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Ramazan ne zaman başlayacak, bitecek? On bir sultanı Ramazan hangi güne denk geliyor?

07.02.2022 11:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ramazan ayı bereket ayı olarak da bilinir. Diyanet İşleri Başkanlığı dini günler takvimi yayımladı. Bununla birlikte İslam alemi açısından kutsal kabul edilen 2022 Ramazan ayı başlangıcı ve bitişi belli oldu. Peki Ramazan ne zaman? Ne zaman oruç tutulacak? Oruç tutma süreci 2 Nisan 2022'de başlayacak. İşte merak edilenler...

Ramazan ne zaman başlayacak, bitecek? On bir sultanı Ramazan hangi güne denk geliyor?

Bir hadis-i şerifte Ramazan ayı için şöyle buyurulur: "Ramazan Ayı gelince, cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır ve şeytanlar zincire vurulurlar." Faziletlerle dolu olan Ramazan ayı hayır, yoksullara ve düşkünlere yardım ayıdır. Müslüman alemi ibadetlerin ve duaların artacağı, paylaşma ve saygının çoğalacağı Ramazan ayının ne zaman idrak edeceğini araştırıyor. Ayrıntılar belli oldu.

RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2 Nisan 2022'de başlayacak olan oruç 1 Mayıs 2022'de sona erecek. Ramazan Bayramı'nın 1. günü 2 Mayıs 2022'ye denk gelecek. 2 Nisan 2022, Ramazan başlangıcı olarak kabul ediliyor. 27 Nisan 2022 Çarşamba günü ise Kadir gecesi idrak edecek. 1 Mayıs 2022 Pazar Ramazan Bayramı Arifesi, 2 Mayıs 2022 Pazartesi Ramazan Bayramı'nın 1. günü, 3 Mayıs 2022 Salı Ramazan Bayramı'nın 2. günü ve 4 Mayıs 2022 Çarşamba Ramazan Bayramı 3. gününe denk geliyor.

Ramazan ne zaman başlayacak, bitecek? On bir sultanı Ramazan hangi güne denk geliyor?

RAMAZAN AYININ ÖNEMİ NEDİR?

İslam aleminin temel esaslarından olan oruç ibadeti Ramazan ayında yerine getirilir. Ayrıca Müslümanlar için kutsal kitap Kur'an-ı Kerim bu ayda inmeye başlamıştır. Müminler için bir rahmet ve mağfiret mevsimi olan Ramazan ayının ibadetler ve iyiliklerle geçirilmesi tavsiye edilir. Bunlar, Müslümanları cehennemden kurtarıp ebedi mutluluğun kapısını açacaktır.

KİMLER ORUÇ TUTABİLİR?

İslam'a göre müslüman, akıllı ve ergenlik çağına ulaşmış kimseler oruç tutabilir. Ramazan ayında oruç tutabilmek için, kişinin aklının yerinde olması gerekir.

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