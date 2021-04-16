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  4. Ramazan’ın ilk cuma namazı! Havadan böyle görüntülendi

Ramazan’ın ilk cuma namazı! Havadan böyle görüntülendi

16.04.2021 14:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas’ta Ramazan ayının ilk cuma namazında tarihi kent meydanında toplanan vatandaşlar güzel görüntüler oluşturdu. O anlar drone ile de havadan görüntülendi.

Ramazan’ın ilk cuma namazı! Havadan böyle görüntülendi

Sivas’ta vatandaşlar Ramazan ayının ilk cuma namazını kılmak için bir araya geldi. Ezandan dakikalar önce tarihi kent meydanında bulunan Kale Camii’de toplanan vatandaşlar, ezanın okunmasıyla birlikte saf tuttu. Osmanlı eseri Kale Camii ile Selçuklu eserleri Buruciye, Şifahiye ve Çifte Minareli Medreselerinin bir arada bulunduğu alanda kılınan cuma namazı havadan da görüntülendi. Sosyal mesafe kurallarına uygun kılınan namazda ortaya güzel görüntüler çıktı.

'İNŞALLAH CUMADAN DA GERİ KALMAYIZ'

Erol Uslubaş adlı vatandaş, korona virüs nedeniyle camilerde teravih namazı kılınamadığını hatırlatarak, “Cumamızı kıldık. Sosyal mesafeye uyan bir düzen var, bu çok güzel. İnşallah cumadan da geri kalmayız. Teravihleri kılamıyoruz, evlerimizde kılıyoruz. İnşallah bir an önce dünyadan def olur bu bela” dedi.

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Hikmet Yavuz, Ramazan’a eriştiklerini ifade ederek, “Elhamdülillah bu cuma namazını da kıldık, Ramazan’a eriştik. Sıkıntılarımız var, korona hastalığı malum dünyada ve Türkiye’de. Bunlar da Rabbimizin bir imtihanı. Sabredeceğiz, dayanacağız. İnşallah bu günleri de atlatacağız” diye konuştu.

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(İHA)

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Sivas Ramazan

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