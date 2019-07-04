Ramazan Öksüz cinayeti sonrası Bozcaada Belediyesi'nden son dakika kararı

Bozcaada Belediyesi Temmuz ayı Meclis toplantısı dün gerçekleştirildi. Ramazan Öksüz’ün cinayete kurban gitmesinin ardından Belediye Başkanı CHP’li Hakan Can Yılmaz başkanlığında toplanan Belediye Meclisi, radikal kararlar aldı. Cinayetin gerçekleştiği gün Kaymakam İbrahim Gültekin başkanlığında yapılan toplantıda, eğlence yerlerinde daha önce saat 01.30'a kadar devam eden müzik yayınının 23.59'da sona ermesi, alkol satışı yapılan mekanların da en geç 01.30'da kapanması kararı alındı. Dün gerçekleşen Meclis toplantısı öncesi, Başkan Yılmaz cinayete ilişkin ilk kez konuştu. Başkan Yılmaz, “Olaya şahit olup da müdahale etmeyen, en öldürücü darbeyi vuran kişiye kadar, dahil olan herkes hak ettiği en ağır cezayı alıncaya kadar acımız, öfkemiz, nefretimiz dinmeyecek. Ancak adalıya yakışan şekilde bekliyoruz adaleti. Hukuk kuralları içerisinde, adalet yerini buluncaya kadar süreci ısrarla takip edeceğimize, Ramazan kardeşimizin katillerinin en ağır cezayı almaları için insani, hukuki her türlü destek için her şeyi yapacağımıza şahsım ve Meclisim adına söz veriyorum” dedi.

Meclis toplantısı, Ramazan Öksüz için 1 dakikalık saygı duruşu ile devam etti. Başkan Yılmaz, cinayetin yaşandığı eğlence mekanın askıya alınan ruhsatının da iptal edildiğini açıkladı. Yılmaz, bu mekana bir daha işletme ruhsatı verilmeyeceğinin de altını çizdi. Meclis, Ramazan Öksüz’ün bir sokağa adının verilmesi önerisini de gündemine aldı. BELEDİYE BAŞKANI YILMAZ: RADİKAL KARARLAR ALDIK



Belediye Başkanı Yılmaz, “Radikal kararlar aldık, almaya da devam edeceğiz. Herkes, her birey sorumluluğun farkında olacak. Bundan sonra biz de kendi sorumluluğumuzun farkında olarak radikal kararlarımızı gözden geçirip, almaya devam edeceğiz. Alınacak her karar, tabii ki Ramazan’ı geri getirmeyecek, ama üzülerek de olsa ilerleyen süreçte bu ve benzeri olayların yaşanmasının önüne geçeceğini düşünüyoruz” diye konuştu. Toplantıda en çok ses getiren karar ise, 2016 yılından itibaren üzerinde çalışılan ve son aşamaya gelen, adanın 10 yıllık geleceğini belirleyecek Turizm Master Planı’nın Meclis tarafından onaylanması ve yürürlüğe girene kadar yeni tüm işletme taleplerinin kabul edilmeyeceği kararı oldu. Turizm Master Planı hayata geçene kadar adada yeni bir otel, pansiyon, restoran gibi hiçbir işletme açılamayacak. Başkan Yılmaz, Turizm Master Planı’nın son halinin de artık işletme sayısının kapasiteyi aştığını gösterdiğini, bir an önce önlem alınmazsa adada doğal yaşantıyı bozacağını, ileride telafisi mümkün olmayan sonuçlar doğurabileceğini söyledi.