Ramazan mesajları 2024: Güzel, kısa, ayetli, resimli Ramazan ayı mesajları ve sözleri

Tüm dünyada müslümanlar tarafından 11 ayın sultanı Ramazan ayına ulaşmanın mutluluğu yaşanmaktadır. Coşku ile beklenen Ramazan, 3 ayların sonuncusudur. Her Müslümanın sabırla beklediği Ramazan 2024'te Mart ayında yaşanacaktır. 2024 Ramazan ayında orucun ilk günü ise 11 Mart gününe denk gelmektedir.

Yardımlaşma ve dayanışma ayı olarak da bilinen mübarek Ramazan ile birlikte yemek masaları bolluk ve bereketli geçirilir. Mukaddes Ramazan ayını kendi içinde sevinçle bekleyenler, aynı sevinci sevdikleriyle de paylaşmak isterler. İşte en güzel, uzun, kısa, ayetli, dualı, hadisli, anlamlı, en özel ve resimli 2024 Ramazan mesajları ve Ramazan’la ilgili sözler.

Ramazan mesajları

Ramazan ayı gelirken kişiler, bu mübarek ayın coşkusunu sevdikleriyle paylaşmak için Ramazan ayı mesajları atarlar. Bu arayıştı olanlar için Ramazan ayı mesajları şu şekildedir:

"Dostların sevgi ve hürmet ile beslendiği, kalplerin sevgi ile dolduğu on bir ayın sultanı Mübarek Ramazan Ayı’nın tüm insanlığa kardeşlik, birlik, beraberlik, huzur ve bereket getirmesini diliyorum."

"Birlikteliğin, beraberliğin ve dayanışma ruhunun eksik olmadığı Ramazan ayının, tüm müslümanlar için sağlıklı, huzurlu ve bereketli geçmesini dileriz. Ramazan ayımız mübarek olsun."

"Gelişin bir bayramdır. Giderken de bayram bırakarak gidersin. Hoş geldin Ey Ramazan"

"Hoş geldin ya Şehr-i Ramazan. Hoşgeldin Cennetteki Reyyan Kapısının müjdecisi. Başı rahmet, ortası mağfiret, sonsuz azaptan kurtuluş olan Ramazan-ı Şerif’inizi tebrik ediyorum. Ramazan’ın inayeti hepimizin üzerine olsun."

"Bizleri Ramazan ayına ulaştıran yüce Allah'a binlerce kere hamdolsun. Birlik ve beraberliğimizi daha çok hissettiğimiz, kardeşlik ve dostluk duygularını en üst düzeyde yaşadığımız Ramazan-ı Şerifimiz mübarek olsun."

"Hoş geldin ayların en güzeli. Ne güzel demiş Mevlana Hz.; "Ey oruca yol arkadaşı olan, dost olan kişi! Yolun uğurlu olsun, hoş olsun."

"Mübarek Ramazan Ayı’nın, yüce milletimize ve bütün İslam Âlemine hayırlar getirmesini Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyoruz."

"Oruç, bu dine bağlı olanlara bağışlanmış; sağı ölüden, diriyi cansızdan ayıran, fark ettiren kutlu bir nimet ve emanettir."

"Rahmet, mağfiret ve bereket ayı olan, on bir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif'e kavuştuk. Ramazan-ı Şerif'in ülkemize ve tüm İslam âlemine kardeşlik, huzur getirmesini Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum."

"Yemeğimizi paylaşmak, kardeşçe yaşamak, kalbimizi güçlendirmek için bir fırsattır Ramazan ayı. Bu Ramazan ayı da iyilikte yarışacağımız bir ay olsun. Hoş geldin Ramazan"

Ramazan sözleri

Ramazanla ilgili sözler de birçok vatandaş tarafından araştırılmaya başlanır. Ramazan ayı mesajı atmak isteyenler için güzel Ramazan sözleri aşağıdaki gibidir:

"Ey iman edenler! Samimi bir tevbe ile Allah'a dönün." Tahrim/8 Tevbelerin geri çevrilmediği Rahmet ve Magfiret yüklü Ramazan ayınızı kutlar, hayırlara vesile olmasını dilerim.

"İslam’ın kutlu güneşi kalbine dolsun, makamın cennet, Hz. Muhammed (s.a.v) komşun olsun, günlerin mutluluk, kalbin saadetle dolsun, Ramazanın mübarek olsun."

"Bembeyaz yağan bir karın, ne yaşanmışsa yaşansın geçmişin tüm hatalarını örttügü gibi Ramazan ayının da senin tüm üzüntülerini örterek hayırlı yeni bir gelecek umudu ile dolu yeni bir başlangıca vesile olmasını dilerim."

"Bolluk ve bereket dolu sofralarınızda bol ve bereketli iftarlar dilerim, Ramazan ayınızı içten kutlarım."

Dualı Ramazan mesajları

Ramazan mesajları ayetli olarak atıldığında kalbi huzurla dolan kişiler için Ramazan ayı mesajları şu şekildedir:

"Ramazan ayı geldi, kapımızı çaldı. Bu mübarek ayda herkesin günahlarından arınması, manevi olarak ilerlemesi ve sevdikleriyle güzel hatıralar biriktirmesi dileğiyle. Ramazan ayınızı tebrik ederim."

"Dostlukların sevgi ile pekiştirildiği bu mübarek Ramazan ayında kalbinin sevgi ile dolup taşmasını dilerim."

"Mübarek Ramazan ayı gönlüne önce bulut olsun yağmak için... Sonra yağmur olsun ilahi sevgiyi yeşertmek için..."

