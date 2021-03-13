Ramazan ne zaman başlayacak? Diyanet 2021 Ramazan takvimini açıkladı

Ramazan ayı, her sene olduğu gibi bu sene de İslam alemi için oldukça önemli ve kutsal. Müslüman olanlar, her yıl Ramazan ayında İslamiyet'te farz olan oruç ibadetini yapıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı takvime göre Ramazan ayının başlangıcı bu sene 13 Nisan 2021; bitişi ise 12 Mayıs 2021 tarihlerine denk geliyor.

RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

İslam alemi için mübarek olan 3 ayın (Recep, Şaban, Ramazan) sonuncusu olan Ramazan ayı, 2021 senesinde 13 Nisan 2021 Salı günü başlayacak, 12 Mayıs 2021 tarihinde arefe ile son bulacak.

RAMAZAN BAYRAMI HANGİ GÜN?

Ramazan Bayramı, 11 ayın sultanı Ramazan ayının sona ermesi ile başlıyor. Ramazan Bayramı 3 gün sürüyor ve bu sene bu bayramın ilk günü 13 Mayıs 2021 Perşembe gününe denk geliyor. Bayram 14 Mayıs Cuma ve 15 Mayıs Cumartesi günlerinde de devam ediyor.

KADİR GECESİ NE ZAMAN?

Hicri Takvim'e göre 622 senesinde Hz. Muhammed'e Kur'an - ı Kerim'in indirilmeye başladığı gece olarak bilinen Kadir Gecesi, bu sene 8 Mayıs 2021 Cumartesi gecesine denk geliyor.

ORUÇ TUTMA YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN ŞARTLARI NEDİR?

İslamiyet'e göre, bir kişinin sorumluluk alabilmesi için sahip olması gereken birkaç şart vardır. Bu şartları sağlayan bireylere âkil - bâliğ adı verilir. Oruç tutmak ile yükümlü olma şartları ise; müslüman olmak, aklı yerinde olmak ve ergenlik çağına girmiş olmaktır.

İbadetlerle yükümlü olma şartlarına sahip olduğu halde bazı özel durumlar sırasında oruç tutmamaları gerekir. Örneğin kadınlar regl dönemlerinde oruç tutmaz, bu sürecin orucunu Ramazan ayı sonrasında kaza orucu olarak tutarlar.



