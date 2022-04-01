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Ramazan mesajları 2022! En yeni, en güzel, ayetli, dualı Ramazan ayı mesajları ve sözleri!

01.04.2022 13:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ramazan mesajları, bu özel ayın önemini yakınlarına, sevdiklerine ve arkadaşlarına hatırlatmak isteyen vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Müslüman vatandaşlar, sevdiklerine gönderebilecekleri en yeni, en güzel, ayetli, dualı Ramazan ayı mesajları ve sözleri ile ilgili internette araştırma yapıyor. İşte bu ayın önemini vurgulayan en anlamlı Ramazan mesajları...

Ramazan mesajları 2022! En yeni, en güzel, ayetli, dualı Ramazan ayı mesajları ve sözleri!

Ramazan mesajları, uzakta olan sevdiklerini mutlu etmek isteyen vatandaşlar ile bu özel ayın önemini vurgulayarak güzel dileklerini iletmek isteyen vatandaşlar tarafından araştırılıyor. En yeni, en güzel, ayetli, dualı Ramazan ayı mesajları ve sözlerini sizler için derledik. İşte Ramazan mesajları...

En güzel, anlamlı, dualı Ramazan Ayı mesajları! Resimli Ramazan ayı mesajları ve sözleri

RAMAZAN MESAJLARI 2022

Ramazan ayı 2 Nisan Cumartesi günü başlayıp 2 Mayıs Pazartesi akşamı sona erecek. Ramazan demek bereket ve kurtuluş demektir. Sevdiklerinize gönderebileceğiniz en yeni ramazan mesajları şu şekilde:

EN YENİ, EN GÜZEL, AYETLİ DUALI RAMAZAN AYI MESAJLARI VE SÖZLERİ

Mübarek Ramazan ayı; sana vücudunun sıhhat ve selameti olan az yemeğe. Ruhunun sıhhat ve selameti olan günahsız olmaya. Dininin sıhhat ve selameti olan Peygamber Efendimizin güzel ahlakına sahip olmaya vesile olsun. Yağmur yüklü bulutlar gibi gelerek bizleri Bereketiyle donatan Ramazan ayınız Mübarek olsun...

En güzel, anlamlı, dualı Ramazan Ayı mesajları! Resimli Ramazan ayı mesajları ve sözleri

Ramazan ayı girdiği zaman Cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kilitlenir, şeytanlar zincire vurulur. (Hadis) Hayırlı Ramazanlar.

Sofranız afiyetli, paranız bereketli, kararlarınız isabetli, yuvanız muhabbetli, kalbiniz merhametli, bedeniniz sıhhatli, dualarınız kabul olsun, Ramazan ayınız mübarek olsun…

En güzel, anlamlı, dualı Ramazan Ayı mesajları! Resimli Ramazan ayı mesajları ve sözleri

Dostlukların sevgi ile beslendiği bu mübarek ramazan ayında gönlünün sevgi ile dolup taşmasını dilerim…

Yüzünden gülücük, kalbinden sevgi, bedeninden sağlık, çevrende dostluk, ömründen huzur ve neşe eksik olmasın! Ramazan-ı Şerifleriniz hayırlı olsun…

En güzel, anlamlı, dualı Ramazan Ayı mesajları! Resimli Ramazan ayı mesajları ve sözleri

Oruç tutan müminin susması tesbih, uykusu ibadet, duası müstecap ve amelinin sevabı da çoktur. Hoş geldin ayların en birincisi ey şehr-i Ramazan

En güzel, anlamlı, dualı Ramazan Ayı mesajları! Resimli Ramazan ayı mesajları ve sözleri

Ramazan ayı mübarek bir aydır. Allahü teâlâ, size Ramazan orucunu farz kıldı. O ayda rahmet kapıları açılır, Cehennem kapıları kapanır, şeytanlar bağlanır. O ayda bir gece vardır ki, bin aydan daha kıymetlidir. O gecenin 'Kadir gecesinin' hayrından mahrum kalan, her hayırdan mahrum kalmış sayılır. Hoşgeldin ey gönüllerin sultanı Ramazan.

2022 RAMAZAN İMSAKİYESİ

Sahur ve oruç açma saatleri şehirlere ve günlere göre değişkenlik gösterebilmektedir. Vatandaşlar, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2022 Ramazan İmsakiyesinden saat bilgisini öğrenebilecek.

İl il Ramazan imsakiyesi için tıklayınız:

ramaza

RAMAZAN AYI HAKKINDA SIKÇA SORULAN SORULAR

Ramazan ayı hakkında sıkça sorulan sorular için aşağıdaki linke tıklayınız:

https://www.mynet.com/ramazan/sikca-sorulan-sorular

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Oruç Ramazan iftar
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