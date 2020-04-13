Ramazan paketi 2020: Migros, Bim, Şok, A101, Metro, Carrefoursa Ramazan paketleri fiyatları

2020 yılının Ramazan ayına az bir süre kaldı. Ramazan’ın ilk günü olan 24 Nisan Perşembe’ye kadar insanlar Ramazan alışverişlerini tamamlamak istiyorlar. Peki 2020’de Ramazan paketi fiyatları nasıl? İşte Migros, Bim, Şok, A101, Metro, Carrefoursa Ramazan paketleri fiyatları ve içerikleri...

RAMAZAN PAKETLERİ 2020

Hazırladığımız Ramazan paketleri listesinde mağazaların açıkladığı Ramazan paketi içeriklerini ve ürünlerin miktarları ile paketin fiyatını bulabilirsiniz. Henüz açıklanmayan paketler de açıklanır açıklanmaz listemize eklenecektir.

MİGROS RAMAZAN PAKETİ 2020

Migros 2020 yılı için 2 adet Ramazan kolisi açıkladı. Bu ramazan kolilerinin fiyatları ve içerikleri şu şekilde...

Ramazan Bereketi Paketi = 44,90

Yayla Pilavlık Pirinç 1 Kg

Torku Pilavlık Bulgur 1 Kg

Torku Ayçiçekyağı 1 L

Veronelli Burgu Makarna 500 G

Tukaş Domates Salçası 830 G

Söke Un 1 Kg

Doğuş Rize Çay 500 G

Torku Küp Şeker 750 G

Knorr Şehriyeli Tavuk Çorbası 51 G

Knorr Tavuk Bulyon 60 Gr

Billur Tuz İyotlu Sofra Tuzu 750 G

Coca-Cola Şekersiz 1 L

Bizim Mutfak Kakaolu Puding 100 G

Ramazan Lezzet Paketi = 64,90 TL

Yayla Pilavlık Pirinç 1 Kg

Yayla Kırmızı Mercimek 1 Kg

Torku Pilavlık Bulgur 1 Kg

Torku Ayçiçekyağı 1 L

Ramazan Lezzet Paketi = 79,90

Yayla Pilavlık Pirinç 1 Kg

Yayla Kırmızı Mercimek 1 Kg

Torku Pilavlık Bulgur 1 Kg

Torku Ayçiçekyağı 1 L

Veronelli Burgu Makarna 500 G

Tukaş Domates Salçası 830 G

Söke Un 1 Kg

Doğuş Rize Çay 500 G

Torku Küp Şeker 750

Knorr Şehriyeli Tavuk Çorbası 51 G

Knorr Tavuk Bulyon 60 G

Billur Tuz İyotlu Sofra Tuzu 750 G

Arbella İrmik 500 G

Marmara Birlik Siyah Zeytin 381-410 Ad/Kg 200 G

Yayla Haşlanmış Bezelye 700 G

Yayla Haşlanmış Nohut 700 G

Tukaş Böğürtlen Reçeli 380

Kocatepe 1949 Türk Kahvesi 100 G

Coca-Cola Şekersiz 1 L

Sprite 1 L

Yedigün Portakal 1 L

Bizim Mutfak Kakaolu Puding 100 G