Ramazan pidesi fiyatları açıklandı

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Genel Başkanı Halil İbrahim Balcı, ramazan pidesinin Ankara'da 300 gram olarak 2,5, İstanbul'da 350 gram olarak 3 liradan satılacağını açıkladı. Türkiye Fırıncılar Federasyonu Genel Başkanı Balcı, genel merkezde basın toplantısı düzenleyerek, ramazan pidesinin satış fiyatlarını açıkladı. Balcı, 2018 yılında ramazan pidesinin kilogramının 7 lira 30 kuruş olduğunu, bu sene kilogram fiyatının azami 8,5 lirayı geçmemesi için çalışmalar yaptıklarını belirtti. Balcı, "Geçen seneyi baz alacak olursak 7 lira 30 kuruş ile 8,5 lira arasında değişen fiyatlara baktığımızda yüzde 12 ile 16 arasında makul bir fiyat artışı söz konusu" dedi. Pidenin diğer ürünler gibi olmadığını kaydeden Balcı, fiyat ayarlaması yapılırken, 1 yıllık zaman zarfında artan maliyetlerin fiyatlara yansıtıldığını söyledi. İLLERE GÖRE RAMAZAN PİDESİ FİYATLARI

Kilogram fiyatındaki bu artışın illerde satılacak ramazan pidelerine nasıl yansıyacağına ilişkin örnekler de veren Balcı, şöyle konuştu:

"Ankara'da 2018 yılında 275 gram ramazan pidesi 2 liradan satılırken, bu sene gramı artırılarak 300 gram pide 2,5 liradan satılacak. Yani Ankara'da geçen seneye göre yüzde 14 fiyat artışı söz konusu. Pide 25 gram, fiyatı da 50 kuruş artmış oluyor. Yine İstanbul'da 275 gram pide geçen sene 2 liradan satılırken, bu sene 350 gram pide 3 liradan satılacak. İstanbul'da yüzde 16 fiyat artışı söz konusu. İzmir ve Bursa'da geçen sene 250 gram pide 2 liradan satılırken, bu sene 300 gram pide 2,5 liradan satılacak. Kocaeli'nde 350 gram pide geçen sene 2,5 liradan satılırken, bu sene 300 gram pide 2,5 liradan satılacak. Orada da yüzde 16’lık fiyat artışı söz konusu. Sakarya'da geçen sene 420 gramı 3 liradan satılan pide bu sene 370 gramı 3 liradan satılacak. Sakarya'da yüzde 12’lik bir artış söz konusu. Örnek verdiğimiz illerde yüzde 12 ile yüzde 16 arasında bir fiyat değişikliği söz konusu olmuş oluyor."

Balcı, yumurtalı ve bol susamlı ramazan pidesi fiyatının diğer pidelerden farklı olacağını; ancak yurt genelinde kilogramının 10 liranın üzerinde satılamayacağını vurguladı. Bunlar da ilginizi çekebilir PARTNER Özel anlar 3,5 yaşındaki Yaren, bademcik ameliyatı sonrası öldü Ramazan pidesi fiyatları açıklandı

'BELEDİYELER KAR AMACI GÜTMÜYOR'

Açıklamasının ardından basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Halil İbrahim Balcı, Ankara'da büyükşehir belediyesince üretilen 'Halk Ekmek' ramazan pidesinin fiyatının 1 lira olmasını değerlendirdi. Belediyelerin kar amacı gütmeden satış yapabileceğini belirten Balcı, "Ama takdir edersiniz ki bu esnafımız için mümkün olmamaktadır. Bu rakamı belirlerken her zaman olduğu gibi en makul seviyede olması için fırıncı esnafımız ve yöneticilerimiz gereken özeni göstermişlerdir. Bizim ham maddemiz olan un ve diğer girdilerimizdeki artışlar neticesinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'mızla Tarım ve Orman Bakanlığı'mızın yapmış olduğu çalışmalar olmasa bu fiyatları açıklamak mümkün olmazdı. Bu oranlar daha farklı olurdu" dedi.

Ekmek fiyatlarının 3 yılda yüzde 25 arttığını, bu artışın enflasyon baz alındığında çok makul olduğunu dile getiren Balcı, "2016 yılının ocak ayında ekmeğin kilogram fiyatı 5 lirayken bugün 2019'un Nisan ayında ekmek kilogram fiyatı 6 lira 25 kuruş. Aradaki fiyat artışına baktığınızda yüzde 25 ile sınırlı kalmış oluyor. Eğer bu çalışmalar olmamış olsaydı bunu yüzde 25 ile sınırlı tutmak mümkün olmazdı" diye konuştu.