hiçbir eksilme olmaz.

Ramazan ayı girdiği zaman cennetin kapıları açılır cehennemin kapıları kapanır ve şeytanlar da zincire vurulur. Hoş geldin 11 ayın sultanı.

Hz. Cabir radiyallahu anh anlatiyor: Her iftar vaktinde Allah tarafından (cehennemden) azad edilen kimseler bulunur. Bu, (Ramazanin) her gecesinde olur.

Konsun yine pervazlara güvercinler hu hulara karışsın âminler mübarek aydır gelen gelin ey Fatihalar Yasinler. Mübarek Ramazan ayınız hayırlara vesile osun.

Tüm Müslüman ailesinin bu mübarek ayda ettikleri duaları yüce Rabbimden kabul etmesini dilerim âmin… Bütün İslam âleminin mübarek Ramazan ayının hayırlar getirmesini dilerim…

Ramazan-ı Şerifin Ülkemize, İslam alemine ve Tüm insanlığa Hayırlar getirmesini, Cenab-ı Hakk’dan niyaz ederim…

Öyle bir Ramazan istiyorum ki tek bir aç ve muhtaç ev kalmasın. Birlik olsun cümle alem. Hayırlı Ramazanlar.

Başlangıçlar sonuçların tecelli yeridir… Rahmet ile başlayan Ramazan Ramazan Sözleri Ayının kurtuluş ile tecelli bulması temennilerimle.

11 ayın sultanı mübarek Ramazan-ı Şerif, dört gözle beklediğim ay şükür ki geldin şükür ki bu güne eriştim. Hayırlı Ramazanlar.

Ramazan ayının bereketi hanenize hoşgörüsü gönüllerinize sabrı ruhunuza dolsun, hoş geldin on bir ayın sultanı Ya Şehri-İ Ramazan…

Her gelişi huzur veren 11 ayın sultanı Ramazan, herkese sağlık, bereket ve huzur getirmesi dileğiyle hayırlı Ramazanlar.





