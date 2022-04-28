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Ramazan ne zaman bitiyor, kaç gün kaldı? Arefe günü ne zaman?

28.04.2022 11:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ramazan ayının ne zaman biteceği araştırılan konular arasında yer alıyor. Uzun bir aradan sonra Kadir Gecesi namazı dün gece cemaatle birlikte kılındı. Kadir Gecesi'nden sonra vatandaşlar, Ramazan ne zaman bitecek, kaç gün kaldı şeklinde sorular sormaya başladı. İşte Ramazan ne zaman bitecek sorusunun yanıtı!

Ramazan ne zaman bitiyor, kaç gün kaldı? Arefe günü ne zaman?

Huzur ve bereket ayı Ramazan ayı devam ediyor. Ramazan ayında en çok merak edilen konulardan biri de arefe gününün ne zamana denk geldiği ve Ramazan ne zaman bitecek oldu. Bayram tatili planlarını şimdiden şekillendirmek isteyen vatandaşlar, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıkladığı arife günü tarihini araştırıyor. İşte, 2022 arefe gününe dair detaylar...

AREFE NE ZAMAN 2022?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvime göre ramazan ayı 2 Nisan'da başladı. Arefe günü 1 Mayıs olacak. Ramazan Bayramı’nın ilk günü 2 Mayıs, son günü ise 4 Mayıs olacak.

2022 RAMAZAN BAYRAMI TAKVİMİ

Ramazan Bayramı 1. Gün: 2 Mayıs Pazartesi

Ramazan Bayramı 2. Gün: 3 Mayıs Salı

Ramazan Bayramı 3. Gün: 4 Mayıs Çarşamba

RAMAZAN BAYRAMININ ÖNEMİ NEDİR?

Ramazan bayramının birçok anlamı ve önemi mevcuttur. Ramazan ayı boyunca nefsini kontrol etmeyi ve şükretmeyi öğrenen insanlar, Ramazan ayından sonra gelen bayramda ise yoksullara bolca yardım eder ve hem kendi hem evinin temizliğine özen gösterir. Bu bayramda insanlar birbirlerini ziyaret ederek aradaki bağı daha da güçlendirmeye çalışır. Fitre ve zekat, Ramazan bayramından önce verilerek yardıma muhtaç insanların Ramazan bayramını mutlu geçirmesine yardımcı olunur. Bayramın ilk günü camide kılınan namazın da Müslüman toplumlar için önemi büyüktür. Bu namaz kalabalık bir şekilde kılınır ve namazdan sonra camide hutbe okunur.

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