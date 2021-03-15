Ramazan ne zaman başlayacak? 2021 Ramazan'a kaç gün var?

Ramazan ayı, Kur'an - ı Kerim'de adı geçen ve ne kadar değerli olduğu söylenen tek ay. Ramazan ayında bütün müslümanlar en önemli ibadetlerden biri olan oruç ibadetini gerçekleştiriyor ve Ramazan ayının bitimi ile birlikte 3 günlük bir Ramazan Bayramı kutlanıyor.

RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Ramazan ayı, bu sene 13 Nisan 2021 tarihinde başlayacak. İslam alemi, bu tarihten itibaren İslam'ın en önemli ibadetlerinden biri olan oruç ibadetini yerine getirmeye başlayacak. Son oruç ise 12 Mayıs 2021 tarihinde Ramazan Bayramı'nın arifesinde tutulacak.

2021 RAMAZAN'A KAÇ GÜN VAR?

13 Nisan 2021 tarihinde başlayacak Ramazan ayına an itibariyle 29 gün kaldı. Kadir Gecesi, 8 Mayıs 20221 Cumartesi günü ihya edilirken 13 Nisan 2021 Salı günü başlayan ilk oruç, 12 Mayıs 2021 Çarşamba günü tutulan oruç ile son bulacak.

RAMAZAN AYININ İÇERİSİNDEKİ ÖNEMLİ GÜNLER

Ramazan ayının başlangıcı - 12 Nisan 2021 Salı

Kadir Gecesi - 8 Mayıs 2021 Cumartesi

Son Oruç / Ramazan Bayramı Arifesi - 12 Mayıs 2021 Çarşamba

Ramazan Bayramı'nın 1. Günü - 13 Mayıs 2021 Perşembe

Ramazan Bayramı'nın 2. Günü - 14 Mayıs 2021 Cuma

Ramazan Bayramı'nın 3. Günü - 15 Mayıs 2021 Cumartesi