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Ramazan ne zaman başlıyor 2022? İlk oruca ne zaman tutulacak? Ramazan ilk sahur ne zaman 2022?

16.03.2022 14:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

11 ayın sultanı Ramazan'a çok az bir zaman kaldı. Tüm İslam alemi mübarek Ramazan ayını aleminin coşkuyla bekliyor. Ramazan ayında ibadetlerini yerine getirmek isteyen vatandaşlar, 2022 Ramazan ayının ne zaman başlayacağını, ilk sahura ne zaman kalkılacağını araştırmaya başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı ilk oruca ne zaman kalkılacağını yayımladı. İşte 2022 Ramazan ayına dair detaylar!

Ramazan ne zaman başlıyor 2022? İlk oruca ne zaman tutulacak? Ramazan ilk sahur ne zaman 2022?

2022 Ramazan ayı son günlerde tüm Müslümanların odaklandığı konulardan biri oldu. 11 ayın sultanı denilen Ramazan ayı, manevi huzur ve heyecanla bekleniyor. 2022 Ramazan ayının tarihi Diyanet tarafından yayınlandı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan bilgilere göre Ramazan nisan ayında başlayacak. Kameri yılın şabandan sonra, şevvalden önce dokuzuncu ayı olan Ramazan ayından sonra da bayram başlayacak. 2022 on bir ayın sultanı Ramazan ayı için merak edilen detayları haberimizde işledik...

RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?

11 ayın sulytanı Ramazan ayının ilk günü 2 Nisan idrak edilmeye başlanacak. Müslümanlar ilk oruca ise 1 Nisan'ı 2 Nisan'a bağlayan gece kalkılacak. Ramazan ayında Türkiye'de ilk sahur Ardahan'da, ilk iftar ise Hakkari'de gerçekleşecek.

RAMAZAN'DA SAHUR YEMEĞİNİN ÖNEMİ NEDİR?

Sahur yemeği, oruç tutacak kişilerin imsak vaktinden önce gece yediği yemeğe denir. Hz. Peygamber (s.a.s.) sahura kalkmış ve bunu ümmetine de tavsiye etmiştir (Buhârî, Savm, 19, 20).

Resül-i Ekrem (s.a.s.), sahur yemeğinde “bereket” (Buhârî, Savm, 20) olduğunu ifade etmiş ve sahur yemeğinin, Müslümanların orucu ile ehl-i kitabın orucu arasındaki en önemli farklardan biri olduğunu belirtmiştir (Müslim, Sıyâm, 46). Alimler, sahurun oruca dayanma gücü verdiğini, maddi-manevi bereketlere vesile olacağını bildirmişlerdir. Çünkü kişi sahura kalkmakla seher vaktini uyanık geçirmiş ve bu vakitte hem dua hem de istiğfar etmek suretiyle cennet ehlinin özelliklerine sahip olmuştur (Zâriyât, 51/18).

İLK TERAVİH NAMAZI NE ZAMAN?

Ramazan ayının ilk günü 2 Nisan Cumartesi gününe denk geliyor. 1 Nisan akşamı ise ilk teravih namazı kılınacak.

2022 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Ramazan Bayramı 1. Gün : 2 Mayıs 2022 Pazartesi

Ramazan Bayramı 2. Gün: 3 Mayıs 2022 Salı

Ramazan Bayramı 3. Gün: 4 Mayıs 2022 Çarşamba

KADİR GECESİ NE ZAMAN?

2022 yılında Kadir Gecesi, 27 Nisan tarihinde idrak edilecek. Kadir Gecesi, 27 Nisan akşamı teravih namazının ardından başlar ve gecenin geç saatlerine kadar devam etmektedir.

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Oruç Ramazan
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