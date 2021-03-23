HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Ramazan Özkan’ın cenazesi annesinin gözyaşları arasında morgdan alındı

Ramazan Özkan’ın cenazesi annesinin gözyaşları arasında morgdan alındı

23.03.2021 11:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ramazan Özkan’ın cenazesi annesi Sabihan Özkan’dan alınan DNA örneğinin uyumlu çıkmasının ardından ailesi ve yakınları tarafından bu sabah defnedilmek üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morgundan alındı.

Ramazan Özkan’ın cenazesi annesi Sabihan Özkan’dan alınan DNA örneğinin uyumlu çıkmasının ardından ailesi ve yakınları tarafından bu sabah defnedilmek üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morgundan alındı. Acılı anne Sabihan Özkan, cenazesinin morgdan çıkarılması esnasında "oğlum, oğlum" diyerek gözyaşı döktü.
Antalya’nın Kemer ilçesinde denizin 500 metre açığında, 8 gündür kayıp olarak aranan ve ayakkabısından üniversite öğrencisi Ramazan Özkan’a (33) ait olduğu düşünülen ceset için annesi Sabihan Özkan’dan alınan DNA örneği uyumlu çıktı. Aile, bu sabah gözyaşları içerisinde Ramazan Özkan’ın cenazesini Antalya Adli Tıp Kurumu Morgundan aldı. Acılı anne, cenazesinin alınması sırasında "oğlum, oğlum" diye ağlayarak gözyaşı döktü. Ramazan Özkan’ın ölüm belgesi kayıtlara adli vaka olarak geçti.
Geçtiğimiz hafta saat 13.00 sıralarında Kemer ilçesi Kiriş Koyu açıklarında denizin üzerinde ceset gören vatandaşlar durumu, Kemer Sahil Güvenlik Komutanlığına bildirdi. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen ekipler, cesedi Kemer Marina’ya getirdi. Bölgeye, Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından ceset, önce Kemer İlçe Devlet Hastanesine, ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cesedin 8 gün önce Düden Parkta kaybolan Ramazan Özkan’a ait olabileceği ihtimali üzerinde duran ekipler, teşhis için aileden yardım istedi. Oğlunu teşhis etmek için yakınları ile birlikte morga gelen Sabihan Özkan, tanınmaz halde olan cesedi teşhis edemedi.
Ayakkabısından Özkan’a ait olduğu düşünülen ceset için anne Sabihan Özkan’dan DNA örneği alındı. DNA örneğinin uyumlu çıkmasının ardından Ramazan Özkan’ın cenazesi ailesi ve yakınları tarafından defnedilmek üzere gözyaşları arasında Antalya Adli Tıp Kurumu Morgundan alındı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Vaka rekortmeni Samsun’un ‘mavi’ mahallesiVaka rekortmeni Samsun’un ‘mavi’ mahallesi
Yolda yürürken buldular! Gizemli taş merak uyandırdıYolda yürürken buldular! Gizemli taş merak uyandırdı
Boğalar için üretilen iktidarsızlık hapını içince...Boğalar için üretilen iktidarsızlık hapını içince...
1/

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Aşırı alkol aldı, sulama kanalına düşerek sırılsıklam ıslandı

Aşırı alkol aldı, sulama kanalına düşerek sırılsıklam ıslandı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

İlk uçak indi! Türkiye'ye akın ettiler

İlk uçak indi! Türkiye'ye akın ettiler

Yarını işaret edip böyle duyurdu: Çok özel, ek tedbirler gelecek

Yarını işaret edip böyle duyurdu: Çok özel, ek tedbirler gelecek

Canlı yayında hayrete düşüren olay! Çırılçıplak stüdyoyu bastı

Canlı yayında hayrete düşüren olay! Çırılçıplak stüdyoyu bastı

Diğer Haberler

Japonya'dan Türkiye'ye tatile geldi, başına gelmeyen kalmadı! Sokaklara düştü

Japonya'dan tatile geldi, başına gelmeyen kalmadı

Bilim Kurulu toplantısı ne zaman? Yeni tedbirler için gözler alıncak kararlarda

Yeni tedbirler için gözler Bilim Kurulu'nda

Endişelendiren tablo! Yoğun bakımda doluluk oranı yüzde 66'yı geçti

Korkutan uyarı geldi! Yüzde 80'i geçerse alarm söz konusu

Yolda yürürken buldular! Gizemli taş merak uyandırdı

Yolda yürürken buldular! Gizemli taş merak uyandırdı

Berat kandili ne zaman? Berat kandili hangi gün?

Berat kandili cumartesiye denk geliyor

Rahat tavrı 'pes' dedirtti! Alacaklarını tamamlayana kadar devam etmiş

Yaptığı 'pes' dedirtti! Listesini bitirene kadar devam etmiş

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.