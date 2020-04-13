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Ramazan ne zaman başlıyor? Koronavirüssüz bir Ramazan Bayramı mümkün mü?

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2020 12:22 | Son Güncelleme

Ramazan yaklaşıyor. Koronavirüs salgını nedeniyle 2020 yılının Ramazan ayı nasıl geçecek merak ediliyor. Peki bu sene Ramazan ne zaman? İlk orucu Nisan'ın kaçında tutacağız. Koronavirüssüz bir Ramazan bayramı mümkün mü, akrabalarımızla yüz yüze görüşebilecek miyiz?

Ramazan ne zaman başlıyor? Koronavirüssüz bir Ramazan Bayramı mümkün mü?

Türkiye üç ayları koronavirüs salgının etkisinde geçiriyor. Mümkün olduğu kadar evlerden çıkmıyoruz ve sosyal mesafeyi korumaya çalışıyoruz. Bu şartlar altında yaklaşan Ramazan ayı nasıl geçecek merak ediliyor. Peki Ramazan ne zaman başlıyor? Ramazan ayında camiler açık olacak mı? Ramazan bayramında akrabalarımızla görüşebilecek miyiz?

RAMAZAN ZAMAN BAŞLIYOR?

2020 yılında Ramazan ayı miladi takvime göre 24 Nisan Cuma günü başlayacak. Yani ilk sahura 24 Nisan sabaha karşı kalkılacak ve o gün ilk oruç tutulacak. Ramazan dönemi boyunca il il iftar ve sahur vakitlerini paylaşacağımız Ramazan imsakiyesi ile Mynet’ten takip edebileceksiniz. Ayrıca gün içinde ana sayfamızda olacak geri sayım aracı ile iftara ne kadar kaldığını an be an görebileceksiniz.

RAMAZAN BAYRAMI HANGİ GÜNLERE DENK GELİYOR?

Bu sene Ramazan Bayramı’nın denk geldiği günler çalışanları pek sevindirmedi. 24 Mayıs Pazar başlayacak olan Ramazan Bayramı 26 Mayıs Salı günü sona erecek. Yani 3 günlük bayram tatilinin ilk 2 günü hafta sonuna denk geliyor.

RAMAZAN BAYRAMINDA KORONAVİRÜS DURUMU

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) teşhisi konulan ve evinde karantina altında bulunan İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Ahmet Faruk Yağcı, “Mutlaka bir pik yaşanacak. Bu virüs Ramazan Bayramı ile gündemimizden çıkar diye düşünüyorum." açıklamasında bulundu.

RAMAZAN’DA CAMİLER AÇIK OLACAK MI?

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında alınan önlemler kapsamında camilerde cemaatle namaza verilen aranın süreceğini açıkladı.

TERAVİH NAMAZI NASIL KILINACAK?

Prof. Dr. Ali Erbaş teravih namazının evde kılınmasını şu sözlerle ifade etti:

"Camilerde cemaatle namaza verilen ara ramazan ayında da dahil olmak üzere salgın tehlikesine karşı alınan tedbirler devam ettiği müddetçe uygulanacak. Bu süreçte evlerimizi mescit haline getirelim. İbadetlerimize riayet edelim. Evlerimizde eşimiz ve çocuklarımızla teravihlerimizi kılalım. Evde yaşayanlar içerisinden bir karantina yoksa namazlarımızı cemaatle kılalım."

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ramazan ayı koronavirüs

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