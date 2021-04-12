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Ramazan ne zaman başlıyor? Ramazan bugün mü, yarın mı?

12.04.2021 09:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

On bir ayın sultanı Ramazan ayı, bu gece ilk sahur ile başlıyor. Bütün Müslümanların heyecan içinde bekledikleri mübarek üç ayların sonuncusu olan Ramazan ayı, bu sene de Diyanet İşleri Başkanlığı’nın açıkladığı takvime göre idrak ediliyor. İslam alemi için önemli ibadet ayları arasında yer alan Ramazanda pek çok vatandaş oruç tutarak bu mübarek ayı ibadet ile geçiriyor. Peki, ramazan ne zaman başlıyor? Ramazan bugün mü, yarın mı?

Ramazan ne zaman başlıyor? Ramazan bugün mü, yarın mı?

Hicri Takvim baz alınarak düzenlenen dini günler, Miladi Takvime göre her sene 11 gün önce idrak ediliyor. Bu nedenle ilk orucun tarihi de her sene değişiklik gösteriyor. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın açıkladığı takvime göre ise 2021 yılında ilk sahur 12 Nisan’ı 13 Nisan’a bağlayan gece tutuluyor ve ilk oruç ise 13 Nisan tarihinde açılıyor. 2021 Ramazan ayı bu sene 12 Mayıs tarihinde bitiyor.

İLK SAHUR NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA? 2021 İLK SAHUR VE İLK ORUÇ NE ZAMAN?

2021 senesinde Diyanet'in yayınlamış olduğu imsakiyeye göre ilk oruç 13 Nisan 2021 günü tutulacak. İlk sahura ise 12 Nisan 2021 gecesinde kalkılacak. Hangi şehirde hangi saatte sahura ve iftara kalkılacağını ise aşağıdaki link üzerinden öğrenebilirsiniz:

İL İL SAHUR SAATLERİ

Ramazan ne zaman başlıyor? Ramazan bugün mü, yarın mı?

RAMAZAN AYI ÖNEMLİ GÜNLER

  • Ramazan Başlangıcı - 13 Nisan Salı

  • Kadir Gecesi - 8 Mayıs Cumartesi

  • Ramazan Bayramı Arifesi - 12 Mayıs Çarşamba

  • Ramazan Bayramı 1. Gün - 13 Mayıs Perşembe

  • Ramazan Bayramı 2. Gün - 14 Mayıs Cuma

  • Ramazan Bayramı 3. Gün - 15 Mayıs Cumartesi

ORUÇ TUTMANIN ÖNEMİ VE FAZİLETİ NEDİR?

Oruç tutmak kötülükleri azaltır. Toplumda fazla olan suçların oruç ile azaldığı görülmektedir. Oruç tutmak kişiyi manevi duygularını tazeler. Kişiyi Allah yoluna sevk eder. Allah ile daha yakın olmasını sağlar. Ahiret hayatı için oruç tutmak ebedi hayat için önemlidir. Oruç tutmak Müslümanların yapması gereken en önemli ibadetlerdendir. Oruç tutma ile toplumda paylaşma ve dayanışma artış gösterir. İyilikler çoğalır ve kötülükler azalır. Oruç tutarak Ramazan ayında hayır ve hasenatlarda çoğalır. Aç olan kişilere yardım edilir. Oruç tutan bir kişi peygamberimizin hadisine göre cennette köşk edinen kişidir. Oruç tutmak kişinin cennet kapısını açtırır ve cehennem kapıları kapanır. Bu yüzden her sağlıklı bireyin vücudun sadakası olarak oruç tutması önemlidir. Oruç tutmanın kıymet-i harbiyesi Allah katında çok büyüktür.

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