Ramazan öncesi İstanbul’da gıda denetimleri sıklaştırıldı

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Ramazan ayı öncesi yaklaşık 10 bin işletmede gıda denetimi gerçekleştirdi.

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri Ramazan öncesi gıda denetimlerini sıklaştırdı. İstanbul genelinde son 15 günde 39 İlçe Müdürlüğünde görevli 754 gıda kontrol görevlisi, 10 bine yakın işletmeyi denetledi. Un ve unlu mamuller, et ve et mamulleri, süt ve süt ürünleri ile şekerli mamuller denetime tabi tutuldu.

Konuyla ilgili açıklama yapan İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, ”Önümüzdeki Ramazan ayından dolayı denetimlerimizi yoğunlaştırmış vaziyetteyiz. İlimizde gıda üreten, satan toplam 113 bin civarında işletme mevcuttur. İl Müdürlüğümüz koordinasyonunda 39 İlçe Müdürlüğümüzce biz gıda denetimlerini yürütmekteyiz. Çiftlikten sofraya gıda güvenliği konseptiyle çalışmaktayız. Ramazan ayı öncesi ulusal düzeyde tüketime sunulan gıdaların, un ve unlu mamullerin, et ve etli mamul üretimleri ve süt ve süt ürünleri denetimlerine ağırlık vermiş vaziyetteyiz. Ramazan ayı içerisinde ise toplu tüketim yerleri, toplu iftar yapılan yerlere ağırlık vermekteyiz. Ramazan ayından birkaç gün öncesinde de şekerleme üreten, tatlı üreten işletmelerin denetimine ağırlık vermekteyiz. Ramazan ayı başlamadan önce denetimlere başladık, yaklaşık 15 günden beri denetimlerimizi yoğunlaştırdık ve şu ana kadar 10 bin civarından işletmede kontrollerimizi yaptık” dedi.



