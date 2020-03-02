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Ramazan ne zaman başlıyor! 2020’de Ramazan bayramı hangi günlere denk geliyor?

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.03.2020 14:51 | Son Güncelleme

Üç ayların başlaması ve Regip Kandilini geride bırakmamızdan sonra gözler şimdi Ramazan ayında. Peki miladi takvime göre Ramazan ayı ne zaman başlayacak ve Ramazan Bayramı hangi günlere denk geliyor?

Ramazan ne zaman başlıyor! 2020’de Ramazan bayramı hangi günlere denk geliyor?

Mübarek üç ayların başlaması ile İslamiyetin en önemli günleri, kandilleri için de az bir süre kaldı. Regaip Kandili’ni geride bıraktık, sırada Miraç Kandili ardından Berat Kandili ve onu takiben de 11 ayın sultanı Ramazan Ayı...

RAMAZAN AYI NE ZAMAN?

2020 yılında Ramazan ayı miladi takvime göre 24 Nisan Cuma günü başlayacak. Yani ilk sahura 24 Nisan sabaha karşı kalkılacak ve o gün ilk oruç tutulacak. Ramazan dönemi boyunca il il iftar ve sahur vakitlerini paylaşacağımız Ramazan imsakiyesi ile Mynet’ten takip edebileceksiniz. Ayrıca gün içinde ana sayfamızda olacak geri sayım aracı ile iftara ne kadar kaldığını an be an görebileceksiniz.

RAMAZAN BAYRAMI NE BAŞLIYOR, HANGİ GÜNLERE DENK GELİYOR?

Bu sene Ramazan Bayramı’nın denk geldiği günler çalışanları pek sevindirmedi. 24 Mayıs Pazar başlayacak olan Ramazan Bayramı 26 Mayıs Salı günü sona erecek. Yani 3 günlük bayram tatilinin ilk 2 günü hafta sonuna denk geliyor.

2020’DE GERİYE KALAN DİNİ GÜNLER

Miraç Kandili ne zaman?
21 Mart 2020 Cumartesi günüdür.

Berat Kandili ne zaman?
Berat Kandili; 7 Nisan 2020 Salı günüdür.

Ramazan Ayı ne zaman başlıyor?
Ramazan başlangıcı; 24 Nisan 2020 Cuma günüdür.

Kadir Gecesi ne zaman?
Kadir Gecesi; 19 Mayıs 2020 Salı günüdür.

Ramazan Bayramı ne zaman?
Ramazan Bayramı, 24-25-26 Mayıs 2020 günleri.

Kurban Bayramı ne zaman?
Kurban Bayramı; 31 Temmuz ile 1, 2, 3 Ağustos 2020 günleridir.

Hicri Yılbaşı ne zaman?
Hicri yılbaşı; 20 Ağustos 2020 Perşembe günüdür.

Aşure Günü ne zaman?
Aşure günü; 29 Ağustos 2020 Cumartesi günüdür.

Mevlid Kandili ne zaman?
Mevlid Kandili; 28 Ekim 2020 Çarşamba günüdür.

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