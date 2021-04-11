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Ramazan ne zaman? Ramazan ayı ne zaman?

11.04.2021 10:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

11 ayın sultanı mübarek Ramazan ayının başlamasına sayılı gün kaldı. Oruç tutacak ve islam dininin gerekliliklerini yerine getirecek olan yüz binlerce Müslüman Ramazan'ın ne zaman? sorusuna yanıt arıyor. Peki, müslüman alemi için en önemli zamanlardan biri olan mübarek Ramazan ne zaman? Ramazan ayı ne zaman?

Ramazan ne zaman? Ramazan ayı ne zaman?

11 ayın sultanı mübarek Ramazan ayına sayılı günler sonra başlayacak. Dinin gerekliliği olan oruç ve ibadetlerin yerine getirileceği Ramazan ayına günler kala 2021 yılında ilk orucun ne zaman tutulacağı da araştırılan konular arasında. Peki, Ramazan'a kaç gün kaldı? İlk oruç ne zaman tutulacak? İşte, detaylar...

RAMAZAN NE ZAMAN?

2021 yılında ilk sahur 12 Nisan'ı 13 Nisan'ı bağlayan gecede yapılacak İlk oruç 13 Nisan 2021 günü tutulacak. Bugün itibari ile Ramazan ayının başlamasına 8 gün kaldı.

RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR 2021?

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yayınladığı takvimde, 2021 yılı Ramazan ayı 13 Nisan 2021 Salı günü başlayacak, 12 Mayıs Çarşamba günü bitecek.

Mübarek üç aylardan sonuncusu olan Ramazan ayının ilk günü 13 Nisan’a denk geliyor. Müslüman alem, ilk orucunu tutacak ve dini vecibelerini yerine getirecek.

201 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

13 Mayıs günü Ramazan Bayramı'nın ilk günü, 15 Mayıs günü ise son günü olacak.

İLK ORUÇ NE ZAMAN TUTULACAK?

Mübarek üç aylardan sonuncusu olan Ramazan ayında oruç tutmaya başlayacak vatandaşlar 13 Nisan günü yılın ilk orucunu tutacak ve dini vecibelerini yerine getirmeye başlayacak.

RAMAZAN AYI ÖNEMLİ GÜNLER

  • Ramazan Başlangıcı - 13 Nisan Salı

  • Kadir Gecesi - 8 Mayıs Cumartesi

  • Ramazan Bayramı Arifesi - 12 Mayıs Çarşamba

  • Ramazan Bayramı 1. Gün - 13 Mayıs Perşembe

  • Ramazan Bayramı 2. Gün - 14 Mayıs Cuma

  • Ramazan Bayramı 3. Gün - 15 Mayıs Cumartesi
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Ramazan Bayramı

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