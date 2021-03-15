Ramazan ne zaman başlayacak? 2021 Ramazan'a kaç gün var?

Ramazan ayı, Kur'an - ı Kerim'de adı geçen ve ne kadar değerli olduğu söylenen tek ay. Ramazan ayında bütün müslümanlar en önemli ibadetlerden biri olan oruç ibadetini gerçekleştiriyor ve Ramazan ayının bitimi ile birlikte 3 günlük bir Ramazan Bayramı kutlanıyor.
Ramazan ayı, bu sene 13 Nisan 2021 tarihinde başlayacak. İslam alemi, bu tarihten itibaren İslam'ın en önemli ibadetlerinden biri olan oruç ibadetini yerine getirmeye başlayacak. Son oruç ise 12 Mayıs 2021 tarihinde Ramazan Bayramı'nın arifesinde tutulacak.
13 Nisan 2021 tarihinde başlayacak Ramazan ayına an itibariyle 29 gün kaldı. Kadir Gecesi, 8 Mayıs 20221 Cumartesi günü ihya edilirken 13 Nisan 2021 Salı günü başlayan ilk oruç, 12 Mayıs 2021 Çarşamba günü tutulan oruç ile son bulacak.
Ramazan ayının başlangıcı - 12 Nisan 2021 Salı
Kadir Gecesi - 8 Mayıs 2021 Cumartesi
Son Oruç / Ramazan Bayramı Arifesi - 12 Mayıs 2021 Çarşamba
Ramazan Bayramı'nın 1. Günü - 13 Mayıs 2021 Perşembe
Ramazan Bayramı'nın 2. Günü - 14 Mayıs 2021 Cuma
Ramazan Bayramı'nın 3. Günü - 15 Mayıs 2021 Cumartesi
Üç Ayların başlangıcı - 13 Şubat 2021 Cumartesi
Regaip Kandili - 18 Şubat 2021 Perşembe
Miraç Kandili - 10 Mart 2021 Çarşamba
Berat Kandili – 27 Mart 2021 Cumartesi
Ramazan Ayının Başlangıcı - 13 Nisan 2021 Salı
Kadir gecesi - 8 Mayıs 2021 Cumartesi
Ramazan Bayramı Arifesi- 12 Mayıs 2021 Çarşamba
Ramazan Bayramı'nın 1. Günü - 13 Mayıs 2021 Perşembe
Ramazan Bayramı'nın 2. Günü - 14 Mayıs 2021 Cuma
Ramazan Bayramı'nın 3. Günü - 15 Mayıs 2021 Cumartesi
Kurban Bayramı Arifesi - 19 Temmuz 2021 Pazartesi
Kurban Bayramı'nın 1. Günü - 20 Temmuz 2021 Salı
Kurban Bayramı'nın 2.Günü - 21 Temmuz 2021 Çarşamba
Kurban Bayramı'nın 3.Günü - 22 Temmuz 2021 Perşembe
Kurban Bayramı'nın 4. Günü - 23 Temmuz 2021 Cuma
Hicri Yılbaşı - 9 Ağustos 2021 Pazartesi
Aşure Günü - 18 Ağustos 2021 Çarşamba
Mevlid Kandili - 17 Ekim 2021 Pazar