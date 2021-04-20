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Ramazan ne zaman bitecek? Kaç gün daha oruç tutacağız?

20.04.2021 13:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

13 Nisan 2021 itibarıyla başlayan Ramazan-ı Şerif, bu yıl 12 Mayıs’ta bitecek. Toplamda 30 gün oruç tutan Müslümanlar, 11 Ayın Sultanı Ramazan ayının her gününde oruç tutarak, İslam’ın 5 şartlarından olan oruç ibadetini yerine getiriyor.

Ramazan ne zaman bitecek? Kaç gün daha oruç tutacağız?

Ramazan ayı içerisinde yer alan Kadir gecesi de ibadetle, dua ile geçecek. Ramazan ayı İslam inancına göre kutsal sayılarak oruç ibadetinin yapıldığı bir aydır. Ramazan'ın bitmesiyle beraber Ramazan Bayramı başlayacak.

RAMAZAN NE ZAMAN BİTECEK?

13 Nisan 2021’de başlayan Ramazan ayı, 12 Mayıs 2021’de bitecek. Ramazan ayında Müslümanlar, toplamda 30 gün boyunca oruç tutacak.

Ramazan Bayramı arefe günü 12 Mayıs Çarşamba gününe denk geliyor. Müslümanlar bayrama kadar farz olan oruç ibadetini yerine getirecekler. 12 Mayıs’ta Ramazan Bayramı arefesinde son oruç tutulacak.

Ramazan Bayramı 1. gün: 13 Mayıs Perşembe

Ramazan Bayramı 2. gün 14 Mayıs Cuma

Ramazan Bayramı 3. gün 15 Mayıs Cumartesi

RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

Bu sene bayramın birinci günü 13 Mayıs Perşembe günü idrak edilecek. Bayramın son günü de 15 Mayıs Cumartesi günü kutlanacak. Bayramın hafta sonuna denk gelmesinden ötürü toplam tatil günlerinin 4 gün olması bekleniyor.

Ramazan ne zaman bitecek? Kaç gün daha oruç tutacağız

KADİR GECESİ NE ZAMAN?

Diyanet 2021 dini günler takvimine göre, "Bin aydan daha hayırlı" olarak bilinen Kadir Gecesi de 8 Mayıs’ta idrak edilecek. Kadir Gecesi dua, oruç, namaz ve çeşitli ibadetlerle İslam'da ifa edilecek.

KADİR GECESİ’NİN ÖNEMİ

Kadir Gecesi, yüce dinimiz İslam’ın en şerefli, en faziletli ve en ihtişamlı gecelerinden en başta gelenidir. Kadir Gecesi, İslam güneşinin, Kuran meşalesinin dünyayı aydınlatmaya başladığı mübarek bir gecedir. Bu gece, kalbi Kuran nuru ve peygamber müjdesi ile parlayan, alnı secde izleri ile nurlanan müminler için af ve mağfiret gecesidir.

Sözlükte kadir (kadr) kelimesi “hüküm, şeref, güç, yücelik” gibi anlamlara gelir. Dinî literatürde ise “leyletü’l-Kadr” şeklinde Kur’ân-ı Kerîm’in indirildiği gecenin adı olarak kullanılır. Aynı adı taşıyan 97. sûre bu gecenin fazileti hakkında nâzil olmuştur. Sûrede Kur’an’ın Kadir gecesinde indirildiği ve sözü edilen gecenin bin aydan daha hayırlı olduğu belirtilir. Müfessirler hayırlı olanın bu gecede yapılan amel olduğunu, bin ayın ise içinde Kadir gecesinin bulunmadığı bir süreyi ifade ettiğini belirtirler (Taberî, XV, 339). Ancak genel bir rakam konumunda bulunması ve ism-i tafdîlden sonra gelmesi dikkate alınarak bu sayının çokluktan kinaye olabileceğini söylemek de mümkündür (Mâtürîdî, vr. 895b; Mevdûdî, VII, 187). Kur’ân-ı Kerîm’in başka âyetlerinde de bin ve elli bin yıla tekabül eden “gün” kavramı kullanılmaktadır (es-Secde 32/5; el-Meâric 70/4).

Allah’ın insanlara peygamberler vasıtasıyla son hitabı ve nihaî mesajı olan Kur’an’ı indirmesi insanlığın hidayetinde bir dönüm noktası teşkil ettiği için bu olayın gerçekleştiği gece özel bir anlam taşır. Kadir gecesinin önemine işaret eden bir hadiste, önceki ümmetlerin uzun ömürlü olmaları sebebiyle fazla sevap kazanma imkânına sahip bulunmalarına karşılık müslümanlara Kadir gecesinin verildiği belirtilir (el-Muvaṭṭaʾ, “İʿtikâf”, 6). Kadr sûresinde bildirildiğine göre bu gecede Allah’ın izniyle melekler ve Cebrâil yeryüzüne iner ve gece boyunca yeryüzüne barış ve esenlik hâkim olur.

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