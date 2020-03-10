Ramazan ne zaman başlıyor! Ramazan'ın ilk günü ne zaman?

Üç aylar müslümanlar için çok önemlidir. Recep, Şaban, Ramazan ayları ibadet, dua, oruç ve tefekkür ile değerlendirilir. Bu nedenle kandil günleri de özellikle de Ramazan ayının başlangıcı merak ediliyor. İlk oruç günü takvimde hangi güne denk geliyor öğrenilmek isteniliyor.

RAMAZAN AYI NE ZAMAN?

2020 yılında Ramazan ayı miladi takvime göre 24 Nisan Cuma günü başlayacak. Yani ilk sahura 24 Nisan sabaha karşı kalkılacak ve o gün ilk oruç tutulacak. Ramazan dönemi boyunca il il iftar ve sahur vakitlerini paylaşacağımız Ramazan imsakiyesi ile Mynet’ten takip edebileceksiniz. Ayrıca gün içinde ana sayfamızda olacak geri sayım aracı ile iftara ne kadar kaldığını an be an görebileceksiniz.

RAMAZAN BAYRAMI NE BAŞLIYOR, HANGİ GÜNLERE DENK GELİYOR?

Bu sene Ramazan Bayramı’nın denk geldiği günler çalışanları pek sevindirmedi. 24 Mayıs Pazar başlayacak olan Ramazan Bayramı 26 Mayıs Salı günü sona erecek. Yani 3 günlük bayram tatilinin ilk 2 günü hafta sonuna denk geliyor.

2020’DE GERİYE KALAN DİNİ GÜNLER

Miraç Kandili ne zaman?

21 Mart 2020 Cumartesi günüdür.

Berat Kandili ne zaman?

Berat Kandili; 7 Nisan 2020 Salı günüdür.