"Ramazanda üzüntüyü kederi bir tarafa koy, huzurla imanla dolu mutlu bir ay yaşa. Hoş Geldin Ey Şehri Ramazan."

"Ramazan ayı geldiği zaman cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır, şeytanlar zincire vurulur. Hayırlı Ramazanlar."

"Sevgi kalbe dolarsa dua olur, dua Allah'a ulaşırsa nur olur, aynı yolda birleşen dualarımızın nur'a dönüşüp Rabbimize ulaşması dileği ile Ramazan’ın mübarek olsun."

"Ramazan ayınızı tebrik ederim. Ramazan ayı, sevgi, hoşgörü ve yardımlaşma ayıdır. Bu mübarek ayda birbirimize daha çok yardımcı olalım, ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşalım ve herkesin hayatında bir iz bırakalım."

Hadisli Ramazan mesajları

Bu mübarek ayda dualı Ramazan mesajları ve hadisli Ramazan sözleri bazıları için en çok tercih edilen mesajlardan biridir. Bazı hadisli ramazan mesajları şöyledir:

"Başı rahmet, оrtası merhamet, sonu ise cehennemden ırak olan mübarеk Ramazan ayının hayırlara vesile olmasını dilerim."

"Kim bir oruçluya yemek yedirirse, kendisine onun sevabı kadar sevap yazılır. Üstelik bu nedenle oruçlunun sevabından hiçbir azalma olmaz." (Tirmizi, Savm 82, (807)

"Ramazanda Allah'i anan mağfiret olunur. Bu ayda Allah'tan dilek dileyen kimse de mahrum edilmez." (Ramuz El Hadis / Hz. Cabir (r.a))

"Allah’tan korkunuz. Beş vakit namazınızı kılınız. Ramazan orucunuzu tutunuz. Mallarınızın zekâtını veriniz. Yöneticilerinize itaat ediniz! Böylece Rabbinizin cennetine girersiniz." (Tirmizî, Cum’a 80)

“Kim, faziletine inanarak ve karşılığını Allah’tan bekleyerek Ramazan orucunu tutarsa, geçmiş günahları bağışlanır.” (Buhârî, Îmân 28, Savm 6)

"Kimse, oruçlu olduğu gün kötü söz söylemesin ve başkası ile çekişmesin. Eğer biri kendisine söver veya çatarsa, ‘ben oruçluyum' desin" (Buhârî, Savm 9)

"Ramazan ayı geldiği gün cennetin kapıları açılır, cehennemin kapıları kilitlenir ve şeytanlar da zincire vurulur." (Müslim, Sıyam 2, 1079)

"Sahura kalkmak berekettir. Bir yudum su içseniz bile onu bırakmayınız. Çünkü Allah sahura kalkanlara rahmet eder." (Müsned, 3:44)

Kısa Ramazan mesajları

Ramazan sözleri kısa mesaj olarak da sevdiklerinizin kalbini ısıtabilir. Bu çerçedeki bazı Ramazan mesajları kısa örneklerle şunlardır:

"Mübаrеk Ramazan ayı gönlünü O'nun yоlunа kоymаyı, еllеrini her daim O'nun huzuruna аçmаya vesile olsun. Hayırlı Ramazanlar."

"Mübаrеk Ramazan аyınа özel rahmet bereket ve mаğrifеt ile hеmhаl оlmаn dilеklеrimlе. Hayırlı ramazanlar."

"Yаğmur gibi bereketli ve yağmur tаnеlеri gibi tatlı ve bereketli Ramazanlar dilerim."

"En ışıltılı bаkışlаrın gözlеrindе, en güzel sözlеrin kulаklаrındа, bütün mutluluklаrın аvuçlаrındа ve bitmeyen sеvgilеrin kalbince yаşаyаcаğı Ramazan Ayı gеçirmеnizi dilеrim."

"Ruhlаrımız huzura ersin, sоfrаlаrımız аnlаm dоlsun, Ramazan аyımız mübarek olsun. Hayırlı Ramazanlar. "

"Küçük sоfrаlаrınızdа bоl ve bereketli iftаrlаr dilerim, Ramazan Ayınız mübarek olsun

"Rаmаzаn ayı gönlüne tеsеlli, ruhunа ilаç, duаlаrın kаbul olsun. Ramazan аyın mübarek olsun."

"Bu mübarek ayda huzurla dolu, mutlu, sıcak ve samimi bir şеkildе gеçirmеniz dilеği ile Ramazan ayınız mübarek olsun."

"Bu mübarek Ramazan ayı herkesin üzеrindе nur olsun, bеrеkеti üzеrimizdе dursun, Ramazan ayınız hayırlı olsun."

"Sıcаk çоrbаlаr kоyulsun tаbаklаrа, samimi sohbet bаşlаsın küçük sofralarda. Bu ay Ramazan ayı, mübarek olsun tüm insаnlığa."

"Mübаrеk аyımızdа nеfsimizi оruçlа terbiye edelim, şеytаnı duаlаrımızlа yеnеlim, yеrimizi imаnımızlа bеlirliyеlim. Hayırlı Ramazanlar."

"Mübarеk Ramazan ayı; sana vücudunun sağlık ve selameti olan az yеmеğе, ruhunun sağlık ve selameti olan günahsız olmаyа, dininin sağlık ve selameti olan Peygamber Efеndimizin güzel ahlakına sahip оlmaya vesile olsun inşallah."

Bu mübarek ayda resimli Ramazan mesajları atmak da birçok kişinin tercihleri arasında yer almaktadır. Ramazan mesajları resimli bir şekilde bazı örnekleri ile şöyle sıralanır:









