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Ramazan ne zaman? 2022 Ramazan ne zaman başlayacak ve bitecek?

01.04.2022 01:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bin aydan daha kıymetli olduğu kabul edilen Ramazan ayına kısa bir süre kaldı. Bu özel ayda oruç tutulur, sevgi, saygı paylaşılır. Mübarek Kadir Gecesi de Ramazan ayı içerisinde bulunuyor. Peki Ramazan ne zaman? 2022 Ramazan ne zaman başlayacak ve bitecek? İşte ayrıntılar...

Ramazan ne zaman? 2022 Ramazan ne zaman başlayacak ve bitecek?

Bereketin, huzurun hakim olduğu Ramazan Ayının ne zaman başlayacağı milyonlarca Müslüman tarafından araştırılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvime göre Ramazan Ayının başlangıcı ve bitişi belli oldu. Peki Ramazan ne zaman? 2022 Ramazan ne zaman başlayacak ve bitecek? İşte ayrıntılar...

RAMAZAN NE ZAMAN?

Oruç 2 Nisan günü başlayacak ve 1 Mayıs günü sona erecek. 2 Mayıs ise Ramazan Bayramı'nın 1. günü olacak. Ramazan 2 Nisan'da başlayacak. Kadir Gecesi 27 Nisan 2022 Çarşamba günü idrak edecek.

Ramazan Bayramı Arifesi- 1 Mayıs 2022 Pazar

Ramazan Bayramı 1. Gün- 2 Mayıs 2022 Pazartesi

Ramazan Bayramı 2. Gün- 3 Mayıs 2022 Salı

Ramazan Bayramı 3. Gün- 4 Mayıs 2022 Çarşamba

RAMAZAN AYININ ÖNEMİ VE FAZİLETİ NEDİR?

Ramazan ayı manevi güzelliklerle doludur. Bu özel ayda sevgi, saygı, selamlaşma, yardım artar. Yardıma muhtaç olana yardım edilir. Bu kıymetli zaman dilimini ibadetle değerlendirenlere cennetin kapıları açılır. Cehennemden kurtuluş beratını alarak zaman ve mekân cennetine doğru yol alır. Bir hadis-i şerifte şöyle buyurulur: "Ramazan Ayı gelince, cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır ve şeytanlar zincire vurulurlar"

ramaza


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Oruç Ramazan

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