Ramazan ne zaman başlıyor? Oruç tutulacak mı, camiler teravih namazı için açık olacak mı?

2020 yılının Ramazan ayı maalesef koronavirüsün gölgesinde geçecek gibi duruyor. Bu nedenle Ramazan ayında da sosyal mesafeye, sağlığımıza ve hijyene dikkat etmeyi sürdürmeliyiz. Peki Ramazan ne zaman başlıyor? İşte bazı özel şartlar ile idrak edilecek Ramazan ayına dair oruç, teravih namazı gibi konuların detayları...

RAMAZAN ZAMAN BAŞLIYOR?

2020 yılında Ramazan ayı miladi takvime göre 24 Nisan Cuma günü başlayacak. Yani ilk sahura 24 Nisan sabaha karşı kalkılacak ve o gün ilk oruç tutulacak. Ramazan dönemi boyunca il il iftar ve sahur vakitlerini paylaşacağımız Ramazan imsakiyesi ile Mynet’ten takip edebileceksiniz. Ayrıca gün içinde ana sayfamızda olacak geri sayım aracı ile iftara ne kadar kaldığını an be an görebileceksiniz.

RAMAZAN’DA CAMİLER AÇIK OLACAK MI?

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında alınan önlemler kapsamında camilerde cemaatle namaza verilen aranın süreceğini açıkladı.

TERAVİH NAMAZI NASIL KILINACAK?

Prof. Dr. Ali Erbaş teravih namazının evde kılınmasını şu sözlerle ifade etti:

"Camilerde cemaatle namaza verilen ara ramazan ayında da dahil olmak üzere salgın tehlikesine karşı alınan tedbirler devam ettiği müddetçe uygulanacak. Bu süreçte evlerimizi mescit haline getirelim. İbadetlerimize riayet edelim. Evlerimizde eşimiz ve çocuklarımızla teravihlerimizi kılalım. Evde yaşayanlar içerisinden bir karantina yoksa namazlarımızı cemaatle kılalım."