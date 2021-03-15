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Ramazan ne zaman başlayacak? 2021 Ramazan'a kaç gün var?

15.03.2021 15:13 | Son Güncelleme:
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Ramazan ne zaman başlayacak? 2021 Ramazan'a kaç gün var?

On bir ayın sultanı, müslümanlar için mübarek olan üç ayın sonuncusu Ramazan ayına sayılı gün kaldı. İslam alemi, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan takvime göre Miladi takvimde ramazan ayının hangi gün başladığını merak ediyor.

Ramazan ayı, Kur'an - ı Kerim'de adı geçen ve ne kadar değerli olduğu söylenen tek ay. Ramazan ayında bütün müslümanlar en önemli ibadetlerden biri olan oruç ibadetini gerçekleştiriyor ve Ramazan ayının bitimi ile birlikte 3 günlük bir Ramazan Bayramı kutlanıyor.

RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Ramazan ayı, bu sene 13 Nisan 2021 tarihinde başlayacak. İslam alemi, bu tarihten itibaren İslam'ın en önemli ibadetlerinden biri olan oruç ibadetini yerine getirmeye başlayacak. Son oruç ise 12 Mayıs 2021 tarihinde Ramazan Bayramı'nın arifesinde tutulacak.

2021 RAMAZAN'A KAÇ GÜN VAR?

13 Nisan 2021 tarihinde başlayacak Ramazan ayına an itibariyle 29 gün kaldı. Kadir Gecesi, 8 Mayıs 20221 Cumartesi günü ihya edilirken 13 Nisan 2021 Salı günü başlayan ilk oruç, 12 Mayıs 2021 Çarşamba günü tutulan oruç ile son bulacak.

Ramazan ne zaman başlayacak? 2021 Ramazan'a kaç gün var?

RAMAZAN AYININ İÇERİSİNDEKİ ÖNEMLİ GÜNLER

Ramazan ayının başlangıcı - 12 Nisan 2021 Salı

Kadir Gecesi - 8 Mayıs 2021 Cumartesi

Son Oruç / Ramazan Bayramı Arifesi - 12 Mayıs 2021 Çarşamba

Ramazan Bayramı'nın 1. Günü - 13 Mayıs 2021 Perşembe

Ramazan Bayramı'nın 2. Günü - 14 Mayıs 2021 Cuma

Ramazan Bayramı'nın 3. Günü - 15 Mayıs 2021 Cumartesi

Ramazan ne zaman başlayacak? 2021 Ramazan'a kaç gün var?

2021 YILI DİNİ GÜNLER

Üç Ayların başlangıcı - 13 Şubat 2021 Cumartesi

Regaip Kandili - 18 Şubat 2021 Perşembe

Miraç Kandili - 10 Mart 2021 Çarşamba

Berat Kandili – 27 Mart 2021 Cumartesi

Ramazan Ayının Başlangıcı - 13 Nisan 2021 Salı

Kadir gecesi - 8 Mayıs 2021 Cumartesi

Ramazan Bayramı Arifesi- 12 Mayıs 2021 Çarşamba

Ramazan Bayramı'nın 1. Günü - 13 Mayıs 2021 Perşembe

Ramazan Bayramı'nın 2. Günü - 14 Mayıs 2021 Cuma

Ramazan Bayramı'nın 3. Günü - 15 Mayıs 2021 Cumartesi

Kurban Bayramı Arifesi - 19 Temmuz 2021 Pazartesi

Kurban Bayramı'nın 1. Günü - 20 Temmuz 2021 Salı

Kurban Bayramı'nın 2.Günü - 21 Temmuz 2021 Çarşamba

Kurban Bayramı'nın 3.Günü - 22 Temmuz 2021 Perşembe

Kurban Bayramı'nın 4. Günü - 23 Temmuz 2021 Cuma

Hicri Yılbaşı - 9 Ağustos 2021 Pazartesi

Aşure Günü - 18 Ağustos 2021 Çarşamba

Mevlid Kandili - 17 Ekim 2021 Pazar

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Ramazan Bayramı

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