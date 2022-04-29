Ramazan'ın son cuması hangi dua okunur? Cüzdan duası anlamı nedir? Cüzdan duası okunuşu ve Türkçe meali

Cüzdan duası, Ramazan ayında, İslam alemi tarafından mübarek olduğu kabul edilen cuma gününün gelmesi sebebiyle vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Ramazan'ın son cuması hangi dua okunur? Cüzdan duası anlamı nedir? sorularının yanıtına ve Cüzdan duası okunuşu ve Türkçe mealine haberimizden ulaşabilirsiniz.

RAMAZAN'IN SON CUMASI HANGİ DUA OKUNUR?

On bir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif ayının son cuma günü sela sonrası Cüzdan duası okunur.

CÜZDAN DUASI ANLAMI NEDİR?

Cüzdan duasının anlamı:

"Andolsun ki, sizi yeryüzüne yerleştirdik ve orada size geçim kaynakları halk ettik, yarattık. Ne kadar az şükrediyorsunuz.

Şüphe yok ki bu, gerçekten bizim tükenmez rızkımızdır."

CÜZDAN DUASI NASIL OKUNUR?

"Ve le gad mekkennakum fi'l- ardı ve cealna lekum fiha maayiş’, galilen ma teşkurun.

İnne haza le rızkunz mz lehu min nefad."

