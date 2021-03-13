HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Ramazan ne zaman başlayacak? Diyanet 2021 Ramazan takvimini açıkladı

Ramazan ne zaman başlayacak? Diyanet 2021 Ramazan takvimini açıkladı

13.03.2021 10:07 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Ramazan ne zaman başlayacak? Diyanet 2021 Ramazan takvimini açıkladı

İslam alemi tarafından "11 Ayın Sultanı" olarak adlandırılan ve İslamiyet'in en önemli ibadetlerinden biri olan orucun tutulduğu ay olan Ramazan ayı geliyor. Ramazan'ın gelişi ile birlikte mübarek 3 ayların sonuncusuna giriliyor. Bütün Müslümanların özlemle beklediği Kadir Gecesi ise yine bu ayın içerisinde idrak ediliyor.

Ramazan ayı, her sene olduğu gibi bu sene de İslam alemi için oldukça önemli ve kutsal. Müslüman olanlar, her yıl Ramazan ayında İslamiyet'te farz olan oruç ibadetini yapıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı takvime göre Ramazan ayının başlangıcı bu sene 13 Nisan 2021; bitişi ise 12 Mayıs 2021 tarihlerine denk geliyor.

RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

İslam alemi için mübarek olan 3 ayın (Recep, Şaban, Ramazan) sonuncusu olan Ramazan ayı, 2021 senesinde 13 Nisan 2021 Salı günü başlayacak, 12 Mayıs 2021 tarihinde arefe ile son bulacak.

RAMAZAN BAYRAMI HANGİ GÜN?

Ramazan Bayramı, 11 ayın sultanı Ramazan ayının sona ermesi ile başlıyor. Ramazan Bayramı 3 gün sürüyor ve bu sene bu bayramın ilk günü 13 Mayıs 2021 Perşembe gününe denk geliyor. Bayram 14 Mayıs Cuma ve 15 Mayıs Cumartesi günlerinde de devam ediyor.

Ramazan ne zaman başlayacak? Diyanet 2021 Ramazan takvimini açıkladı

KADİR GECESİ NE ZAMAN?

Hicri Takvim'e göre 622 senesinde Hz. Muhammed'e Kur'an - ı Kerim'in indirilmeye başladığı gece olarak bilinen Kadir Gecesi, bu sene 8 Mayıs 2021 Cumartesi gecesine denk geliyor.

ORUÇ TUTMA YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN ŞARTLARI NEDİR?

İslamiyet'e göre, bir kişinin sorumluluk alabilmesi için sahip olması gereken birkaç şart vardır. Bu şartları sağlayan bireylere âkil - bâliğ adı verilir. Oruç tutmak ile yükümlü olma şartları ise; müslüman olmak, aklı yerinde olmak ve ergenlik çağına girmiş olmaktır.

İbadetlerle yükümlü olma şartlarına sahip olduğu halde bazı özel durumlar sırasında oruç tutmamaları gerekir. Örneğin kadınlar regl dönemlerinde oruç tutmaz, bu sürecin orucunu Ramazan ayı sonrasında kaza orucu olarak tutarlar.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Akılalmaz olay! Yalnız kalmaktan korktuğu için aylarca kardeşinin cesediyle yaşadıAkılalmaz olay! Yalnız kalmaktan korktuğu için aylarca kardeşinin cesediyle yaşadı
Bilim Kurulu üyesinden korkutan mutant virüs uyarısı!Bilim Kurulu üyesinden korkutan mutant virüs uyarısı!
Kurbanlık koyun diye aldı, gerçek çok farklı çıktıKurbanlık koyun diye aldı, gerçek çok farklı çıktı
Anahtar Kelimeler:
Kadir gecesi

En Çok Okunan Haberler

Korkunç olay! Yaşlı çift evlerinde ölü bulundu

Korkunç olay! Yaşlı çift evlerinde ölü bulundu

Bir kadın cinayeti daha! Tabancayla vurularak öldürüldü

Bir kadın cinayeti daha! Tabancayla vurularak öldürüldü

Bebeği komşudan çıkınca havalara uçmuştu! Şaşırtan gelişme...

Bebeği komşudan çıkınca havalara uçmuştu! Şaşırtan gelişme...

Yatak görüntüleriyle gündem olmuştu! Hanife'yle buluşup...

Yatak görüntüleriyle gündem olmuştu! Hanife'yle buluşup...

Antalya'da feci kaza! Burcu'dan acı haber

Antalya'da feci kaza! Burcu'dan acı haber

Doğum gününde toprağa verilecek

Doğum gününde toprağa verilecek

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Koronavirüste ilaç müjdesi

Koronavirüste ilaç müjdesi

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Sosyal medya bunu konuşuyor! Denizde binlerce iPhone buldular

Sosyal medya bunu konuşuyor! Denizde binlerce iPhone buldular

Çift vajinalı kadın: Biri aşk için, biri iş için!

Çift vajinalı kadın: Biri aşk için, biri iş için!

Yaşlı adamın yardımına komşuları koştu

Yaşlı adamın yardımına komşuları koştu

Diğer Haberler

Bilim Kurulu Üyesi İlhan açıkladı: Hafta sonu tamamen kapanabilir, yüz yüze eğitim kalkabilir

'Hafta sonu tamamen kapanabilir, yüz yüze eğitim kalkabilir'

Bilim Kurulu üyesinden mutant virüs uyarısı! 'Kısa sürede az sayıda virüs ile bulaşabiliyor'

Bilim Kurulu üyesinden korkutan mutant virüs uyarısı!

Çin'e bakır yerine kaldırım taşı göndermişlerdi! Akılalmaz dolandırıcılık olayında yeni gelişme

Kaldırım taşıyla yaptıkları hayrete düşürdü! Tam 36 milyon dolar

Koronavirüs risk haritası yayınlandı | İşte bu haftaki kırmızı, mavi, sarı ve turuncu iller

Koronavirüs risk haritası yayınlandı

Kısıtlamanın olmadığı ikinci cumartesi günü de İstanbul'da trafik yoğun (İstanbul trafik yoğunluğu)

Bu sabah İstanbul! Metrelerce kuyruk oluştu

Deprem nerede oldu? Kaç şiddetinde oldu? İşte AFAD ve Kandilli son depremler listesi

Son depremler listesi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.