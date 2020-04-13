Ramazan paketi 2020: Migros, Bim, Şok, A101, Metro, Carrefoursa Ramazan paketleri fiyatları

2020 yılının Ramazan ayına az bir süre kaldı. Ramazan’ın ilk günü olan 24 Nisan Perşembe’ye kadar insanlar Ramazan alışverişlerini tamamlamak istiyorlar. Peki 2020’de Ramazan paketi fiyatları nasıl? İşte Migros, Bim, Şok, A101, Metro, Carrefoursa Ramazan paketleri fiyatları ve içerikleri...
RAMAZAN PAKETLERİ 2020
Hazırladığımız Ramazan paketleri listesinde mağazaların açıkladığı Ramazan paketi içeriklerini ve ürünlerin miktarları ile paketin fiyatını bulabilirsiniz. Henüz açıklanmayan paketler de açıklanır açıklanmaz listemize eklenecektir.
MİGROS RAMAZAN PAKETİ 2020
Migros 2020 yılı için 2 adet Ramazan kolisi açıkladı. Bu ramazan kolilerinin fiyatları ve içerikleri şu şekilde...
Ramazan Bereketi Paketi = 44,90
- Yayla Pilavlık Pirinç 1 Kg
- Torku Pilavlık Bulgur 1 Kg
- Torku Ayçiçekyağı 1 L
- Veronelli Burgu Makarna 500 G
- Tukaş Domates Salçası 830 G
- Söke Un 1 Kg
- Doğuş Rize Çay 500 G
- Torku Küp Şeker 750 G
- Knorr Şehriyeli Tavuk Çorbası 51 G
- Knorr Tavuk Bulyon 60 Gr
- Billur Tuz İyotlu Sofra Tuzu 750 G
- Coca-Cola Şekersiz 1 L
- Bizim Mutfak Kakaolu Puding 100 G
- Ramazan Lezzet Paketi = 64,90 TL
- Yayla Pilavlık Pirinç 1 Kg
- Yayla Kırmızı Mercimek 1 Kg
- Torku Pilavlık Bulgur 1 Kg
- Torku Ayçiçekyağı 1 L
Ramazan Lezzet Paketi = 79,90
Yayla Pilavlık Pirinç 1 Kg
Yayla Kırmızı Mercimek 1 Kg
Torku Pilavlık Bulgur 1 Kg
Torku Ayçiçekyağı 1 L
Veronelli Burgu Makarna 500 G
Tukaş Domates Salçası 830 G
Söke Un 1 Kg
Doğuş Rize Çay 500 G
Torku Küp Şeker 750
Knorr Şehriyeli Tavuk Çorbası 51 G
Knorr Tavuk Bulyon 60 G
Billur Tuz İyotlu Sofra Tuzu 750 G
Arbella İrmik 500 G
Marmara Birlik Siyah Zeytin 381-410 Ad/Kg 200 G
Yayla Haşlanmış Bezelye 700 G
Yayla Haşlanmış Nohut 700 G
Tukaş Böğürtlen Reçeli 380
Kocatepe 1949 Türk Kahvesi 100 G
Coca-Cola Şekersiz 1 L
Sprite 1 L
Yedigün Portakal 1 L
Bizim Mutfak Kakaolu Puding 100 G
BİM RAMAZAN PAKETİ 2020
BİM henüz ramazan paketlerine dair bir açıklama yapmadı. 2020 güncel ramazan paketleri açıklanır açıklanmaz listemize eklenecektir!
A 101 RAMAZAN PAKETİ 2020
A 101 henüz ramazan paketlerine dair bir açıklama yapmadı. 2020 güncel ramazan paketleri açıklanır açıklanmaz listemize eklenecektir!
ŞOK RAMAZAN PAKETİ 2020
Şok da henüz ramazan paketlerine dair bir açıklama yapmadı. 2020 güncel ramazan paketleri açıklanır açıklanmaz listemize eklenecektir!
METRO RAMAZAN PAKETİ
Metro Market 2020 Ramazan Ayı için 4 adet koli hazırlamış. İşte Metro Ramazan paketlerinin içerikleri ve fiyatları...
