Ramazan ne zaman başlıyor? 2022 İlk oruç ne zaman tutulacak? 2022 Ramazan ayı tarihi!

'11 Ayın Sultanı' olarak ifade edilen ve İslam aleminde en mübarek aylardan olan Ramazan ayının bu sene ne zaman idrak edileceği merak ediliyor. 2022 Ramazan Ayı’nda ilk oruç Nisan ayında tutulacak. İşte Ramazan ayının başlangıç tarihi...

2022 RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2022 yılında ilk oruç 1 Nisan’ı 2 Nisan’a bağlayan gece tutulmaya başlayacak. 2 Nisan ise Ramazan Ayı’nın ilk günü olacak. 2022 yılında Ramazan Ayı, 1 Mayıs 2022 tarihinde sona erecek.

2022 YILI RAMAZAN BAYRAMI TARİHLERİ

Ramazan Bayramı 1. Gün : 2 Mayıs 2022 Pazartesi

Ramazan Bayramı 2. Gün: 3 Mayıs 2022 Salı

Ramazan Bayramı 3. Gün: 4 Mayıs 2022 Çarşamba

2022 KADİR GECESİ NE ZAMAN?

2022 yılında 27 Nisan tarihinde idrak edilecek olan Kadir Gecesi, 27 Nisan akşamı teravih namazının ardından başlayacak ve gecenin geç saatlerine kadar sürecek.

ORUÇ TUTMAKLA YÜKÜMLÜ OLMANIN ŞARTLARI NELER?

İslam dinine göre, bireyin sorumlu olmasının temel şartları müslüman, akıllı ve ergenlik çağına ulaşmış olmaktır. Bu sebeple bu şartlar, oruç ibadeti ile sorumlu olmanın da şartlarıdır. Buna göre, bir kişinin Ramazan ayında oruç tutmasının farz olması için öncelikle müslüman ve âkil-bâliğ olması gerekmektedir.

İbadetlerle yükümlü olma şartlarını taşıdıkları halde bazı özel durumlardaki kimselere oruç tutmama ruhsatı verilmiştir. İbadetlerle yükümlü olmamakla beraber ergenlik yaşına gelmeyen çocukların alıştırılmak ve ısındırılmak maksadıyla namaz kılmaları ve oruç tutmaları teşvik edilmektedir. Nitekim Hz. Peygamber (s.a.s.), yedi yaşından on yaşına kadarki sürede çocuğun namaza alıştırılmasını önermiştir.

