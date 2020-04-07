HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Ramazan ne zaman başlıyor? 2020 Ramazan başlangıcı hangi gün?

Ramazan ne zaman başlıyor? 2020 Ramazan başlangıcı hangi gün?

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.04.2020 16:07 | Son Güncelleme

Üç aylarda üçüncü Kandili yani Berat Kandili'ni de geri bırakırken Ramazan ne zaman başlıyor merak edilmeye başlandı. 2020 yılında koronavirüs salgınına yönelik önemlerin gölgesinde geçmesi beklenen Ramazan'ın başlangıç günü ayın kaçına denk geliyor?

Ramazan ne zaman başlıyor? 2020 Ramazan başlangıcı hangi gün?

Berat Kandili de idrak edildikten sonra sıra Ramazan ayına geldi. 11 ayın sultanı Ramazan'a bir aydan kısa bir süre kaldı. Bu da gösteriyor ki mübarek Ramazan ayınnda Koronavirüs önlemleri nedeniyle iftarımızı evde sadece aile içinde açacağız. Peki Ramazan ne zaman başlıyor? Ramazan ayının ilk günü ayın kaçına denk geliyor? Yani ilk sahura ne zaman kalkıp oruç tutmaya ne zaman başlayacağız? İşte Ramazan ayı tarihleri ile Ramazan Bayramı'nın denk geldiği günler ve 2020'nin dini günleri...

RAMAZAN ZAMAN BAŞLIYOR?

2020 yılında Ramazan ayı miladi takvime göre 24 Nisan Cuma günü başlayacak. Yani ilk sahura 24 Nisan sabaha karşı kalkılacak ve o gün ilk oruç tutulacak. Ramazan dönemi boyunca il il iftar ve sahur vakitlerini paylaşacağımız Ramazan imsakiyesi ile Mynet’ten takip edebileceksiniz. Ayrıca gün içinde ana sayfamızda olacak geri sayım aracı ile iftara ne kadar kaldığını an be an görebileceksiniz.

RAMAZAN BAYRAMI HANGİ GÜNLERE DENK GELİYOR?

Bu sene Ramazan Bayramı’nın denk geldiği günler çalışanları pek sevindirmedi. 24 Mayıs Pazar başlayacak olan Ramazan Bayramı 26 Mayıs Salı günü sona erecek. Yani 3 günlük bayram tatilinin ilk 2 günü hafta sonuna denk geliyor.

2020’DE GERİYE KALAN DİNİ GÜNLER

Miraç Kandili ne zaman?
21 Mart 2020 Cumartesi günüdür.

Berat Kandili ne zaman?
Berat Kandili; 7 Nisan 2020 Salı günüdür.

Ramazan Ayı ne zaman başlıyor?
Ramazan başlangıcı; 24 Nisan 2020 Cuma günüdür.

Kadir Gecesi ne zaman?
Kadir Gecesi; 19 Mayıs 2020 Salı günüdür.

Ramazan Bayramı ne zaman?
Ramazan Bayramı, 24-25-26 Mayıs 2020 günleri.

Kurban Bayramı ne zaman?
Kurban Bayramı; 31 Temmuz ile 1, 2, 3 Ağustos 2020 günleridir.

Hicri Yılbaşı ne zaman?
Hicri yılbaşı; 20 Ağustos 2020 Perşembe günüdür.

Aşure Günü ne zaman?
Aşure günü; 29 Ağustos 2020 Cumartesi günüdür.

Mevlid Kandili ne zaman?
Mevlid Kandili; 28 Ekim 2020 Çarşamba günüdür.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
En çok vaka orada görülmüştü! İzmir'den sevindirici haber geliyor En çok vaka orada görülmüştü! İzmir'den sevindirici haber geliyor
Bir ilde mezarlık ziyaretleri yasaklandıBir ilde mezarlık ziyaretleri yasaklandı
Çin’den destek mesajları yağdı: 'Haydi Türkiye, senin yanındayız!'Çin’den destek mesajları yağdı: 'Haydi Türkiye, senin yanındayız!'
Anahtar Kelimeler:
Ramazan ne zaman ramazan ayı

En Çok Okunan Haberler

Koronavirüs Bilim Kurulu toplandı

Koronavirüs Bilim Kurulu toplandı

Erdoğan'dan Fatih Portakal hakkında suç duyurusu

Erdoğan'dan Fatih Portakal hakkında suç duyurusu

Fatih Terim'in koronavirüs testi negatif çıktı

Fatih Terim'in koronavirüs testi negatif çıktı

Sevgilisine sitem etti! 'Yazıklar olsun'

Sevgilisine sitem etti! 'Yazıklar olsun'

En çok vaka olan ikinci ilden sevindiren haberler geliyor

En çok vaka olan ikinci ilden sevindiren haberler geliyor

İstanbul için yeni koronavirüs tedbir paketi yayımlandı!

İstanbul için yeni koronavirüs tedbir paketi yayımlandı!

İlginizi Çekebilir

İtalya’dan sonra tüm dünyaya: Pornhub bedava!

İtalya’dan sonra tüm dünyaya: Pornhub bedava!

Orijinal ve resimli Berat Kandili mesajları

Orijinal ve resimli Berat Kandili mesajları

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

E-devlet girişi ücretsiz maske başvurusu nasıl yapılır?

E-devlet girişi ücretsiz maske başvurusu nasıl yapılır?

Öğretmen ve öğrenciler için 'zoom' tehlikesi!

Öğretmen ve öğrenciler için 'zoom' tehlikesi!

Diğer Haberler
Koronavirüs testinden kaçtı, arkadaşının evinde ölü bulundu

Koronavirüs testinden kaçtı, arkadaşının evinde ölü bulundu

Bilim Kurulu Üyesi Yamanel: Bulgu vermeyen vakalar nedeniyle maske önermeye başladık

Bilim Kurulu Üyesi Yamanel'den 'maske' açıklaması

Son dakika! Esenyurt'ta bir binada doğalgaz patlaması: Yaralılar var

Esenyurt'ta bir apartmanda doğalgaz patlaması: Yaralılar var

Adıyaman'da mezarlık ziyaretleri yasaklandı

Bir ilde mezarlık ziyaretleri yasaklandı

Erdoğan 'yasak'demişti! Pazarda maske satarken gözaltına alındılar

Erdoğan 'yasak'demişti! Pazarda satarken gözaltına alındılar

Berat Kandili ibadetleri: Tesbih namazı nasıl kılınır, kaç rekattir?

Tesbih namazı nasıl kılınır, kaç rekattir?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.