Paket 1 = 63,90
- ARO Ayçiçek Yağı 1L
- Oba Un 1 kg
- Torku Toz Şeker 1 kg
- Oba Burgu Makarna 500 g
- Oba Arpa Şehriye 500 g
- Cem Sele Zeytin (351 - 380) 200 g
- Aro Kırmızı Mercimek 1 kg
- Aro Nohut 1 kg
- Aro Pilavlık Pirinç 1 kg
- Torku Pilavlık Bulgur 1 kg
- Aro İyotlu Tuz 750 g
- Ofçay Cebine Çay 500 g
- Burcu Domates Salçası 830 g
Paket 2: 109,90 TL
- Aro Ayçiçek Yağı 2 L
- Oba Un 2 kg
- Torku Toz Şeker 1 kg
- Filiz Fiyonk Makarna 500 g
- Filiz Burgu Makarna 500 g
- Filiz Tel Şehriye 500 g
- Filiz Arpa Şehriye 500 g
- Cem Sele Zeytin (411 - 460) 400 g
- Yayla Kırmızı Mercimek 1 kg
- Yayla Nohut 1 kg
- Yayla Pilavlık Pirinç 2 kg
- Aro İyotlu Tuz 750 g
- Ofçay Cebine Çay 500 g
- Burcu Domates Salçası 830 g
- Çokokrem Fındık Kreması 180 g
- Torku Pilavlık Bulgur 1 kg
- Oba İrmik 500 g
- Torku Küp Şeker 750 g
- Bizim Hazır Çorba (Mercimek) 72 g
- Bizim Hazır Çorba (Tavuk) 58 g
- Tukaş Böğürtlen Reçeli* 380 g
Paket 3 = 139,90 TL
- Biryağ Ayçiçek Yağı 1 L
- Biryağ Ayçiçek Yağı 2 L
- Söke Un 2 kg
- Torku Toz Şeker lkg
- Filiz Fiyonk Makarna 500 g
- Filiz Burgu Makarna 500 g
- Filiz Tel Şehriye 500 g
- Filiz Arpa Şehriye 500 g
- Marmarabilirlik Doğal Salamura Siyah Zeytin (411 - 460) 500 g
- Reis Kırmızı Mercimek 1 kg
- Reis Koçbaşı Nohut 1 kg
- Reis Osmancık Pirinç 2 kg
- Billur İyotlu Sofra Tuzu 750 g
- Ofçay Sevene Çay 500 g
- Tukaş Domates Salçası 830 g
- Torku Pilavlık Bulgur 1 kg
- Arbella İrmik 500 g
- Torku Küp Şeker 750 g
- Knorr Hazır Çorba (Tavuk) 51 g
- Tukaş Böğürtlen Reçeli 380 g
- Çokokrem Fındık Kreması 180 g
- Kuru Kahveci Mehmet Efendi Türk Kahvesi 50 g
Paket 4 = 63,90 TL
- İçim Süzme Peynir 500 g
- İçim Beyaz Peynir 500 g
- İçim Tost Peyniri 400 g
- Beşler Isıl İşlem Görmüş Dana Sucuk 220 g
- Beşler Bi Lokma Dilimli Salam 220 g
- Seğmen Sade Tahin Helvası 200 g
- Cem Kokteyl Yeşil Zeytin (231-260) 200 g
CARREFOURSA RAMAZAN PAKETİ 2020
Carrefoursa mağazalarında farklı fiyatlarda 4 adet ramazan paketi bulabilirsiniz. İşte paketlerin fiyatları ve içerikleri...
Klasik Razan Kolisi = 49,90 TL
- Safya Ayçiçek Yağı 1 lt
- Baharım Osmancık Pirinç 1 kg
- Tat Kırmızı Mercimek 1 kg
- Duru Başbaşı Bulgur 1 kg
- Torku Küp Şeker 750 g
- Ofçay Binbirdem Harman Çayı 500 g
- Sinangil Buğday Unu 1 kg
- Filiz Burgu Makarna 500 g
- Tat Domates Salçası 430 g
- Billur İyotlu Sofra Tuzu 750 g
- Mizim Mutfak Mercimek Çorbası 54 g
- Bizim Mutfak Tavuk Bulyon 6'lı
- Keton Sakızlı Muhallebi 150 g
- Pepsi Twist Kola 1 lt
- Lipton Soğuk Çay Şeftali 1 lt
Süper Ramazan Kolisi = 79,90 TL
- Safya Ayçiçek Yağı 1 Adet
- Baharım Osmancık Pirinç 1 kg
- Tat Kırmızı Mercimek 1 kg
- Torku Pilavlık Bulgur 1 kg
- Torku Küp Şeker 750 g
- Ofçay Binbirdem Harman Çayı 500 g
- Kocatepe Türk Kahvesi 100 g
- Sinangil Buğday Unu 1 kg
- Arbella Burgu MAkarna 500 g
- Tat Domates Salçası 850 g
- Duru Haşlanmış Fasulye 850 g
- Yurt Haşlanmış Nohut 800 g
- Billur İyotlu Sofra Tuzu 750 g
- Marmara Birlik Sİyah Zeytin 200 g
- Helsan Helva 200 g
- Ülker Çokokrem 180 g
