Ramazan ne zaman başlıyor? Ramazan bugün mü, yarın mı?

Hicri Takvim baz alınarak düzenlenen dini günler, Miladi Takvime göre her sene 11 gün önce idrak ediliyor. Bu nedenle ilk orucun tarihi de her sene değişiklik gösteriyor. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın açıkladığı takvime göre ise 2021 yılında ilk sahur 12 Nisan’ı 13 Nisan’a bağlayan gece tutuluyor ve ilk oruç ise 13 Nisan tarihinde açılıyor. 2021 Ramazan ayı bu sene 12 Mayıs tarihinde bitiyor.

İLK SAHUR NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA? 2021 İLK SAHUR VE İLK ORUÇ NE ZAMAN?

2021 senesinde Diyanet'in yayınlamış olduğu imsakiyeye göre ilk oruç 13 Nisan 2021 günü tutulacak. İlk sahura ise 12 Nisan 2021 gecesinde kalkılacak. Hangi şehirde hangi saatte sahura ve iftara kalkılacağını ise aşağıdaki link üzerinden öğrenebilirsiniz:

İL İL SAHUR SAATLERİ

RAMAZAN AYI ÖNEMLİ GÜNLER

Ramazan Başlangıcı - 13 Nisan Salı

Kadir Gecesi - 8 Mayıs Cumartesi

Ramazan Bayramı Arifesi - 12 Mayıs Çarşamba

Ramazan Bayramı 1. Gün - 13 Mayıs Perşembe

Ramazan Bayramı 2. Gün - 14 Mayıs Cuma

Ramazan Bayramı 3. Gün - 15 Mayıs Cumartesi

ORUÇ TUTMANIN ÖNEMİ VE FAZİLETİ NEDİR?

Oruç tutmak kötülükleri azaltır. Toplumda fazla olan suçların oruç ile azaldığı görülmektedir. Oruç tutmak kişiyi manevi duygularını tazeler. Kişiyi Allah yoluna sevk eder. Allah ile daha yakın olmasını sağlar. Ahiret hayatı için oruç tutmak ebedi hayat için önemlidir. Oruç tutmak Müslümanların yapması gereken en önemli ibadetlerdendir. Oruç tutma ile toplumda paylaşma ve dayanışma artış gösterir. İyilikler çoğalır ve kötülükler azalır. Oruç tutarak Ramazan ayında hayır ve hasenatlarda çoğalır. Aç olan kişilere yardım edilir. Oruç tutan bir kişi peygamberimizin hadisine göre cennette köşk edinen kişidir. Oruç tutmak kişinin cennet kapısını açtırır ve cehennem kapıları kapanır. Bu yüzden her sağlıklı bireyin vücudun sadakası olarak oruç tutması önemlidir. Oruç tutmanın kıymet-i harbiyesi Allah katında çok büyüktür.