- Bizim Mutfak Mercimek Çorbası 54 g
- Bizim Mutfak Tavuk Bulyon 6'lı
- Bizim Mutfak Kakaolu Puding 100 g
- Pepsi Twist Kola 1 lt
- Yedigün Portakal 1 lt
- Lipton Soğuk Çay Şeftali 1 lt
Mega Ramazan Kolisi = 99,90
- Kırlangıç Ayçiçek Yağı 1 Adet
- Baharım Osmancık Pirinç 1 kg
- Tat Kırmızı Mercimek 1 kg
- Tat Nohut 1 kg 8,5 mm
- Torku Pilavlık Bulgur 1 kg
- Torku Küp Şeker 750 g
- Torku Toz Şeker 1000 g
- Ofçay Binbirdirek Harman Çayı 1 kg
- Kocatepe Türk Kahvesi 100 g
- Sinangil Buğday Unu 1 kg
- Arbella Burgu MAkarna 500 g
- Tat Domates Salçası 830 g
- Yurt Bezelye 830 g
- Duru Haşlanmış Fasulye 400 g
- Billur İyotlu Sofra Tuzu 750 g
- Binboğa Çiçek Balı 240 g
- Marmara Birlik Sİyah Zeytin 200 g
- Helsan Helva 200 g
- Ülker Çokokrem 180 g
- Bizim Mutfak Mercimek Çorbası 54 g
- Bizim Mutfak Tavuk Bulyon 6'lı
- Bizim Mutfak Kakaolu Puding 100 g
- Fruko Cool Lime Gazoz 1 lt
- Pepsi Twist Kola 1 lt
- Lipton Soğuk Çay Şeftali 1 lt
Lüks Ramazan Kolisi = 149,90
- Yudum Ayçiçek Yağı 1 Adet
- Yudum Egemden Yumuşak Sızma Zeytinyağı 500 ml
- Zeki Osmancık Pirinç 1 kg
- Tat Kırmızı Mercimek 1 kg
- Tat Nohut 1 kg 8,5 mm
- Torku Pilavlık Bulgur 1 kg
- Torku Küp Şeker 750 g
- Torku Toz Şeker 1000 g
- Doğuş Gurme Çay 500 g
- Lipton Doğu Karadeniz Demlik Poşet Çay 48'li
- Kocatepe Türk Kahvesi 100 g
- Sinangil Buğday Unu 1 kg
- Nuhun Ankara Burgu Makarna 500 gx2
- Filiz İrmik 500 g
- Tat Domates Salçası 830 g
- Yurt Bezelye 830 g
- Duru Haşlanmış Fasulye 400 g
- Dardanel Ton 160 g
- Billur İyotlu Sofra Tuzu 750 g
- Binboğa Çiçek Balı 240 g
- Marmara Birlik Sİyah Zeytin 200 g
- Helsan Helva 200 g
- Ülker Çokokrem 180 g
- Bağdat Kırmızı Pul Biber 40 g
- Arifoğlu Köfte Harcı 50 g
- Bizim Mutfak Mercimek Çorbası 54 g
- Bizim Mutfak Tavuk Bulyon 6'lı
- Pakmaya Güllü Puding 85 g
- Sarıkız Sade MAden Suyu 200 ml cam
- Sarıkız C+Limon Maden Suyu 200 ml Cam
- Aroma Şeftali - ELma %100 MEyve Suyu 1 lt
- Fruko Cool Lime Gazoz 1 lt
- Pepsi Twist Kola 1 lt
- Lipton Soğuk Çay Şeftali 1 lt
Standart Ramazan Paketi = 54,90
- Bizim Ayçiçek 1 LT
- Besler Un 1 KG
- Torku Küp Şeker 750 Gr
- Saray Tuz 750 Gr
- Bizim Makarna Boncuk 500 Gr
- Besler Pirinç Pilavlık 1 Kg
- Torku Pilavlık Bulgur 1 Kg
- Besler Domates Salça 830 Gr
- Obaçay Demlik Karadeniz Poşet 483,2 Gr
- Ülker Pötibör Bisküvi 175 Gr
- Bizim Mutfak Çorba Mercimek 72 Gr
Büyük Ramazan Paketi = 109,90
- Bizim Ayçiçek 1 Lt
- Besler Un 1 Kg
- Torku Toz Şeker 1 Kg
- Saray Tuz 750 Gr
- Bizim Mutfak Çorba Şehriyeli Tavuk 51 Gr, Mercimek 72 Gr 51 Gr-72 Gr
- Filiz Burgu -Fiyonk -Arpa Şehriye 500 Gr
- Besler Osmancık Pirinç 1 Kg
- Besler Domates Salça 830 Gr
- Obaçay Karadeniz Çayı 500 Gr
- Marmarabirlik Siyah Zeytin Luks 411-460 Klb 500 Gr
- Torku Pilavlık Bulgur 1 Kg
- Besler Nohut 1 Kg
- Horizon Pötibör Bisküvi 175 Gr
- Besler Kırmızı Mercimek 1 Kg
- Bizim Mutfak Kakaolu Puding 100 Gr
- İpek Bezelye 830 Gr
- Alpella Fındık Kreması 400 Gr
- Bağdat Pulbiber 40 Gr
- Yuva Instant Hamur Maya 311 Gr